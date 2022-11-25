世界盃2022｜C朗拿度、美斯有多錫孩子？5大球星　場下皆是好爸爸

2022世界盃開打，小編精選那些在場上驍勇善戰的肌肉男子，私底下與孩子相處的動人時刻。



世足賽這些讓我們着迷和讚嘆的足球運動員，除了令人振奮的進球、運球，過人，還有那些令人尖叫的鏟球、撲救，在球場外，他們有些也是好爸爸！我們就來看看今年世足賽場上的好帥爸爸。

美斯（Lionel Messi） – 阿根庭

美斯是三個可愛的小男孩的爸爸，看着他的IG，有許多和兒子相處的點滴，不時顯露出他柔情的一面。這是平常看起來較內斂的美斯，少見的放鬆時刻。三個男孩都立志追隨父親的足跡，陪伴美斯參加比賽，常常出現在球場為他加油，甚至和他一起踢球。

美斯與孩子的生活照：（按圖了解）

+ 2

C朗拿度（Cristiano Ronaldo） – 葡萄牙

C朗拿度和24歲西班牙模特兒女友佐真娜（Georgina Rodriguez）在一起後就變成愛家好男人。他的大兒子小C朗（Ronaldo Junior），生母未公開。2017年，C羅找了代孕母，生下一對龍鳯胎。佐真娜則為C朗拿度生下寶貝女兒，其實她懷的是雙胞胎，一男一女，但男孩出生時不久就過世。

C朗拿度那時公開他的心情：「我和孩子的媽媽都為這一損失感到悲痛，在這個非常困難的時刻，我們懇請大家給我們隱私。我們的寶貝，你是我們的天使。我們永遠愛你。」讓觀者也感受到他身為父親的哀慟。

C朗拿度與孩子的生活照：（按圖了解）

+ 3

尼馬（Neymar） – 巴西

尼馬19歲就意外當爸，消息震驚球迷，兒子出生後隔年他和孩子的媽媽分手，但他喜歡和兒子相處，IG上常見兩人的合照，大概是最愛曬兒的公眾人物之一。

前年，尼馬接受英國《GQ》採訪時表示更表達了自己想要更多孩子的願望，他說：「我快30歲了，事業發展得很好，但在私人層面上，我想再有兩個孩子，給我的兒子戴維添幾個兄弟。」

看看愛跳舞的尼馬跟兒子一起跳。

尼馬與孩子的生活照：（按圖了解）

+ 4

加里夫巴利（Gareth Bale） – 威爾斯

巴利在他的巔峰時期，是世界上速度最快的職業足球員之一，有四個小孩的他，他總是親暱的稱自己的女兒為公主，是個寵女魔人。他曾經在祝福女兒4歲生日時發文說：「我真不敢相信我的小公主以來到我生命4年了，真幸運能有妳！」他也常常關注弱勢兒童的議題，人帥心也帥！

巴利與孩子的生活照：（按圖了解）

+ 3

雲迪積克（Virgil van Dijk） – 荷蘭

荷蘭國家隊隊長，他以準確的防守預測及意識、出色的領導能力和制空能力而聞名，是足壇公認的現役最佳中後衛之一。據說他有四個孩子，但他似乎不喜歡讓孩子曝光，所以他的社群上幾乎沒有家人的照片。

雖然雲迪積克沒有公開分享他與孩子相處的照片，但大家也可看看他在本屆世界盃第一仗的英姿：（按圖了解）

【相關圖輯】世界盃2022・圖輯｜決賽周列強未開波先熱身 球員鏡頭下揮灑真我

+ 50

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2022世界盃：梅西、C羅、內馬爾....這些帥爸球員望著孩子的溫柔模樣，讓人融化啦！】