聖誕親子好去處｜D•PARK冬日放電嘉年華 KAKAO FRIENDS 蠟筆小新

臨近聖誕節，愈來愈多親子好去處開放讓親子共度佳節！01親子本周搜羅各大場地的聖誕慶祝活動，包括愉景灣 Christmas Wonderland、D•PARK冬日放電嘉年華、黃金海岸酒店 Jumptopia Holiday Village 度假樂園、新城市廣場 x 蠟筆小新冬日市集及慈雲山中心「Jagabee 魔法『卡』年華」，讓親子在迎接聖誕期間邊玩邊打卡！



D•PARK冬日放電嘉年華

D•PARK作為全港首個以兒童運動為主題的室內親子活動新熱點，再以冬季運動打造D•PARK冬日放電嘉年華。D•PARK化身親子體育院，讓年輕家長及小朋友輕鬆及安全地於全室內環境，體驗環球冬季及電競運動等100個放電活動。D•PARK 更聯乘21位本地插畫家村民，首次帶來全港獨家聖誕精靈運動會插畫市集。聖誕由無厘頭的毛妮繪畫,跨年就由BUBBLE.C主理，與超過100個本地品牌攜手，聯乘推出4大體驗，包括「打卡集點遊戲」、「扭蛋區及古典影樓相機即影即有服務」、「插畫師聯乘遊戲區」及獨角獸擴香石盆栽等超過50個「聖誕節工作坊」。

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D•PARK 與多個商戶推出5大獨家冬日購物禮遇

D•PARK 冬日放電嘉年華

日期：即日起至2023年1月31日

詳情：https://www.dpark.com.hk/tc/events/winter-carnival愉景灣為了迎接聖誕節來臨，於 11月25日舉辦了盛大的聖誕亮燈儀式，與各位分享節日喜悅，為聖誕歐陸之旅掀開

愉景灣 Christmas Wonderland

序幕。當晚更特意邀請到香港興業有限公司代表鄧滿華先生 (亮燈儀式圖右) 及李偉明先生 (亮燈儀式圖左) 主持亮燈儀式。當晚更安排了聖誕巡遊及連串表演節目。聖誕巡遊由聖誕老人及第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」馮皓揚先生率領，帶同銅管樂隊、夢·啟航舞蹈學校、鄰舍輔導會及愉景灣國際學校，令整個活動氣氛推至最高，場面一片熱鬧！

由即日起至2023年1月2日，愉景灣這個充滿異國風情的地方搖身一變成為歐陸小鎮，於愉景灣不同角落遍佈聖誕燈飾，與聖誕小精靈帶您進入極富歐陸色彩的Christmas Wonderland！

聖誕周日露天市集、LOST聖誕版密室逃脫、聖誕星空沙灘影院、聖誕心鎖禮遇

聖誕冰上奇妙匯演

今年聖誕愉景灣溜冰場為大家呈獻聖誕花式溜冰表演，由溜冰學校的教練團率領一眾學生表演多首曲目及故事，為大家帶來既浪漫又溫馨的節日。

日期： 12月17-18日（星期六及日）

時間：17:00 – 18:00

除夕倒數派對

愉景廣場將會在12月31日除夕夜當晚有不同的倒數派對，其中包括溜冰場的倒數活動。今個除夕，快來愉景灣一同熱熱鬧鬧地迎接2023吧！

黃金海岸酒店 Jumptopia Holiday Village 度假樂園

新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia今年進駐沙田新城市廣場Play Park開設佔地12,000呎的室內間海外旗艦店，開幕近兩個月已經大受香港家長歡迎，其「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的創立理念讓孩子在刺激好玩的室內遊樂場中暢玩同時獲得學習的樂趣。同時，Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia於新加坡亦極具人氣，2年來多次舉辦城堡嘉年華令大小朋友樂而忘返。為了讓香港的朋友都能體驗Jumptopia的神奇魔力，香港首個以Kiztopia 8大原創卡通角色為主題的戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village 度假樂園」將於即日起至翌年1月31日登陸香港黃金海岸酒店廣場，佔地12,000呎的遊樂場齊集5座巨型充氣城堡，包括高達4.5米高的巨型充氣滑梯，及以海王星為主題的吸晴波波池，讓小朋友盡情放電！

