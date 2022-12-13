與海綿寶寶汪汪隊過聖誕 9折搶The World Of Nickelodeon門票

各位爸爸媽媽為小朋友安排好聖誕節目了嗎？不如今個聖誕帶小朋友去「 The World Of Nickelodeon 特展香港站」玩轉12,000 呎親子遊樂場，與海綿寶寶、汪汪隊PAW Patrol等角色歡度聖誕！01空間更加有獨家優惠，即搶9折套票！



深受大小朋友喜愛的 Nickelodeon 動畫：SpongeBob SquarePants，PAW Patrol，Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles，Dora the Explorer 及 Bubble Guppies， 將首次齊集香港 The World Of Nickelodeon 特展，並於今年12月16日起進駐九龍灣國際展貿中心。

破天荒第一次以Nickelodeon五大動畫劇集為主題的大型特展，絕對適合一家大小共度歡樂時光！場內設有多個沉浸式體驗的遊玩設施，大家可盡情暢玩Jellyfish Hunt、Adventure Bay Fire Rescue、Ninja Challenge、Jungle Jump-a-thon等等！

The World Of Nickelodeon 特展內有不同互動性高的遊玩設施﹐其中Ninja Challenge讓小朋友化身成為忍者，運用小朋友的腦力加上手腳協調能力，挑戰不同的攀爬挑戰！

場內其中一個熱門遊樂設施Dora The Explorer 火車，是以角色Dora的探險故事為主題，小朋友可參與Dora的探險之旅，遊歷不同卡通場景，一起試試在場景中找出 Dora 的朋友們！另外小朋友還可以與海綿寶寶捉水母（Jellyfish Hunt）和 Bikini Bottom 海底城市大型泡泡派對、與英勇的PAW Patrol救火小隊一起出動，拯救冒險灣（Adventure Bay Fire Rescue）！小朋友與大人還有機會與Nickelodeon 卡通人物見面拍照，齊齊開 Party！

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立即計劃行程，把握機會與你喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面及拍照！01會員於2022年12月12日至18日期間，可以9折優惠快閃搶The World Of Nickelodeon 入場套票！

【按此立即搶門票！】

普通日子 - 成人（一位）+ 小童（一位）: $357（原價：$396）

普通日子 - 成人（兩位）: $303（原價：$336）

普通日子 - 成人（兩位）+ 小童（一位）: $508（原價：$564）

特別日子 - 成人（一位）+ 小童（一位）: $357（原價：$396）

特別日子 - 成人（兩位）: $465（原價：$336）

特別日子 - 成人（兩位）+ 小童（一位）: $508（原價：$564）

普通日子入場時段：

14:00 - 15:40

16:00 - 17:40

18:00 - 19:40

特別日子入場時段：

10:00 - 11:40

12:00 - 13:40

14:30 - 16:10

16:30 - 18:10

18:30 - 20:10

開放時間：

普通日子（不包括星期六、日、學校及公眾假期）：14:00 - 19:40

特別日子（包括星期六、日、學校及公眾假期）：10:00 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

團體限制：

成人 : 1.5米或以上

兒童 : 0.8米至1.49米

身高未滿0.8米小童免費入場

*特展規定一人一票，各票種設有身高限制，需按身高限制使用，身高0.8米至1.49米之入場人士不得使用成人門票進場；如購買成人門票供身高0.8米至1.49米小童使用，入場時須補回正價小童門票之差額。

*部分遊戲設施設有身高、年齡及體重限制，敬請遵照現場工作人員指示

費用包括：

所選日期、時段之電子門票（場內所有遊玩設施不收取任何額外費用）

費用不包括：

其他費用

更改及取消：

成功預訂此產品後，將不設退款。預訂後將不可更改日期。

使用方法：

- 使用時間為當地時間。

- 預訂成功後，01空間 會發送電子憑證 QR Code 至您的電子郵箱。 不論您預訂的門票份數，每個票種將會收到一個QR Code。(例：預訂成人2張及小童票3張，您將收到2個QR Code） 請於所選日期及時段準時到達展覽場地，並出示QR Code 驗證入場，門票僅限訂單已選時段入場，遲到亦不設補時。

- 每個 QR Code 只限使用一次，不設二次入場。

- 基於衛生及安全理由，所有賓客在場內參與指定活動時必須穿著全腳掌包裹的綿質襪子，主辦將拒絕未有穿著合符規格襪子的顧客參與指定活動，有需要之賓客可以到接待處購買襪子，每對為 HK$20。

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