ADHD｜妹妹患過度活躍　爸媽20年來從未斥責　更預早跟老師定協議

近期韓劇《非常律師禹英禑》討論熱度高，劇中主角禹英禑除了是律師，同時也是自閉症患者，讓不少人因為這部劇開始關注自閉症及其他相似疾病議題。



一名網民分享自己的妹妹在20年前確診ADHD（專注力失調及過度活躍症，俗稱過度活躍症），當時的社會和醫學界對此疾病了解遠遠不及今日，但她的媽媽「在那個ADHD兒童被各種嫌棄、甚至污名化的年代，撐起了有ADHD孩子的家、改變了我妹妹的人生」。

網民在網絡論壇《Dcard》發文，提到她媽媽發現學齡前的妹妹跟她有非常大的不同，不僅注意力無法集中、學習慢、跟別人說話時都在看旁邊、動來動去像有用不完的電力，懷疑妹妹並不是單純調皮、或是玩心很重故意不專心。

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於是媽媽鑽研了大量關於ADHD的書籍，研究自己的小女兒究竟是怎麼了，後來決定帶妹妹就醫，親友卻認為「小孩沒病也被妳搞到有病」。醫生看診後，確診是專注力失調及過度活躍症，需要開始做早療（早期療育），媽媽就帶着她們去公園「練習盪鞦韆」放電，生活上的小細節也都盡她最大的努力去做，例如：「剪頭髮時如果有小碎髮掉下來碰到脖子，妹妹會大爆崩潰，我媽都會先帶一堆小禮物去髮型屋，麻煩剪髮阿姨要給我妹挑禮物獎勵」。

開始上學後媽媽也先找老師溝通過，妹妹可能會成為大家不喜歡的對象，甚至會擾亂上課秩序，但媽媽堅定表明「我不能接受我的孩子受到體罰，如果有任何問題老師真的覺得控制不住了，一通電話，我立刻來學校接妹妹回家冷靜」。

事主認為ADHD的孩子在學業上遇到的挫折非常大，她提到長大後讀了醫學院，選修了和ADHD相關課程，才知道原來妹妹的世界裏感官像被放大了好幾倍，「讀書時會注意到窗外駛過的腳踏車（車籃裏有兩包菜）、樹上的鳥兒築巢（巢裏有三隻幼鳥）、頭頂的吊扇喀啦喀啦轉（可能非常老舊）……」。妹妹從剛開始功課吊車尾，到後來非常努力專心讀書，會長時間待在位子上，高中、大學、研究所讀的都是第一志願，讀書時「必備耳塞、書桌隔板隔絕外物，書房門緊閉，還麻煩我媽不要煮飯，因為抽油煙機太吵，大考前家裏電話線還會拔掉」。

事主指出爸媽從不曾拿妹妹和她比較，全家人也沒有放棄過她，雖然一路走來有很多辛苦的部份，「她快樂地長大（並且從未被打過），在那個一言不合就打小孩的年代，我們一家人在媽媽的帶領下用愛接住了我妹妹」。

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帖文一出，吸引了5000多人按愛心，網友紛紛留言：

．「世界上多的是無法擁有幸福人生的ADHD患者」

．「以前有遇過一樣症狀的同學，你們一家可以這麼溫暖真的太難得了」

．「果然只有溫暖的童年能療癒一生」

．「這真的是一個有耐心又幸福的家庭，ADHD兒童沒被打過可能是全台第一人吧」

．「妹妹好幸運，家人們好偉大」

．「媽媽真的太好太好了」

．「好想看拍成電視劇」



底下有許多網友指出自己也是ADHD、ADD（注意力缺陷障礙）、亞氏保加症、自閉症等疾病患者：

．「ADHD從小被罵到大，在學校又被欺凌，每次讀書注意力都不能集中」

．「我爸媽小時候只會打」

．「我也是ADHD兒童，真的是有治療有差」

．「我也有ADD但我媽是典型亞洲高壓式教育，於是高中就診斷出有憂鬱症、恐慌症」



也有人表示家人的陪伴和支持很重要：

．「我是靜態型ADHD，爸爸為了顧好我的品性，把原本可以高薪的工作放棄了」

．「想到我自己小時候自閉的時候，也是我媽一步一步引導我陪我，甚至不嫌棄我在大家面前做奇怪的行為，支持我去學習任何想學的，從來沒對我有不耐煩的態度」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】