五大主題充氣彈跳城堡大玩特玩 訓練孩童大肌肉發展及協調能力

以8位大受歡迎的原創卡通角色為主軸打造5座超巨型彈跳城堡，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力。

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Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場

Jumptopia Holiday Village 度假樂園

開放日期 ： 即日起至2023年1月31日

營業時間 ： 早上10時至下午5時15分（每天共6節，分別為10am-11am、11:15am-12:15pm、12:30pm-1:30pm、1:45pm – 2:45pm、3pm-4pm、4:15pm-5:15pm）

*每節玩樂時間結束後將進行15分鐘清潔

*活動必須穿着防滑襪，以防滑倒受傷，場內亦有防滑襪可供購買。

地址：香港黃金海岸酒店廣場

查詢電話：6675 4384 (Whatsapp)

新城市廣場 x 蠟筆小新 冬日市集

《蠟筆小新》拉大隊與朋友仔及家人約定你於新城市廣場慶祝暖暖冬日，把日本春日部的隆冬溫泉度假村搬來香港跟大家一起歎世界！即日起至翌年1月2日，【蠟筆小新 冬日市集】從視覺、味覺和觸覺刷新冬日感官想像，首先跟小新和家人朋友仔「看」盡雪地溫泉度假村2大打卡場景，兼到「期間限定店」狂掃逾百款蠟筆小新限量精品，當中全港首發預購的13吋蠟筆小新Action Figure、8吋小白Action Figure、文青必備限量版蠟筆小新菲林相機、最新款人氣「蠟筆小新日常系列3 」盲盒等定必引發粉絲瘋搶！

2大雪地溫泉打卡場景

「蠟筆小新 期間限定店」推介商品

其他精選商品

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新城市廣場 x Food & Style【蠟筆小新冬日市集】、期間限定店及小新打卡場景開放詳情

日期： 即日起至2023年1月2日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： 新城市廣場L1東翼（近Pizza Express、蘇媽.蘇媽）

慈雲山中心「Jagabee 魔法『卡』年華」

今個冬日，Potta為慈雲山中心注入獨一無二的魔法力量，可由5樓神奇魔法書開始，領取魔法手冊，暢遊商場內各個樓層的魔法能量站，收集魔法印章換限定禮品！率先玩轉7樓空中花園多個週末限定「『卡』年華」遊戲，包括「魔法拼拼樂」、「魔力尋法寶」、「擲出新魔法」及「神奇魔法圈」，收集魔法印章及贏取禮物，亦可參加魔法工作坊，發揮無限創意，製作獨一無二的聖誕小屋或裝飾，為家中增添節日氣氛；另設限定環保薯片袋工作坊，善用乾淨的薯片袋，升級改造成實用的收納袋，施展物盡其用的魔法！

Potta將於每個魔法能量站迎接大家，並準備不同魔法印章，助您提升「想像力」、「好奇心」、「分享」、「愛心」、「知識」、「智慧」、「力量」、「快樂」、「創造力」及「信念」，集齊五個魔法印章，可換取魔法卡一張；滿10個魔法印章，更可換取商戶優惠券及Jagabee滋味薯條。於指定商戶選購精選魔法推介產品或享用推介美食，同樣可獲得魔法卡一張。憑魔法卡即可玩魔法限定遊戲，贏取總值近10萬元禮品。驚喜無限，齊來盡情吃喝玩樂吧！

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Mikiki X 卓爾廣場「KAKAO FRIENDS 韓遊假期」

港人熱門旅遊勝地韓國,睽違 3 年終於開關！新鴻基旗下商場新蒲崗 Mikiki 由即日起準備一系列韓遊主題活動,為一眾韓迷預熱「旅行癮」!風靡韓國的人氣卡通角色 KAKAO FRIENDS,以全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS 韓遊假期」登陸新蒲崗 Mikiki 與屯門卓爾廣場,勢必燃起全城粉絲親臨朝聖！KAKAO FRIENDS 9 大萌爆角色：Ryan、Apeach、Choonsik、Muzi、Con、Jay-G、Neo、Frodo、Tube作為東道主，齊齊化身導遊與大家率先出發玩轉首爾及釜山必去旅遊熱點,歡度開心又好玩的浪漫冬日！

