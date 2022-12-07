早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃　穀麥比煙肉更糟

早餐要吃的健康，你都會選甚麼？來自台灣的恩主公醫院醫生高銘鴻近日在Facebook發文分享，6種以為很健康，但其實很糟糕的早餐，他表示，經常聽到有人說早餐是最重要的一餐，但如果吃錯早餐，反而可能讓你一早的身體負擔超大，甚至更昏昏欲睡、腦筋不清楚，讀書或工作的效率也降低，「吃下不健康的早餐，如何開啟活力滿滿的一天？」



以下的食品雖然深得小孩喜愛，不過多吃其實對健康無益：（按圖了解）

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1.果汁

熱量指數：★★★

市售果汁通常都會加入額外糖分，購買前要先檢查清楚果汁含量和糖分，而現榨果汁則是比較健康，但榨的過程還是破壞水果的營養素，所以比起喝果汁，高銘鴻建議，不如直接吃水果。

2.番茄醬

熱量指數：★★★

番茄醬含有超高的鈉，不僅如此還添加很多人工添加物還增添口感，高銘鴻表示，早餐如果點炸物加番茄醬，很容易鈉超標，而炸物也帶來很多額外熱量。所以早餐應盡量避免炸物搭配番茄醬的組合，但高銘鴻也說，大概不會有人光吞番茄醬，少量的番茄醬是可以接受。也可以用鹽或胡椒代替。

3.火腿、煙肉

熱量指數：★★★★

高銘鴻表示，火腿、煙肉屬於醃肉，醃肉就是鈉含量高，醃製物也是經過證實的致癌物，「偶爾吃吃沒事，平時盡量減少攝取，吃完也要多喝水把多餘的鈉排出。」

4.含糖穀物

熱量指數：★★★★★

「很多人都誤會穀片很健康，其實恰恰相反，市售的穀片超不健康！根本就是披着羊皮的狼」高銘鴻解釋，市售穀片都是高度加工，加入大量糖分、色素，含有非常少的「天然營養成分」，此外，很多營養素也是後天人工添加，非常不推薦。

5.油條

熱量指數：★★★★★

超受歡迎中式早餐油條就是高熱量油炸物，高銘鴻表示「沒甚麼好說的，吃得很爽，但真的很不健康，大家盡量節制！」

6.鬆餅

熱量指數：★★★★★

最後，高銘鴻則指出，大家周末時想要好好享受早餐的選擇鬆餅，因為本身就有比較多精緻澱粉，所以容易造成血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬、奶油，那真的是熱量炸彈！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：這些食物看似健康，其實根本熱量炸彈！營養師揭6大地雷早餐，穀片竟然比培根還NG】