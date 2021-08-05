東京奧運2020│方力申教睇小朋友有冇游泳天份 4步令兒童不怕游水

游泳在香港一直是熱門運動，不少家長也會讓子女從小開始習泳，而今屆港隊在東京奧運游泳項目中更屢創歷史佳績，何詩蓓為香港泳界取得兩面奧運銀牌，令不少家長認為學游水除了有益身心之外，更有機會為港增光。但到底小朋友幾時才是習泳的最好時機?一旦小朋友非常怕水，是否又代表不他適合學游水?目前正身在東京奧運會的方力申 (Alex)即教家長如何為小朋友安排最好的游水訓練。

(部分照片由香港游泳學校提供)



方力申近年擔任游泳學校校長，吸引不少家長帶小朋友跟他習泳，他認為小朋友年紀愈細接觸游水愈好，他說:「特別是父母跟他沖涼時，可以開始用玩具淋他們，例如用花洒仔淋一下塊面，不要讓小朋友塊面完全不掂水，最重要一邊沖涼一邊熟習玩下。」方力申也坦言的確有好多小朋友是天生驚水，「所以父母可以利用沖涼時間，讓小朋友早點不驚水。

點圖即看：

+ 1

習游前心理準備

另外，當家長真的讓小朋友學游水時，就要讓他心理上知道，現在不是與家人在屋企玩水，是真的要學習，要調整他的心態他是來上堂學習的。否則，家長明明平時看到小朋友玩水無事，但去到泳池，看到陌生人、陌生地方，就可能不喜歡，會嗌、會喊，而好家長在這個時候就忍不下心，為遷就小朋友而停學，那就很易錯過學游水的時間。」

專業運動員天生怕水當然有，擁有史上最多奧運獎牌得主的菲比斯就是天生怕水，方力申說:「他一開始是連頭也不敢浸落水，他是從學背泳開始，所以建議家長要與小朋友玩水，但當然要注意安全。」

方力申正身在東京奧運現場。（IG截圖）

3歲開始學游水

方力申認為只要一開始做足以上準備，就可以真正放手讓小朋友跟教練習泳，「我覺得三歲開始已經很適合，至於練水，就要視乎家長的想法而定。我常常都說，望子成龍每個人都想，不一定小朋友不一定一學游水就會突飛猛進，有很多都是慢慢地平步青雲，有些可能是大器晚成，有很多不同的例子，最重要培養小朋友喜歡游水、喜歡去游泳池，喜歡游水有進步，喜歡去到泳池一起學游水的隊友們、同伴、同學仔。」

應該先學哪個泳式

至於應該讓小朋友從那個泳式開始學起？方力申說:「我們是教先背泳，但亦都有泳會先學自由式或者蛙式，但都不會由蝶式開始學起。不過除了蝶式要比較用力之外，其實小朋友可以很快在短時間掌握到3-4種姿勢。」

亞洲人游自由式有優勢?

至於對香港運動員來說，是否自由式較佔優勢?方力申說:「這要視乎個人的天份而定，以前可能有說法是亞洲人適合游蛙式，可能大家看到日本蛙王北島康介游得好好；有段時間又覺得適合游耐力賽，因為看到中國隊自由泳金牌孫揚游得好好，但實際上是很視乎個人而家，要看先天和後天的訓練。」

(香港游泳學校facebook圖片)

專業泳隊必須日日操水，菲比斯都說過他日常只是「吃、睡和游水」。 當然一開始小朋友一個禮拜練水三次、之後加到五次、之後加到七次、九次、十次、十二次次都會有；幾時開始操水，好多五、六歲就已經開始一個星期有三次至四。

方力申退役後，於2008年以評述員身分在菲比斯歷史性勇奪8金後做了訪問，分享得奬感受。(香港游泳學校facebook圖片)

目標不能太遙遠

運動員生涯不容易，往往要比普通人付出更多更多，方力申建議家長要為小朋友定目標:，做任何事也好，最緊要有進步，這個進步要家長幫小朋友定立一個目標，家長的鼓勵，小朋友以家長為偶像，以達到家長給他的指令為成功感，所以家長如何幫小朋友定目標，並不是一開始就要做何詩蓓，家長要讓小朋友知道何詩蓓默默做了很多才可以去到奧運獲獎，要幫小朋友定立細目標，一步一步來，再教小朋友如何在練習過程中追求進步、完美，想像自己如何可以有游得更好，如何去學習比自己優秀的人，欣賞別人為何優秀過自己。」

美國訓練不同之處

方力申曾經在美國進行高精度和密集的游泳訓練，他說:「因為美國是游泳強國，美國大學畢業生必須掌握基本游泳技能，他們從小學、中學到大學的已有游泳練習，學生之間的競爭亦很激烈，在這樣的氣氛之下，成績也會出來。何詩蓓都是去到美國密芝根大學才突飛猛進，大家有留意到她的身形是完全改變了另一個樣，通過不斷比賽與練習，是可以脫胎換骨。」

有天份的小朋友是....