Mikiki 5大星級打卡位

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卓爾廣場 3大星級打卡位

韓式 D.I.Y 工作坊

限量旅行主題禮品

換領日期： 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 2 月 26 日 (或換完即止)

換領時間： 下午 1 時至晚上 10 時

換領地點： Mikiki 地下顧客服務中心、卓爾廣場地下顧客服務中心及錦薈坊二樓顧客服務中心

Mikiki X 卓爾廣場「KAKAO FRIENDS 韓遊假期」詳情

開放日期：即日起至 2023 年 2 月 26 日

開放時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：Mikiki 地下中庭、卓爾廣場地下中庭

Ryan 粉絲見面會

人氣主角 Ryan 將會現身 Mikiki，與粉絲近距離見面拍照留念！

地點： Mikiki 地下中庭

日期： 2022 年 12 月 18、24、25 日

時間： 下午 2 時至 5 時，分 6 節進行（每節 15 分鐘）

跳樂劇團《上天下海 ‧ 玩轉奇妙顛倒世界 Arts+Tech x 沉浸式劇場 x 展覽》

跳樂劇團 2022 社區文化大使《上天下海・玩轉奇妙顛倒世界 Upside

Down ‧ A Wonderful World》Arts+Tech 沉浸式劇場及展覽，將於 12 月 16 至 19 日假前北九龍裁判法院（「活化歷史建築伙伴計劃」下的建築物之一）、12 月 25 至 30 日假長沙灣社區中心禮堂隆重上演。市民只需預先網上留座，即可免費入場，誠邀三歲或以上大小觀眾一起探索和經歷一場冒險之旅。

歷史到科幻、由藝術延伸到科技，《上天下海 · 玩轉奇妙顛倒世界》 Arts+Tech x 沉浸式劇場 x 展覽集不同體驗元素，在戲劇中認識舊時香港人情味、在未來香港欣賞藝術與科技結合的展覽。

過往演出照片↓↓↓

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《上天下海 ‧ 玩轉奇妙顛倒世界 Upside Down ‧ A Wonderful World》節目資料

1) 前北九龍裁判法院

地址：深水埗大埔道 292 號

日期及場次：

16/12/2022（五）4pm, 6:30pm, 8:30pm

17/12/2022（六）10am, 11:30am, 2pm, 6:30pm, 8:30pm

18/12/2022（日）10am, 11:30am, 2pm, 4pm, 6:30pm, 8:30pm

19/12/2022（一）4pm, 6:30pm, 8:30pm

2) 長沙灣社區中心禮堂

地址：長沙灣發祥街 55 號

日期及場次：

25 – 27.12.2022 (星期日至二) 11:30am, 2pm, 4pm, 7pm

28 – 30.12.2022 (星期三至五) 2pm, 5pm

每場節目約 60 分鐘，以粵語進行。即日起網上免費留座，名額先到先得，額滿即止。歡迎三歲以上觀眾參與。場內不設觀眾席，觀眾需依照工作人員指示在場內遊走，建議觀眾穿著輕便服裝進場。

節目查詢： 4614 2564（WhatsApp）

最新節目消息及變動，將於JAM Island Theatre 跳樂劇團 Facebook 專頁公告。

麗閣商場 麗閣藝術辦館

民坊旗下位於長沙灣、以特色貨櫃為主題的麗閣商場，將呈獻一個文青至愛又適合一家大細共渡佳節的好去處。麗閣商場將變身「麗閣藝術辦館」，舉辦一系列充滿藝術色彩及聖誕氣氛的好玩活動，包括「藝術．生活」工作坊、聖誕市集「藝術．生活」限定店及聖誕街頭拉闊音樂會等。當中，更夥拍本地知名藝術平台《藝術管》以及多位本地藝術家，將麗閣商場化身成色彩繽紛、滿載歡欣的聖誕「藝術辦館」，勢必成為城中的玩樂打卡必到點。

地址：長沙灣東京街12號

日期：即日起至2022年12月31日

電話：2720 5164

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星街小區呈獻【Enchanting Snowflakes星幻．雪花】

