氣溫跌至10度以下 亂穿保暖內衣 刺激皮膚隨時導致濕疹大爆發

天氣進一步轉涼，本周日更會跌至10度以下！為了孩子不要著涼生病，不少家長都會讓孩子穿上保暖內衣，再穿上厚外套。但是，讓孩子穿上厚重的衣服，便一定不會生病嗎？兒科醫生指出，胡亂穿著保暖內衣或過多衣服，會令體溫過高，或會導致濕疹等皮膚問題。



兒科醫生陳欣永表示，現時市面上的保暖內衣質地比以前的好，質料比較柔軟和透氣。「以前年代啲羊毛底衫質地比較『鞋身』，好多時都幾焗。小朋友出汗醃住，加上磨擦，底衫邊位、頸位容易出現皮膚敏感。」

家長亦要留意，穿太多衣服可能會刺激孩子的皮膚。「家長好多時緊張小朋友凍，除咗保暖內衣，會再加衫。室內溫度唔算凍，加埋夜晚蓋棉被，裡面真係會侷到出晒汗。好多小朋友因為啲汗焗住，刺激到皮膚，成身生熱痱，好似濕疹咁。」

穿太多衣服可能會刺激孩子的皮膚。（photoAC）

可整天穿著保暖內衣 但要定時檢查情況

陳醫生提醒，家長可定時看看孩子皮膚的狀況，檢查體溫會否過高。「要主動定時檢查下佢個身，如果流咗好多汗，代表體溫較熱，就唔好著咁多衫。有啲誇張得好緊要，可能連個頭都出晒汗。」他補充，孩子可整天穿著保暖內衣，但要注意清潔，保持衛生。

家長可定時看看孩子皮膚的狀況。（photoAC）

陳醫生亦指，若孩子出現皮膚敏感的情況，家長在清潔完孩子的身體，並用毛巾印乾皮膚後，宜塗上保濕潤膚霜。如泛紅情況持續，建議及早求醫。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

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