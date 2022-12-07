聖公會德田李兆強小學首日恢復全日面授 學生開胃吃光飯盒

教育局早前宣布放寬小學全日面授課堂安排，全級有七成學生接種兩針，則最快可於12月恢復全日制面授。位於藍田的聖公會德田李兆強小學今日（7日）首日恢復全日制面授，飯商特地為學生預備較原定訂餐數量多的飯盒，更有首次留校吃午飯的小三學生形容「飯餐好好食，所有餸都鍾意食，最開心同同學一齊。」另有專程為兒子送飯的爸爸支持學校恢復全日制的決定，認為增加課時有助小朋友追回學習進度。

攝影：歐嘉樂



+ 9

繼上週首批學校恢復全日制面授課堂後，位於藍田的聖公會德田李兆強小學全校接種率達八成，於今日（7日）亦恢復全日制面授，不少學生都直言期待，又稱入學至今未曾見過同學除下口罩的樣子，感到很新鮮。就讀三年級的陳梓馨同學今日首次留校午膳，對於學校午飯時間只有30分鐘，她自言沒有擔心過會時間不足，全因自己「在家中吃飯每次都是第一名完成」，又希望可以在5分鐘內吃完飯：「快啲食完等同學食埋，小息就可以一齊玩遊戲，之前已經約好咗！」

+ 10

善用小息完成功課

另一名三年級同學陳天賜亦異口同聲喜歡在學校吃午飯：「個飯好好食，我全部餸都鍾意食！我都鍾意返全日學，因為可以留喺學校耐啲，屋企要對住細佬好嘈。」而跨區上學的他更表示，為了可以回家休息，所以會好好善用兩節小息的時間做功課，「第一小息及第二小息已經做晒功課，總共有4份，咁返到屋企就唔使做，可以睇書或者瞓覺。」

高年級同學終看到除口罩同學

5年級同學高愛晴指為了今日可以在學校午膳，昨日已準備好餐具及清潔用品，由於距離上次與同學一起午餐已經是2年級的事，時隔3年，可以看到同學除口罩的樣子感覺很好，非常期待與同學一起用餐時的愉快氣氛。

5年級高愛晴同學

爸爸送飯為兒子吃得健康

家長吳先生的兒子就讀二年級，他為兒子準備了雞扒及豬頸肉作為午餐，並親自送到學校。他表示今早約10點半便開始預備，因為兒子有少許偏食，加上自己煮會較為健康，所以未來也會繼續每日送飯，「仔仔對上仲有兩個哥哥姐姐，都係呢間學校畢業，我之前都係親自送飯。」

對於本港近日確診人數高企，吳先生坦言無法過於憂慮校內用餐的確診風險，只能提點兒子時刻做好個人衛生。他又支持校方恢復全日制的決定，認為增加課時有助小朋友追回學習進度：「過去兩年疫情，學生的學習進度明顯較慢，例如幼稚園3年但真真正正讀書都係1年，而家返學長時間少少，可以追返進度。仔仔都係而家先追到二年級學期初的進度，追咗好耐先追到，所以都好支持學校恢復全日制，始終返學時間較規律，學生學習斬會好啲。」

5年級家長葉太。(攝影：歐嘉樂)

5年級家長葉太指，相隔3年再次回校當午餐家長義工，協助同學派飯及開飯，看到同學十分「開胃」，自己也很開心，由於兒子要求她親子煮飯送回學校，廿四孝媽媽為了兒子健康，由早上11時開始準備製作。

重新訂購防飛沫擋板為更安全

温志揚校長表示原因是學校剛完成評估，經諮詢家長教師會及獲法團校董會同意下，選擇今日12月7日起恢復全日面授課堂，為此學校準備了不少相應措施，温校長說:「開學初期，除特別原因之外，學生均不可在校進食，以減少學生因除下口罩而增加感染病毒的風險。而學校亦特別花費數萬元聘請專業的防疫人員，為全校每一個角落噴灑防毒塗層，藉此希望進一步保障學生的健康安全。雖然這兩三個月仍有師生不幸染疫，但整體情況算是平穩，現時每天因病而缺席人數只佔全校約1%。此外，本學年學校為每一位學生重新訂購防飛沫擋板，讓學生在進食時更安全。而學校所有課室及場地，亦已加裝抽氣扇，使室內空氣更流通。」

