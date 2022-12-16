財政獨立之禍？老婆月入38k兼有15k家用　但仍拿不出孩子N班學費

新生兒的出現，會令家中支出倍增。日前有位港爸大呻，提到自己與太太月入共有8萬元，但是「月月清」，亦沒有儲蓄；同時，他並不知道太太將錢用在哪，又認為自己「無權過問」。近日因要負責BB讀N班的學費，得知太太「無錢畀」，才讓他反思「呢頭家健康嗎？」



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【夫妻關係】夫婦月入8萬但月月清 港爸坦言不知太太洗費：正常嗎？】