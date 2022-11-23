聖誕親子好去處｜海港城《芝麻街》主題活動　推介5大必玩項目

播映超過半世紀的經典兒童節目《芝麻街》是不少人的成長回憶，海港城今年聖誕節將與《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」，於場內設兩大打卡場景之外，更與WOAW Gallery攜手邀請到著名藝術家Jon Burgerman，以童趣十足的風格，重新詮釋《芝麻街》經典角色，為慈善創作超過40件獨一無二的畫作和期間限定精品。是次活動所籌得的善款將撥捐香港血癌基金，有意義又有節日氣氛的活動，家長記得帶小朋友參與！

攝影：黃寶瑩



兩大打卡場景 必睇2米高Big Bird

海港城將由2022年11月25日至2023年1月2日推出「MERRY STREETMAS」聖誕活動，把整個《芝麻街》場景神還原到港威商場大堂II，現場除了有2米高的Big Bird之外，另外4位角色包括Elmo、Cookie Monster、Bert和Ernie也按1:1尺寸還原，並換上聖誕節新裝，配上高達4米的聖誕樹，將故事場景重現眼前。走出經典場景，30棵超吸睛的Elmo、Cookie Monster及Big Bird造型聖誕樹便整齊列在港威商場長廊，每棵聖誕樹都加入圓碌碌眼睛和各個角色的標誌元素，成為另一富有節日氣氛的打卡景點。聖誕樹同時開放作慈善義賣。

+ 6

「MERRY STREETMAS」另一打卡場景則位於海運大廈地下中庭的「冬日遊樂園」，由Ernie與Bert邀請各位小朋友一起滑雪橇和溜冰，在雪中打卡。小朋友亦可走進停泊附近的經典黃色校巴，與Elmo和Zoe一起探險。

必睇Jon Burgerman作品展

海港城亦與WOAW Gallery合作，邀得出生於英國的紐約當代藝術家Jon Burgerman，於「海港城美術館」送上童趣十足的「Friendly Neighbours」展覽。Jon更以《芝麻街》作為設計靈感，加入招牌的盞鬼眼睛及幽默感滿滿的畫風，改造經典角色，創作出40多件童趣十足的《芝麻街》系列。他表示：「我很榮幸能夠和兒時最喜歡的兒童節目《芝麻街》合作，並將他們加入我的藝術世界。我還在上幼兒園的時候，已經深受《芝麻街》和其原創人Jim Henson影響。《芝麻街》的角色、歌曲和動畫都刻在我的心中，它教懂我分享善意和快樂是最令人得益的。」

紐約當代藝術家 Jon Burgerman（攝影：黃寶瑩）

而Jon Burgerman接受記者訪問時更指出，他十分欣賞《芝麻街》裏面，角色與角色間共融與愛，亦是現今小朋友需要的成長重要元素，互相包容不同種族、外貌及文化。為支持是次活動，他更特別設計了多個萌態盡現的精品，包括四款《芝麻街》角色匙扣和毛公仔。

+ 2

親子必玩《芝麻街》聖誕裝飾工作坊

除了打卡影相及看展覽之外，家長還可帶同子女參加《芝麻街》聖誕裝飾工作坊，動手自製趣緻大頭聖誕掛飾，或免費跟《芝麻街》角色合照製作節日WhatsApp貼圖。場內亦會定期舉辦聖誕老人及Elmo見面會，適合一家大小留住開心回憶。

+ 3

海港城亦特別設計兩款可愛度爆表的Cookie Monster和Oscar the Grouch毛公仔環保袋，一眾粉絲平時可將環保袋摺成可愛軟萌毛公仔，使用時拆開即可，送禮自用皆宜。顧客只需捐款即可換領環保袋。

是次活動包括聖誕樹義賣、展覽會精品、工作坊及見面會等所得收益將撥捐「香港血癌基金」，以支援血癌病患者。海港城自2002年起在聖誕期間都會與「香港血癌基金」聯辦籌款活動，過去多年來已成功籌得近4,000萬港元善款。

（攝影：黃寶瑩）

「MERRY STREETMAS」聖誕裝飾工作坊

日期：2022年12月3日至12月27日（逢星期六、日及公眾假期，12月11日除外）

時間：下午1時至6時

地點：海運大廈地下中庭

詳情：4款《芝麻街》角色大頭聖誕裝飾供選擇

參加方法：捐款$30可製作1個頭飾；捐款$50可製作2個頭飾。（名額有限，先到先得）

「MERRY STREETMAS」《芝麻街》WhatsApp貼圖工作坊

日期：2022年11月25日至2023年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運大廈地下中庭

詳情：製作參加者與《芝麻街》的個人化WhatsApp貼圖

參加方法：免費