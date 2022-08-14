婚姻｜沒外遇沒家暴卻也沒愛情　5對夫妻故事　嘆幸福怎變了煎熬

中高考剛結束不久，各地民政局門口排起了離婚的長隊。孩子一畢業，首先迎來的就是爸媽「報復性離婚」熱潮。



中年夫妻結婚多年，婚姻趨於平淡。戀愛時候的荷爾蒙褪去，在漫長的相處中逐漸看見伴侶的缺點、靠孩子和「忍」的耐力過日子。眾多夫妻表面幸福美滿，實際過着下班後互不干涉的同盟生活。

女的偷偷看龍飛律師，思考婚姻的真相；男的永遠晚回家，不是打遊戲就是早出晚歸不着家。鮮少關心幾乎沒有交流，兩個人像仗義的兄弟唯獨不像親密的夫妻。婚姻是成年人的遊戲，其中滋味難以言說。

都說婚姻是圍城，你為甚麼願意「入局」呢？

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生活壓力太大，找個合作伙伴過下半生

——雲裳，女，27歲，已婚1年

我大學沒畢業的時候，就清楚地知道我會結婚。用現在人的話來說，就是「開竅開得早」。

也因為開竅開得早，我老早就明白年紀小的時候情情愛愛是生活消遣，本質上愛情是奢侈品，而婚姻是必需品。

在我的婚姻觀裏，經濟適配很重要。

24歲研究生畢業，我到了離家最近的一線城市深圳，在一家上市公司做行政。順利落戶，開始了下一步的人生。

也正是因為來到了深圳工作和生活，越加堅定了我找個「合作伙伴」結婚的信念。

剛開始來深圳獨自生活，一個月房租水電就是5000，加上不低的物價水平，工資的三分之一就花出去了，根本存不下來甚麼錢。工作半年，剛好收支平衡。

如果能一直25歲，一直收支相抵，這樣的生活當然沒有問題。但是女生在一線城市獨自討生活，年紀越大越好像是在經歷沉底溺水。

花期不僅短，競爭還很大。適時的婚姻就像一塊浮木，讓我上岸。

看着手裏僅存的餘額和深圳高昂的房價，

我幾乎是毫不猶豫就加入了相親市場，在親友的介紹下，相親十幾輪終於找到了各方面比較合適的「盟友」。

25歲，畢業滿一年，戀愛半年，在女性婚姻價值的最高點我結婚了。

如願以償，沒被「剩下」。沒指望實現階級躍遷，只想兩人搭夥讓自己在一線城市生活更加從容。

把婚姻當合作，把伴侶當室友。

一開始就沒有過多的期待，兩個人能一起搞定長輩朋友壓力後，生病還有人簽字，如果能產生愛情那當然是意外之喜。

不得不說，因為結了婚暫時沒有孩子，男方工資也比我高，有個人分擔房租生活費兩份錢一起花，婚姻這種契約模式讓我的經濟生活寬鬆了不少。

雖然這種婚姻觀很「功利主義」，但是，現在生活壓力這麼大，搭夥過日子不可恥。

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給父母一個交代，結婚是一種妥協

——北北，女，32歲，已婚2年

作為曾經的不婚不育支持者，並且一直身體力行到31歲，單身獨居多年，我總會思考結婚到底帶來了甚麼——

親密關係，冗雜俗事，一群沒血緣且法律認可的家人，還是一個可能啃老且不爭氣的孩子？其實怎麼看都不划算。

人到三十，尤其是女人，

被催婚催生幾乎是「幸福一家人」聚集在一起必會出現的傳統表演項目。

不管多麼不相干的親戚都能在你的婚姻大事上指指點點。

快三十歲不結婚不僅僅要忍受親屬朋友明裏暗裏的催婚，領導同事陰陽怪氣的酸話，還有整個職場環境對大齡未婚女性的不友好。

生活在「必須結婚」思想影響下的大環境，我好像一下子就站在了道德窪地，做了十惡不赦的事情，只有婚育才能將我解救。

剛開始前幾年還會辯白反抗幾句，時間久了覺得很煩很絕望，真的頂不住。

選擇結婚就是給父母一個交代，給外界一個交代，讓父母再給外界一個交代。

