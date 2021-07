街舞將成下屆奧運新增項目　狄易達教港孩跳舞改善懶惰增強專注力

香港隊在今屆奧運成績彪炳,花劍港將張家朗奪得奧運金牌,女飛魚何詩蓓奪得女子200米自由泳銀牌,大家對體育運動的關注度也提高,不少家長更打算為子女安排參加運動的課程。

要在多個項目中選出適合小朋友的運動並不容易,比起芭蕾舞、土風舞,霹靂舞(Breakdancing)將更早成為奧運新增項目,今次找來有豐富教導街舞經驗的狄易達,為大家介紹這項運動。

狄易達坦然街舞常被誤會「不健康」,如果家長要為小朋友選擇學跳舞,也會是芭蕾舞、中國舞、土風舞較多,但在街舞中屬難度高的「霹靂舞」就率先成為下屆2024年巴黎奧運新增項目。狄易達回想起當初主動去找學校推廣街舞,跑足70幾間小學,最後加起來只得8間小學願意引入街舞,直到現時已有80多間學校參加,可見大眾對街舞的接受程度已明顯開放了。

堅持最重要

訪問當日,兩位未接觸過街舞的初小學生,看到狄易達揮灑自如的舞步,都雙眼發光,讚嘆男生跳起舞來可以如此有型迷人,但原來狄易達並非天生的舞者,當初他剛開始習舞時,更是全班中最跟不上進度的學生,他說:「我是班中最慢的那一位,學了半年,連最簡單的基本動作也做不到,當我在做簡單的動作時,我旁邊的同學已經在做轉地的動作了;但世事往往好得意,玩得叻不一定玩得耐,而我玩得不叻,但我堅持得最耐。」

狄易達並沒有因為追不上進度而放棄,因為街舞是他由心而發喜歡的運動,「那時家人沒有為我安排什麼興趣班,但給我一個籃球,我原本在籃球場打打下波,看到有人在跳街舞,我被吸引住,於是膽粗粗走向他們,主動問:『我好想跟你哋學跳舞,可唔可以教我?』」

街舞改變個性

就是這樣,狄易達與街舞結下不解緣,也改變了他三分鐘熱度的性格,他說:「我細個什麼都想玩,籃球、足球、彈結他、合唱團、獨唱、朗誦、吹色士風、銀樂隊…..爸爸覺得我是三分鐘熱度,但我就是要證明給他看,今次是不同,我還記得第一次表演是在屋企對面的社區中心,我邀請了父母、家人來看我表演,當時會堂裏面,加上我的家人,只有十多個觀眾,但已令我非常開心與難忘。」

後來狄易達加入娛樂圈,因為不捨得跟他的學生,於是他成立了「狄易達軍團」,他說:「那時有不少演出機會,但未必次次需要全職Dancer,於是便成立了像舞蹈學校的團隊,租其中一位師兄的場地,想不到反應不錯,有師兄會幫手教班,也有專業舞蹈藝員兼任老師,最後學生、老師都跟我一起去表演,開始建立出有規模的舞蹈學校。」

學生年紀最細只有2歲半

在他的學生中最細的只有兩歲半,先由認識手腳協調開始,他說:「有些五、六歲已經跳得好叻,因為我自己都是學得比較慢,但透過慢慢認識自己的身體,由耳朵聽到音樂起、再靠腦袋去分析出手腳的動作,當學會動作之後,又會想望著鏡,看看自己手腳做得靚唔靚。」

與其他運動一樣,跳街舞也需要專注,「因為需要望住老師的動作,亦要望住鏡裏面的自己,好多動作也不是一日就學得識,而是需要熟能生巧,堅持也很重要。當然,團體精神與人合作也可以練習到。」

要數最大得著,狄易達認為是自信。「我由細到大都好矮,學校排隊永遠排最前,促使我比較缺乏自信心,直到中四、五才長高,你現在看到的我,其實跟以前很大分別,因為街舞常常要打開自己、要挺起胸堂、不可縮埋、不可放䠋。你看到有很多小朋友初來時都懶洋洋,像軟皮蛇那樣,但跳舞不容許,當跳得多,對舞步熟習了,就自然會打開自己,再透過表演,自信心就會加強。」

相比起以前他學街舞的時候,狄易達覺得現在的小朋友領悟能力很高,「環境年代也不同了,教我跳舞的哥哥,會透過外國的朋友寄盒錄影帶來,放在電視裡播,我們跟住錄影帶模仿,但現在家長都會找老師教小朋友,技術上、資源上都提升了,小朋友的潛能可以發揮得更多。」

他認為現在的小朋友學習新事物的能力很強,而且學的種類多、選擇多,但往往也較易放棄,狄易達說:「家長可以讓小朋友在小學階段發掘多些潛能,接觸不同的興趣,從中發掘自己喜歡的,到中學再慢慢收窄、篩選出自己真正願意專注練習落去的那個興趣。」

手腳協調差的學生 靠努力也能追上

不要以為學街舞一定要手腳協調,有一位拍子感弱的學生,就令狄易以達十分感動。「那位同學對拍子敏感度很低,手腳都不太協調;一般人可能慢一拍半拍,但他是慢三拍,當一組人一起跳舞,就算是慢半拍都會好明顯,但我每次數到5678,他都是做1234 ,我研究了好多方法應如何教他,但都不成功;他媽媽說他什麼都不願意學,只想跟我學街舞,看著他一拍一拍追上來,漸漸建立信心,我也很有滿足感。」

由此再次證明,只要堅持不放棄,街舞是可以改變到人的心理和身體狀況,狄易達希望家長不要太早定斷小朋友是否適合一種運動,「有些學得比較慢,但不代表他做不到,我看過很多學生由原本完全不起眼,但當學習跳街舞後,就變得耀眼。」

每年暑假,狄易達都會舉辦大型街舞表演活動,讓有興趣的朋友可以親身感受跳舞的喜悅,今年他更會即場教授在場1000多名市民大跳街舞。

活動日期:2021年7月31日(星期六)

時間:下午2時至晚上8時

地點:中環夏誌金鐘港鐵站A出口,添馬公園入口

備註:免費入場

聯絡方法:admin@dancekingdom.com.hk

