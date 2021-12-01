寒冷天氣｜暖貼貼邊個位置先有效保暖？中醫推介一款冬日暖身早餐

本港天氣顯著轉冷，氣溫更會低至13°C，大家記緊做好保暖措施。但要抵禦寒流，是否一定要把自己包得像糉子一樣呢？註冊中醫師徐澤昌指出，穿得多不代表適合，反而會阻礙氣血循環，只要懂得保護好身體3大部位，再在衣服貼上保暖貼，便能保持整個軀幹暖和。他又推薦一款材料簡單、易消化又暖脾胃的暖身粥，用來做早餐就最適合不過！



徐醫師引述宋朝的《小兒病源方論》中所提及「養子十法」，指出「一要背暖，二要臍暖，三要足暖，四要頭涼，五要心胸涼」。表示即使要保暖，亦不需要全身包得密，反而是要給身體適當地散熱。「很多家長怕小孩着涼，便把小孩包得像糉子般，其實小孩新陳代謝快，很容易熱，未必需要穿太多，穿太多太緊反而會令小孩活動能力下降或阻礙氣血循環，例如冷帽便不一定需要，可以在寒風太猛時才戴上。」他建議家長嘗試「洋蔥式」穿衣法，以四件薄的衣服代替一件厚毛衣，過熱時容易除下，爸媽亦可不時摸摸小孩的肚子或背部，根據冷或熱適當地穿衣或脫衣。

三大保暖部分

想保暖不一定要全身包得密一密，徐醫師指出身體有三大部分需要特別保暖，只要防止這三個部分與寒風接觸，便能保持身體核心及內臟的溫度。

一：後頸

頸後有兩個重要穴位—風池穴和風府穴，徐醫師指防風邪法，重在避之有時，如後頸被寒風吹到便容易會頭痛感冒，因此一條厚厚的頸巾是必不可少的。

二：肚子

肚子是內臟、脾胃所在位置，保持肚子溫暖亦即是保護脾胃，就如小孩子晚間踢被子露出腹部，便容易着涼或肚瀉。因為腰部位置需包妥，不可讓寒風滲入。

三：腳底

徐醫師指足底是穴位及反射區集中的位置，如直接踏在地上會吸收寒次的地氣而傷害身體，他指即使在家，亦一定要穿着拖鞋或厚襪，而鬆軟的毛毛鞋墊亦是不錯的選擇。

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保暖貼使用貼士

除了保暖內衣和羽絨，保暖貼亦是禦寒恩物。徐醫師建議可貼在靠近後頸大椎穴（約頸椎第7節，突起的位置）、腰背的命門穴和腎俞穴（肚臍正後方）及肚臍四周的衣服，比貼在其他部份更有效。

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早上食一碗暖身粥

除了穿衣保暖，徐醫師又建議家長可在早上用薑片、紅棗及堅果來煮一碗保暖：「脾胃弱的人早上特別沒有胃口，而這種粥暖脾胃又易消化，而且堅果亦有補腎暖身的功效。」但如有虛熱、實熱及感冒情況便不宜食用。他又提醒這款粥不需長期食用，因小孩的體質易有變化，當服用數天、小孩手腳覺得暖和，或氣溫回升後便要停止。

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