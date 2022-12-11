犀利爸爸｜6歲男孩英文超流俐 全靠爸爸訂下打機時「奇怪規矩」
撰文：親子王國
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許多家長都望子成龍，從小就培養孩子兩文三語的能力，其中英語能力更是重中之重，學好英文可以與國際接軌，有助日後發展，更多提升競爭力。想小朋友主動學習，甚至愛上學習英語，可以選擇讓孩子從遊戲中學習，或者以孩子的興趣作為誘因，一位港爸就作出了良好的示範。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：6歲仔英語超流利 原來同爸爸一招有關：想打機就要…】