聖誕節2022｜AEON $12店聖誕裝飾商品推介　必買迪士尼實用小物

臨近12月，爸爸媽媽都想為子女創造一個美好的聖誕回憶，除了準備聖誕禮物之外，不少人更會花心思為家中添置節目擺設及佈置，以增添聖誕氣氛。不過這些用品在聖誕節過後又要隔一年才會再用，若買得太多或太貴就不化算。「12元店」AEON LIVING PLAZA就可以又平又方便地買齊所需用品，各位家長不妨留意一下！



迪士尼聖誕餐具

對小朋友來說，聖誕節除了可以交換聖誕禮物之外，開派對的其中一件開心事就是美食，利用得意可愛的餐具及器皿則可以更加添節日氣氛。AEON LIVING PLAZA提供印有米奇、米妮及維尼熊等經典迪士尼角色的紙杯、紙碟及餐巾，全部只需12元。

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家居擺設

不少父母都想為年幼子女特別佈置家居，增添聖誕氣氛，不過如果家中可佈置的地方不多，不妨簡單在大門或者牆壁掛上小型聖誕掛飾，既不佔地方又可增加聖誕氣氛。而AEON LIVING PLAZA目前更正推行聖誕優惠，一棵高90cm的小巧聖誕樹加上7件自選12元聖誕款式商品，只需港幣119元，優惠期至11月27日止。

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主題服飾及飾物

與小朋友歡度佳節少不免要扮靚靚外出留影作為紀念，除了聖誕帽、頭飾、髮夾、頭箍等配飾之外，小童版聖誕老人服飾只需港幣35元，成人版也只需港幣60元。小朋友與父母穿著家庭裝外出拍照，定可成為難忘的節日回憶。

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