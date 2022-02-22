寒冷天氣｜日本專家教6大保暖貼士 睡覺外出都要為呢個部位保暖

近日受冬季季候風影響，加上高空擾動帶來大雨，本港氣溫持續寒冷，連日錄得個位數字溫度。想維持健康，保暖是很重要的一步，讓病菌沒機會乘虛而入！日本專家教導6個讓身體保持暖和的方法，立即學起來對抗寒冷吧！



近日天氣持續寒冷，氣溫徘徊在10度以下，一不小心便很容易著涼生病。在非常時期，保持身體健康和足夠免疫力乃十分重要！因此，必須要好好保暖，時刻不能鬆懈。

日本東海電視台曾邀請睡眠專家中山明峰講解如何在睡眠更暖和，當中有3招絕對需要媽媽學起來，大人小朋友都能暖暖睡好覺。

被子順次序蓋上更保暖

很多人都有購入羽絨被保暖，但是原來用對了方法的話，會比單用羽絨被更使身體感溫暖！節目分別做了3個測試：

1. 先蓋羽絨被，再蓋毛氈

2. 先蓋毛氈，再蓋羽絨被

3. 把毛氈墊在床上，身上蓋上羽絨被

結果發現，第3個方法是最能令身體感到暖和。專家表示，因為羽絨被需要靠體溫膨漲以達至保暖效果，所以愈貼近身體，就能愈溫暖。而毛氈則能減少體溫流失。如果真的覺得很寒冷，還可以在在羽絨被的面上再加上一條毛氈，隔離冷空氣。

（影片截圖）

保持頸部溫暖

如果頸部和肩部不感到溫暖的話，便達不到最佳的保溫效果。而頸動脈是負責輸送血液到頸部，不過很易受外界溫度影響，冷卻來自溫暖心臟輸送而來的血液，令身體無法保持溫度。

建議可以使用覆蓋頸部、肩膀和背部的睡袋或睡眠羽絨背心，尤其是讓經常踢被的小朋友穿著，令他們在睡眠中也能保持頸動脈溫暖。大人也可以試用護頸套來達到保暖效果。

鼻子感知溫差致鼻塞

很多小朋友睡眠都受到鼻塞和流鼻水的影響，導致睡眠質素變差。除了可能是鼻敏感影響之外，可能是鼻子感應到溫差所致。即使被子內的身體很溫暖，但臉部感到寒冷的話，都會令鼻子產生過敏情況，出現鼻塞、流鼻水，令小朋友睡得不好。

如果想預防這一點，可以利用暖爐把室內氣溫調升到20至24度左右，減少溫差狀態，令呼吸更順暢。

🔼🔼🔼怕小朋友凍，一味加厚衫都唔得㗎！聽下醫生點講👉🏻👉🏻兒童保暖非穿得愈多愈好 醫生：過多外衣或會促成呢個不良情況👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

勿穿上手襪或襪子睡覺

很多媽媽都擔心小朋友的手腳容易露出被子而感到寒冷，有時會讓小朋友穿上襪子，甚至戴上手套睡覺，但專家則不建議穿上手襪或襪子睡覺。因為手腳有助在睡眠中調節體溫，其實人在睡覺時的體溫會波動，如果手腳被套上襪子便不能調節體溫，令人睡的不安穩。假如真的想為小朋友戴上手襪或襪子，建議選用透氣物料的製品。

（影片截圖）

暖貼的最佳位置

另外，很多人在寒冷天氣下都會使用暖貼或暖包，來保持身醒暖和。在日本節目《教えてもらう前と後》內說明，暖貼貼在腰腹的效用最高。因為人最粗的血管和大動脈都位於腹位，血液在45至50秒左右便環繞身體一周，如果在全身最多血液流過的地方加暖包，便能最快令身體感溫暖。

頸巾這個打法更保溫

就以上所說，頸動脈對保暖發揮很大作用，因此外出時戴上一條頸巾能幫助身體好好暖。頸巾常見的兩種打法，一是交叉重疊的打法，一是在頸子上繞一圈。測試結果發現前者比後者更保暖，原因是交疊的布料更能防止體溫流失，而後者接觸頸部的布料太少，保溫效果自然未如理想。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：