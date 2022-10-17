浴室｜玻璃膠發霉怎清理？網民稱有「這2法寶」 黑點統統消失
撰文：風傳媒
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玻璃膠（台譯：矽利康）是家中裝潢常見的好幫手，缺點就是常常發霉。日前，有一名網民在Facebook發文表示，自己為了解決家中浴室玻璃膠發霉的問題，嘗試了市面上各種號稱「最強」的去霉產品卻毫無效果，帖文曝光後，也引發內行網友也分享除霉技巧「再頑固的霉都能解」！
玻璃膠發霉怎麼救？內行網友公認2神物「再頑固的霉都能解」！（按圖了解）
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一名網民於Facebook群組《裝潢DIY研究室》發文表示，自家浴室的玻璃膠發霉後，自己嘗試了許多市面上號稱最強的去霉產品，卻完全都沒有效，好奇「究竟浴室的玻璃膠發霉了該怎麼辦？」
帖文曝光後，引發大批擁有相同困擾的網民也跟着求解，而綜觀網友回覆，最多人一致公認「衛生紙」加「漂白水」為最強除霉組合：
．「用漂白水加衛生紙濕敷在上面，隔一晚再沖掉」
．「漂白水，再頑固的霉都能解」
．「漂白水＋廚房紙巾敷一晚」
．「漂白水加紙巾，一天三次，飯後直接敷用，必除！」
．「乾燥時，廚房紙巾吸漂白水敷一晚」
．「我趁上班前浴室是乾的，用紙巾加漂白水，敷在玻璃膠發霉的地方；晚上把紙巾拿起來，霉全不見了，很神奇」
此外，有內行人提醒，漂白水挑選一般款就好：
．「用廚房紙巾敷一晚，就可以去除，別用其他什麼增艷漂白水，沒效果」
最後，也有網友表示，除霉不如先從預防做起：
「養成良好習慣保持乾燥，就不會發霉。每次使用完浴室就順手拿抹布把水漬、皂液...等擦拭乾淨，想發霉都很難」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室矽利康發霉刷不掉怎麼辦？內行人傳授1個除霉神招，頑固黑點通通消失】