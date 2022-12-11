犀利爸爸｜6歲男孩英文超流俐　全靠爸爸訂下打機時「奇怪規矩」

許多家長都望子成龍，從小就培養孩子兩文三語的能力，其中英語能力更是重中之重，學好英文可以與國際接軌，有助日後發展，更多提升競爭力。想小朋友主動學習，甚至愛上學習英語，可以選擇讓孩子從遊戲中學習，或者以孩子的興趣作為誘因，一位港爸就作出了良好的示範。



繼續閱讀：https://bit.ly/3UCjLwK

【延伸閱讀，更多爸爸與孩子相處的故事】

霸氣爸爸｜滿是紋身卻懂珠心算 女兒數學靠他 萌反差老婆都嘖奇

+ 5

女兒暗讚男侍應靚仔 搞鬼爸爸竟替她告白 場面爆笑故事還有後續

+ 10

新電話買了半年 「一原因」想換iPhone 14 高中生被爸爸大教訓

+ 6

披荊斬棘2｜杜德偉放下野性變身慈父 每談及兒子都用「4字」結尾

+ 9

【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：6歲仔英語超流利 原來同爸爸一招有關：想打機就要…】