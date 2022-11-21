親子聖誕食譜｜聖誕樹雪人馬林糖食譜　聖誕聯歡會必備附造型教學

很快就到許多小朋友都很期待的聖誕節，聖誕聯歡會是家長大顯廚藝的機會！不妨炮製聖誕應節小食，讓小朋友帶回家與同學分享，或者當作聖誕禮物。有港媽分享了雪人及聖誕樹馬林糖的做法，以及馬林糖造型教學和秘訣，家長可預先練習！



有巧手港媽於社交平台群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享聖誕馬林糖食譜，她趁兒子上學後自學研究馬林糖做法，指希望收到糖的小朋友會感到開心：「食嘅人開心就係我『樂廚』嘅動力」。

馬林糖材料（大約15個雪人和12個聖誕樹，視乎尺寸）

1.蛋白70g

2.糖 70g

3.糖霜 35g

4.檸檬汁10滴

5.食用色素：紅、綠、黄、黑

6.彩色裝飾食用珠（細粒）、少量白色條狀（用於雪人雙手）

馬林糖工具

1.牛油紙 / 馬卡龍矽膠紙（可入爐）

2.唧袋5個

3.8齒唧咀 #SN7092（樹）

4.直徑0.5cm圓形唧咀1個（雪人頭 / 身）

5.直徑0.2cm圓形唧咀3個（帽 / 頸巾 / 帽底、帽尖位）

6.直徑最細的圓形唧咀1個 / 用牙簽（眼和嘴）

所需唧咀（相片獲Miumiu Lee授權轉載）

馬林糖做法

1.先準備好5個唧咀套在5個唧袋中。

2.預備蛋白70g，加入檸檬汁10滴，中高速打發至出現大泡沫。加入第一次白砂糖，中速繼續打發至蛋白越來越細緻加入第二次，中速繼續打發至蛋白出現紋路（濕性發泡）加入第三次。

3.低速打發至蛋白紋路明顯後，分2次加入糖霜，並低速打發至蛋白乾性發泡。

4.然後準備調色，按比例將一半蛋白配為綠色，另外一半的大約4 / 5為白色（白色再分出少量製作聖誕帽底部及帽尖位），剩下1/5再分為黄、紅、黑（黑佔最少用於雪人眼）。

5.調色便完將蛋白霜加入於已套上唧咀的5個唧袋中，唧完馬林糖的造型後，將所有作品放進焗爐用100度，爐約1.5至2小時。（爐温或因應不同焗爐而不同，出爐前可觀察製成品，如果能輕易從底部拿起，而且不黏手便代表已經焗好）

6.出爐放涼後，立即放進密實袋，或者用密實盒以室温保存，可存放2至4星期。

馬林糖造型教學

聖誕樹馬林糖：



聖誕樹馬林糖有三層，第一層用8齒唧咀，在離牛油紙1cm的距離用力唧出大約2.5cm（直徑）蛋白團，然後稍稍向上拉，再用力唧出比第一層小的蛋白團，之後再稍稍向上拉又用力唧出比第二層小的蛋白團，最後於樹上加上食用糖珠裝飾。

聖誕樹馬林糖造型示意圖（相片獲Miumiu Lee授權轉載）

雪人馬林糖：



1. 先用直徑0.5cm圓形唧咀，在離牛油紙1cm的距離用力唧出大約2.5cm（直徑）蛋白團，然後收力向右轉180度收尾。

2. 頸巾：用直徑0.2cm圓形唧咀，如圖中所示由1至6方向唧。

3. 頭部：用直徑0.5cm圓形唧咀，於頸巾中心唧出大約1cm直徑，然後收力向右轉180度收尾。

4. 於雪人頭部用直徑0.2cm圓形唧咀，圍繞頭部較上方順時針轉一圈（一邊唧一邊轉）。

5. 用直徑0.2cm圓形唧咀，在帽底部中心用力唧出帽子，稍稍向上拉至理想位置，然後向右面下方稍稍拉以收尾。

6. 用直徑0.2cm圓形唧咀唧出帽尖位，輕輕唧出少少然後收尾。

7. 用直徑最細圓形唧咀唧出雙眼，同樣要輕力唧出少少然後收尾。

8. 用直徑最細圓形唧咀 / 牙簽製作嘴巴。

9.最後鼻子及兩顆鈕分別用橙色、紅色糖珠製成。

雪人馬林糖造型示意圖（相片獲Miumiu Lee授權轉載）

快速焗好技巧

港媽分享製作時用糖霜有助快速焗乾，多數焗一個半小時就完成。如果怕失敗可以焗夠兩小時。出爐時可以拿上手，看看馬林糖的底部是否黏糊，或者撕開觀察內部組織是否正常。如果未熟透便要將其他馬林糖放入爐繼續焗。

資源及相片獲Miumiu Lee授權轉載

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