如何看一個小朋友是否有天份，方力申直言:「游水最重要踢水要做得好，所以從小就要練習踢水，踢水都要講天分，是否踢得遠。第二是水感，小朋友划水的時候去不去水，整個人浮不浮，這都是天份。」

他認為每個人都有不同的天份，水游得不好，也不代表其他項目沒有天份，「做父母就是要發掘自己小朋友的天份，也可以留意自己、家人、家族的天份，遺傳都很重要，病都有遺傳，更何況是天份，從這些方面入手，就更加容易幫到小朋友去找出適合的方向。」

+ 5

對於有興趣安排小朋友向專業泳手方向出發的家長，但又擔心操水太辛苦，香港游泳學校(Hong Kong Swimming Academy)總教練Janet Wu說:「小朋友在大約六至七歲的時候，如果想成為泳隊成員，教練會建議他們一星期游兩至三日水，起初會做一些基礎的訓練，例如泳式改進，也不會太辛苦。當糾正好姿勢之後，自然就會游得靚，再加上耐力、速度等訓練，當教練覺得他成績時，就會增加至一星期游四至五日，甚至乎每一天都會訓練。」

而Janet表示看一個小朋友有沒有游水天份，可看從他划水的感覺，「小朋友是否去水？身體的姿勢是否很輕、很浮?都是考慮因素，但最重要是小朋友後天是否努力，如果不努力幾好天份都沒有用。」

如果小朋友十分怕水，Janet說:「英國蛙王比迪（Adam Peaty）在東京奧運上奪得男子100公尺蛙式金牌，成為首位在奧運蟬聯的英國泳手，但他小時候是一個怕水的小朋友，無論是否運動員，只要肯嘗試並努力克服，天生怕水也可以成功。」

相關文章:何詩蓓摘兩銀│培養學霸飛魚 佛系父母不催谷 教練：最好嘅父母

何詩蓓與父母。（何詩蓓IG圖片）

父母來自金融界

何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人，均來自本港金融界。父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合夥人，與德勤中國副主席、「清盤王」黎嘉恩份屬同事。他小時候亦曾參與泳隊，升中後便沒再習泳。

其母親則於金融管理局工作多年，現任外滙基金投資辦公室旗下風險管理及合規部助理董事。何詩蓓出戰200米自由泳決賽當日，金管局亦於社交平台發文，可見辦公室同事齊集觀賽，為何詩蓓打氣。何詩蓓雙親作風低調，每當女兒比賽，必定到場支持，今屆奧運亦本想親到東京打氣，惟因疫情只可留港。

從不催谷女兒

何詩蓓4歲時開始參與南華體育會泳班，6歲正式開始接受泳隊訓練。少年時的她就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，曾於多項校際游泳賽事獲獎，屢次刷新香港紀錄。2015年，她以香港中學文憑考試七科共35分佳績，遠赴美國密芝根大學攻讀心理學。除此之外，她亦擁有8級鋼琴底子，在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。

+ 6

前南華會教練黃文凱曾於何詩蓓10至13歲期間擔任其教練，他接受港台節目《千禧年代》訪問時分享，初接觸何詩蓓時，著小朋友們寫下對游泳的期盼和夢想，當時何詩蓓寫下希望參加奧運，以及希望躋身決賽。他指，年幼時的何詩蓓喜歡蛙式，「唔係咁中意自由式」，又認為她成功的最大原因是情緒智商高，以及擁有極佳的時間管理能力。

他憶述，何詩蓓的父母起初「諗住畀佢學下游水，等佢唔好浸親」，指他們從不催谷成績，「冇特別栽培，睇得好開。係我教練生涯咁耐，見過最好嘅父母。」黃教練任教何詩蓓至13歲，便轉職至澳洲，何詩蓓父母每年均會陪同女兒到澳洲悉尼練水。對於何詩蓓於奧運屢創佳績，黃教練認為其父母功不可沒。「佢屋企人幫咗佢好多，父母係好supportive。希望佢享受每分每秒，有更好成績，盡全力就好。」

+ 4

+ 15

相關文章：東京奧運│陳晞文為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分入港大

為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分

+ 17

陳晞文（右三）與鄭俊樑（右四）將代表香港滑浪風帆隊出戰東京奧運。（余俊亮攝）

已達成賽前設下的目標