女兒如天使般漂亮竟卻身患罕見病　6歲時被針拮哭了她媽媽也笑了

頂着飄逸的長髮加上清澈透亮的雙眸，許多人看到她精緻美麗的臉龐，都會忍不住稱讚，這麼可愛的小妹妹是藍妮妮，在抖音上擁有199萬粉絲。



根據大陸新聞報道，藍妮妮的父母從小是青梅竹馬，兩人學業完成後，順理成章結為伴侶，2015年在安徽老家成婚，隔年生下女兒藍妮妮，剛出生外表就很出眾，很吸引人的目光，連護士都忍不住稱讚。

樣貌精緻得像洋娃娃般的妮妮，其實是一位患有罕見疾病的孩子：（按圖了解）

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孩子長得漂亮又不哭鬧，難道是天使寶寶嗎？父母表示孩子從小就不哭不鬧，就連5個月大打疫苗時，也完全沒有反應，最初，父母還相當的高興，孩子這麼小就很獨立堅強。然而父母並未有所警覺，這些其實是她生病的徵兆。

藍妮妮發展遲緩，落後同齡孩子。

在藍妮妮6個月大時，父母發現她與同齡的孩子相比，發展實在遲緩太多，別的小嬰兒6個月大時，已經能用手搖玩具、分辨親人，而藍妮妮連頭都豎不直，對於別人的呼喊也毫無反應。

面對這種情況，在親戚的建議下，藍妮妮的父母帶她去醫院檢查，最後被醫生告知，孩子發育遲緩，可能是因為遺傳因素所導致。通常發展遲緩總是會慢慢有些進步，但藍妮妮過了大半年後，狀況除了沒有好轉外，情況反而越來越嚴重，似乎對外界事物完全沒有感知、別人叫她也沒反應、目光總是看向其他地方，也不說話。

父母非常擔憂孩子的狀況，決定繼續帶女兒就醫，這一次醫生給出的診斷為自閉症，需要定時回醫院接受治療及復健。某次就醫時，同病房的人看到藍妮妮美麗、可愛的臉龐，忍不住將她拍下來上傳網絡，並對她父母說，現在拍影片可以賺錢。

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女兒落淚，媽媽欣喜若狂。

為治好女兒的疾病，他們一家到處求醫，父母剛好幾乎要花光了積蓄，為了就孩子任何方法都要嘗試，於是他們便開始拍一些女兒的影片放上網路。除了希望吸引粉絲觀看外，還被一位醫生看到，主動聯絡藍妮妮的父母，他稱藍妮妮的病不像自閉症，建議父母帶孩子去北京大醫院檢查，最後在醫院委託第三方機構做基因檢測後，確認她是罹患神經退行性疾病伴腦鐵沉積6級（NBIA6）。

神經退行性疾病伴腦鐵沉積6級是相當罕見的基因遺傳疾病，目前國際被報道出的患者少於10位，由於患者的大腦基底結、紅核及黑質部位有鐵沉積，除了智力發展遲緩，還會有一定的自閉行為，未來身體各項功能還可能慢慢退化，最後變成植物人。目前世界上還沒有針對該疾病的療法，只能進行行為訓練、對症狀進行緩解。

至今6歲蘭妮妮仍無法開口說話，為了阻止病情惡化，妮妮的媽媽會經常拿東西逗女兒哭，她想通過這種方式讓妮妮多點反應、情緒，否則妮妮只會呆坐着凝視遠方，像一個沒有生命的瓷娃娃。對於之前的妮妮來說，她的世界裏是沒有聲音，也從不跟任何人接觸，所以有一次她因為扎針而疼到落淚時，妮妮的媽媽欣喜若狂，女兒終於可以用笑和哭表達自己的情緒了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女兒落淚，媽媽欣喜若狂。只因天使臉龐般的6歲女童，罹患NBIA6罕見疾病。】