小學生不適合長期網課

另外，學校亦由每節只有25分鐘的課時改成每節40分鐘，温校長說:「25分鐘課時只能勉強將課程內容教授予學生，要跟進學生的學習情況、安排更多的課堂學習活動等，相當困難。而長期依靠網課，對於小學生而言亦不太合適。所以，學校已重新編排上課時間表，每天仍會有八節課堂，但每節課時會增至40分鐘，期間會有三個10至30分鐘的小息。此外，每天上午8:15至8:30，會恢復安排早禱或早讀課，而興趣活動課更會由每月一至兩次，增加至每週一次，務求令學生可以在學校有更多不同的學習經歷及機會。」

而很多家長關心的輔導課程，温校長預計會在農曆年假後開始。「因為我們功課量適中，相信大部學生都可以自行完成，我也有提同事，如果有學生在交功課上遇到困難，要寬鬆處。」

9成學生訂飯

對於今日首天恢復全日面授，温校長也十分滿意學生的表現，亦感謝有一班很支持學校的家長義工，勇躍回校協助低年級學生用餐，他說: 「我們有9成學生是訂飯，感恩我們的供應商已承諾在12月初便能為我們提供午膳服務。為顧及學校已有兩年多未有安排午膳，更特別的是一至三年級學生從未在學校午膳，學校特別拍攝短片介紹午膳過程，於11月底播放給學生觀看。」

由於預計首三天午膳的情況會較為緊張，故學校安排在午膳前的一節(即第6節)改為班主任課，預早準備午膳工作；至於人手方面，除班主任之外，校方會在一至三年級額外安排多一位教職員協助午膳工作。而小食部仍然不會提供服務，校方會密切留意恢復全日面授課堂後的情況，之後再與承辦商商討重開小食部的安排及日期。

課前及課後活動

學生都十分期待恢復全日面授課堂，因為可以有更多時間與同學相處，亦可以有更多機會參與課後活動。學校在課時上亦作出調整，「除了每節課時延長之外，學生在課前及課後都可以有更多時間與師生互相交流及分享。平日課後活動主要分為下午3:45至4:45及下午4:45-5:45兩段時間。而外聘的收費活動，亦會預計在農曆年假後開始。」

此外，為增加學生的閱讀機會，培養學生良好的閱讀習慣，學校會由12月7日起每天上午7:30至8:00，開放圖書館供學生借閱圖書。稍後會因應情況，再考慮是否增加課後開放時段。

校長溫馨提示

當決定恢復全日面授課堂，學校便即時向家長及學生公布，令大家都先有足夠的時間作身、心理準備，而學校亦有教導學生，如何適面對恢復全日面授課堂的改變，温校長說:「重新規劃生活時間表，包括參與外間的活動安排、作息時間，如下午不可以再午睡了。另外，家長也不要為小朋友準備太多零食，因為看到不少同學會吃剩很多飯菜，就是為了要吃零食。」

温校長提到由於香港學校絕大部份都是以全日制上課，過往全日面授課堂的日子，一般學生都是享受校園生活。「明白緊張小朋友成長的家長，都會為子女在課餘時間安排不同活動，甚至會比上課更加忙碌。所以，我也有提醒家長們，要適可而止及量力而為。在課餘時間輕鬆一下是必須的，所以我也鼓勵學生放學後，可以先輕鬆一下，才做功課或溫習；又或者是先完成功課，晚上待放工回家的家人，一起享受親子時間。而在放假時，也要多與家人到郊外走一走，接觸一下大自然。」

「學校不單是傳授知識的地方，更加可以讓學生學習群體生活，以及如何與人相處。我期望在恢復全日面授課堂之後，學校可以讓學生重拾正常的校園生活，使學生享受在校園與師生一同生活的每一分‧每一秒。當然現在距離真正的『復常』仍有一段日子，但我相信只要在大家的共同努力之下，能夠看見同學們在校園的歡欣笑臉。」