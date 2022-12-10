ADHD｜孩子過度活躍怎辦？嫲嫲特製螢光忍者衫　有型兼附實際用途

有着過動傾向的小孩，因為太過活潑好動的關係，出門在外時父母就得時常盯好，否則一不小心就容易走丟。不過有位日本網友，雖然兒子也有過動傾向，但卻用了個好辦法，讓孩子出遊時更能放心。



這些螢光忍者衫華實俱備，而且更載滿嫲嫲的愛在其中呢！（按圖了解）

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根據日本媒體《ねとらぼ》報道，日本twitter網友「misumi_srs」有一位4歲的小孩子，由於同時具有「過動症」及「視覺型」的特徵，因此總是靜不下來，在戶外看到甚麼新奇的東西，總是會忍不住想要上前瞭解一番，每天就像個小忍者一樣跑來跑去。

孩子的祖母見到孫子這樣，於是就親手裁縫，替他做了一系列的「螢光色衣服」。孩子在穿上色澤顯眼的衣服之後，即使在戶外到處跑動，也容易一眼就能找到他的蹤跡，不需要擔心走丟。在馬路上行走時，也能減少交通事故發生的機率，可說是滿懷祖母心意，又相當實用的一套服裝。

網友們在瞭解到這套螢光服的故事後，紛紛表示：

．「原來螢光色衣服還有這種功能，之前都不曉得」

．「衣服很好看耶」

．「就算拿去賣也沒問題」

．「迷路了也一下就會被察覺」

．「跑步的樣子好可愛喔」

．「忍者BOY」

．「活潑的樣子真可愛」

．「感受到了祖母的愛」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】