聖誕將至，灣仔星街小區將變身聖誕冬雪仙境，與大家歡度佳節！由即日起，星街小區夥拍AaaM建築設計工作室與「您」攜手「塑」造聖誕升級裝置 【Enchanting Snowflakes星幻．雪花】，透過AaaM的匠心設計，把早前在社區收集到的膠樽，升級變成白雪皚皚的鑽石和閃閃發光的螺旋聖誕樹，「塑」造出與別不同的聖誕氣氛！

星街小區早於今年6月推出「Recycle Your Bottles」回收活動，在金鐘及灣仔一帶設置16 個PET膠樽限時收集點，參加者透過四個簡單步驟，簡單完成回收。星街小區與碧瑤、歐綠保及太古可口可樂聯營的塑膠回收設施「塑新生有限公司」合作，處理活動所收集得的PET膠樽。這些膠樽在本地3D打印工作室 Dreamcubics 內進行清理，切碎再製作成環保原材料：塑膠線材，最後以3D打印技術打印成閃爍亮眼的裝飾，準備與大家迎接聖誕節！

星街小區【Enchanting Snowflakes星幻．雪花】聖誕節藝術裝置詳情

日期：即日起至2023年1月2日

地點：灣仔星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

PMQ 波蘭聖誕馬槽雕塑展

由波蘭駐港總領事館與 PMQ 元創方合辦，並得到克拉科夫國際文化中心支持的波蘭聖誕馬槽雕塑展，首次將這波蘭文化瑰寶帶到香港。

克拉科夫耶穌誕生日場景傳統至今已有超過百年歷史，當地人將耶穌誕生日場景和克拉科夫的建築景點結合，製作出立體雕塑模型。1937 年，克拉科夫市歷史博物館更開始舉辦設計競賽。每年 12 月第一個週四，在克拉科夫大廣場的 Adam Mickiewicz 紀念碑上，會展示創作者們精心製作的耶穌誕生日場景作品，當 St. Mary 教堂的號角聲響起，隊伍便浩浩蕩蕩遊行到克拉科夫博物館，進行作品評審。這一傳統延續至今，並於 2018 年被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄。

日期：即日起至2022年12月29日（上午11時至下午7時）

地點： PMQ 元創方 B 座 H506-507 室

從波蘭到香港：克拉科夫耶穌誕生日場景製作工作坊

日期及時間：

親子班： 17/12/2022 | 11:00am - 12:30pm（名額：8 對親子）

公眾班： 17/12/2022 | 1:00pm - 2:30pm、18/12/2022 | 12:30pm - 2:00pm（每節名額：14 位）

地點： PMQ 元創方 B 座 H506-507 室

費用：免費（須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。）

【01空間優惠價】XMAS NIKE Fencing Camp 聖誕Nike劍擊營2022 (4-6歲)

你想過一項運動，不只能鍛鍊體能，還能學會冷靜思考嗎？那就是劍擊！學習技能同時提升靈活度跟集中力這麼帥氣的課程，還不瞭解一下？體驗奧運冠軍項目的樂趣！五天學會劍擊重點和體驗比賽流程，完成此課程者可涵接劍擊營常規或證書課程。

課程日期：2022年12月26至30日（星期一至五）

課程時間：10:00 - 10:55 或 13:00 - 13:55

場地：Apex Team Fencing (上環干諾道中200號4樓402B信德中心)

上課所需裝備：運動風褸一件、T恤、運動長褲、室內運動鞋、飲用水、毛巾

01空間優惠價：

早鳥優惠：$1,662 (原價: $1,950)、截止報名日期：12月15日 23:59

正價優惠：$1,852 (原價: $1,950)、截止報名日期：12月18日 23:59

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[01 空間獨家優惠] XMAS Nike Total Skills Camp 聖誕 NIKE 籃球全方位營 (7 - 10 歲)

又到了一年一度小朋友最喜歡的聖誕NIKE籃球營啦！此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球、傳球、投籃、步法移動及1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

課程費用包括：NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營出席証書

課程日期：2022年12月22至23日（逢星期四、五）

課程時間：10:00 - 13:00

場地：灣仔聖雅各福群會 (SJS) (香港灣仔石水渠街85號)

01空間優惠價：

$1,425（原價: $1,500) 截止報名日期：12月14日 23:59

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