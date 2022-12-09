國家級運動員為培養女兒對運動興趣 在港開設國際級室內滑板場地

隨着滑板運動在2024年繼續成為巴黎奧運正式比賽項目，滑板由街頭運動走入主流，不少家長亦不再抗拒子女玩滑板，但要在香港找到合適的場地並不容易。前乒乓球國家級運動員徐顥宸，機緣巧合下與女兒一起接觸到滑板，女兒更是一踩便迷上，與過往學習其他運動時的態度截然不同，徐顥宸深信運動對下一代健康成長十分重要，同時看到滑板未來發展樂觀，於是興建全港最大同時符合國際標準的「街式」室內滑板場，期望將滑板運動推廣至學校，與乒乓球一樣成為主流運動。

攝影：梁鵬威



徐顥宸在2004年加入國家省級兵乓球隊，訓練期間獲得國家級運動員證書，退役後，他雖然長時間從事非運動行業，但他笑言自己一生離不開運動， 當他看到女兒初接觸滑板時的喜悅與熱情，令他有種「似曾相識」的感覺，「滑板跟乒乓球、跳水、體操等運動一樣，是一項個人技巧性運動，在練習滑板過程中，要掌握新的動作往往要經歷無數次的失敗，這是一種『挫折教育』，學生要在實踐中不斷起伏跌倒，做到先面對輸，才能贏得自己，之後才會慢慢意識到重要的不是結果，而是過程建立起自己的信心，讓自己成為一名努力不言棄，勇於接受挑戰的人。」

滑板獲獎機會較高

由於滑板屬小眾運動，外界對滑板了解不多，不少家長更怕小朋友在街踩板會學壞，徐顥宸指自己也是為人父親，當然明白家長心情，「所以更加要讓他們在有保障安全的環境下練習，因為滑板運動可提高青少年和兒童的自信心，亦可激發他們的挑戰精神和創新精神，相比舊有的奧運項目，滑板運動取獎牌機會率較高。」

兒時體弱 父母送他學乒乓球

徐顥宸八歲接觸乒乓球，十歲開始練習，與內地專業運動員一樣，他全身投入乒乓球練習後，一周6日每日8小時練習，當其他人休息後，他依然努力練習，終贏得出賽機會，亦為他取得國家級運動員證書。回想打乒乓球的歲月，他坦言:「最初接觸這項運動非興趣，只因身體抵抗力低，父母希望他透過學習乒乓球鍛煉身體，但經過不斷訓練，他便愛上了乒乓球。」

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徐顥宸18歲退役後考入全國百大的河南大學體育學院運動訓練專業，學習體育教育和運動損傷、體育管理。在校期間，他協助河南大學取得河南省大學生運動會乒乓球男子單打和團體雙冠軍，同時考獲乒乓球國家級裁判，並擔任河南大學青少年乒乓球隊主教練。畢業後徐顥宸在當地小學擔任體育老師和乒乓球教練。

刻苦的練習生涯

為令家中生活更好，他輾轉到深圳於一間商業乒乓球館的教練工作，「為事業打拼，在深圳首年每天工作8-12 小時，沒有假期，亦沒有回鄉探望父母。」為實踐自己推廣運動的夢想，他轉行至工程行業，努力多年，最終選擇在香港推廣滑板這項新興的城市運動。

滑板非常適合香港

東京奧運後家長對滑板的接受度逐漸提高，徐顥宸覺得這是推動滑板運動的時機，於是他選擇在香港開設最大的室內滑板場地，並由世界著名滑板場地建造公司負責設計及監工，符合國際標準的「街式」滑板設施，更創立「捷斯香港滑板會」，對前景充滿信心，源於香港政府於施政報告中提出了一系列支持香港體育發展的措施，他期望政府同樣支持推廣滑板這類的城市運動。香港是中國與全球連結的橋樑，希望能夠將滑板這新興運動推廣至香港和內地，並向全球展現中國滑板的實力。因為範圍少，且香港圈子小，亦是新興運動，主要針對小學至初中學生，可能培養2至3年後，他們的能力已達到比賽水平。」徐顥宸期望在未來會有香港滑板運動員在國際賽取得佳績，進軍奧運。

徐顥宸又稱，捷斯會為學界提供免費的滑板運動體驗活動，活動包括介紹滑板運動的起源，滑板在奧運的評分方法，以及讓學生親身體驗這項運動，增加學校對滑板運動的認識，將滑板運動發展朝向普及化。

公眾免費體驗堂

而捷斯亦會以培養和輸送優秀滑板運動員為目標，冀在未來會有香港滑板運動員在國際賽取得佳績，進軍奧運。本月15、21和30日有免費體驗堂，大家亦可於其官網報名。

SeedSkate室內滑板場

地址：荃灣白田壩街 45號南豐紗廠​五樓

時間：9:00am至10:00pm（星期日至7:00pm）

電話：2258 0400