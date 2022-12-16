媽媽必學│2款女孩聖誕派對可愛甜美編髮 長短髮皆適用

下周起不少學校及興趣班都陸續舉行聖誕聯歡會，雖然今年的聯歡會家長未必可以為小朋友準備聖誕主題食物，但相信女兒媽媽們，也可以為她們束上可愛漂亮的髮型，加添聖誕氣氛。化妝及髮型導師Poly特別為大家設計2款聖誕樹及聖誕絲帶主題的女童編髮，加上簡單而整的聖誕樹頭飾教學，無論女孩是長髮或短髮，一樣可以派上用場。

攝影：黃寶瑩

模特兒：朗頤(Peony)

場地：POLYPOLY Beauty



小Model朗頤(Peony)擁有一把長度及肩的頭髮，Peony平時很喜歡廸士尼故事人物，不時要求媽媽Irene為她編跟主角類同的髮型，Irene說：「Anna、Elsa、Moana她都曾經要求過我幫她紮，但因為她的頭髮太蓬鬆，比較難束起鬢辮，再加上平時出門口時間太趕，而且沒有足夠的頭飾，所以太複雜的編髮我也不會。」

為我們示範聖誕編髮的的小Model朗頤(Peony)，擁有一把長度及肩的頭髮。

這次化妝師Poly設計出聖誕樹主題的女童編髮，她建議家長可以使用紅及綠色的髮飾作點綴，有助增加節日氣氛，而她同時亦給家長們一些建議，她說：「小女孩不像大人般受力，所以選用幼身髮夾 、小圈的橡筋較好，而且頭髮很柔軟，較成人多碎屑，所以建議家長準備一個噴水壺並加入清水，在編髮時可以噴濕頭髮使用，令頭髮變得貼服，如果太多髮碎彈出來，也可以用黑色髮夾固定，但如果需要用頭髮定型劑，便要選擇成分天然的產品。」

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Poly在化粧美睫及髮型行業超過十年，平時為客人創作不同的髮型和頭飾，更是IBHGU國際美容健康總聯合會「毛髪生長管理」項目副主席，已考取英國 𝐂𝐢𝐭𝐲&𝐆𝐮𝐢𝐥𝐝𝐬及BHL專業導師資格，開設各項教程，懂得深入淺出，理論與實務兼具。(受訪者提供圖片)

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