聖誕親子食譜｜懷舊街頭小食港式班戟3分鐘食得 重溫童年美味回憶

現時許多家長們的童年美食都重新流行了起來，雞蛋仔、格仔餅更是多年來熱潮未曾減退的美食，不過能與之媲美的港式夾餅 / 港式班戟卻甚少能在街頭看到。不妨根據以下食譜，用3分鐘自製懷舊港式班戟，與孩子分享你的童年美味。

資料來源：廚娘的365日



懷舊街頭小食港式班戟的材料和做法簡單，下廚新手也能輕鬆煎出軟熟不乾裂的餅皮。煎好後可加入喜歡的醬料，自行調配份量多寡，更加配搭其他甜點和新奇醬料，研究新食法！

👇🏻👇🏻即睇港式班戟材料及做法👇🏻👇🏻

資料獲廚娘的365日授權轉載

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👇🏻👇🏻車輪餅吉士餡做法👇🏻👇🏻

1. 於一大碗中用手動發蛋器攪勻蛋黃砂糖及粟粉備用。

2. 於一小煲中，用細火加熱牛奶至微滾即可。（見煲邊有小量泡泡就要關火）

3. 將熱牛奶逐少加入蛋黃漿，一邊不斷攪拌，然後將吉士漿倒回煲中，開細火不斷攪拌至濃稠，關火。加入雲呢拿香油及牛油攪拌均匀，過篩一次，再倒入碗中，原味吉士醬即成。

4. 取出90克吉士餡加入3/4茶匙抹茶粉作抹茶吉士醬，用手動發蛋器攪拌均匀後過篩一次，倒入碗中再用保鮮紙貼著吉士醬防乾。

5. 預熱焗爐攝氏170度。

車輪餅麵糊做法：

1. 於一大碗中，加入雞蛋及細砂糖，用手動打蛋器攪拌均匀，再加入麵粉、泡打粉和牛奶，再攪勻，最後加入牛油溶液再攪勻備用。

2. 於已噴上少許油的矽膠模具內加約1.5茶匙的麵糊於每個杯子內，入焗爐用攝氏170度焗大約8分鐘。取出蛋糕，蛋糕邊緣位置應該已熟，但中間位置仍未熟透，此時用鐵匙羹將中間位置挖空，切勿挖穿底部，用廚房紙抹去挖出來多餘的麵糊。

3. 用匙羮放入吉士餡料，再加入麵糊，麵糊要覆蓋所有餡料，入焗爐繼續用攝氏170度焗約11分鐘。

4. 取出車輪餅室溫放涼約5分鐘後脫模，於不黏平底鑊中放入車輪餅，不用加油，用細火每邊大約煎約45秒至1分鐘至金黃色。

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