20多歲豪言壯語，30歲發現現實太殘酷，自己也沒有修煉到獨自美麗的等級。在沒有更好出路的前提下，順應社會潮流似乎是我這種凡夫俗子最安全最穩妥的選項。

所以我來不及傷感就果斷開啟了planB，抓住一個還不錯的男人開始了同盟之旅。

就算現在已經結婚了，

我還得承認這是一種妥協，更是一種軟弱。

未婚先孕， 我20歲就結婚生子

—— 陳荷，女，33歲，已婚13年

2009年的時候，我中專畢業到廣州打工，當時才19歲的我在一家美容店裏學美容。

老家那邊的風俗就是不讀書了，出來工作幾年就會結婚生孩子，我經人介紹和一個同鄉同齡男孩兒認識接觸。

當時真的是年紀小單純不懂事，他又對我噓寒問暖，第一次見面就帶我租了好一點的房子，搬離城中村住進了有公園的小區，買上買下添置了不少傢俱。

一來二去就談上了戀愛，可是沒過多久我竟然意外懷孕了。他當時年紀也不大，二十出頭，我們很慌。

他家是在珠三角做小家電生意，有點積蓄。他爸媽正當壯年，裏裏外外都說了算。他還有個哥哥，結婚幾年了一直沒要上孩子。

我意外懷孕了，他家人知道後死活不同意我墮胎，月份大了找關係做了B超說懷的是男孩兒。

他們說只要我生下他家長孫，我要甚麼都可以。

看着他們家人熱切的眼神，男朋友的侷促無措，母親無奈認命的淚水，我點了點頭。

兩家談妥，我們就這樣趕鴨子上架式地結了婚。

今年，孩子上學壓力太大，搶不到初中學位上不了好中學，我帶着兩個孩子離開了深圳，回到老家讀初中。

婚後13年，正式和孩子他爹分居兩地，也算是對彼此的解脱。

年紀太小，結婚太早。婚後生活過的那叫一個崎嶇坎坷，偏心眼的奶奶，耍心機的妯娌、難纏的姑仔，不安分的丈夫......甚麼狗血瑣碎的事情都上演過。

結婚多年他還像當初的小夥子一樣瀟灑，只有我在上班、帶孩子、應付家庭之間，活的像個怨婦。

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和初戀十年「長跑」 他最不滿意的就是我

——魚魚，女，35歲，已婚7年

十八歲的時候上大學，最無憂無慮的年紀談起了戀愛，一切看起來非常美好。

我告訴媽媽，這個人對我很好，媽媽說「當年你爸爸對我也很好」，現在只有相看兩厭的爭吵。

十年戀愛長跑，身邊人都結婚生子，

我就想和他走入婚姻殿堂，生一個有他基因的寶寶。

我們結婚了，彼此都是初戀，婚後一年我們有了小孩。

生活本來越來越好，感情卻越來越淡。

沒有家暴沒有出軌沒有婆媳矛盾沒有經濟糾紛，

我真的不知道兩個人怎麼走到了不冷不熱的現在。

結婚7年，當初愛得要死要活的人，不過也就是現在這個鬼樣子。

看着他漸漸隆起的啤酒肚、天天下班打開手機打遊戲懶洋洋的樣子、不會為我再花任何心思的態度。以及更重要的，一旦有些小矛盾小情緒，就對着我怒吼甚至幾乎動手的暴躁脾氣。

我一度覺得眼前的這個人和戀愛的時候對我噓寒問暖、從來不大聲對我說話的温柔男孩不是同一個人。

我無數次在反省自己做錯了甚麼，為甚麼一個男人對一個女人的態度可以轉變得如此之快如此之大。

直到前幾天寶寶過五歲生日，幾個好朋友一起吃飯，席間他說到自己的暴躁脾氣，說自己狀態不好、控制不住情緒。

我忍不住問他：「為甚麼情緒不好，原因呢？」，他隨口就說「對你不滿意」。

我當時都懵了，在幾個老朋友面前，我感覺臉面盡失。

我和他也許就不該結婚，這份初戀本來可以更完好地保存在心裏，而不是被婚後種種的冷戰、矛盾、爭吵、失望蹉跎掉。

年紀到了，該成家立業了

——王先森，男，35歲，已婚6年

誰年輕的時候沒有說過兩三句不結婚的「狂話」，那僅僅是因為「還太年輕」。

到了年紀，該結婚的還是得結婚，甚至會努力去結婚。

尤其是對於男人而言，到了中年，家庭和事業才是生命的意義。

而且很負責任地告訴你，大部分人結婚都是朦朦朧朧、糊里糊塗的。

離開學校進入社會工作，這就是所謂的「立業」。有了一定的社會經驗，年紀也上去了，二三十歲不早不晚，就該考慮人生的下一個階段。

這個過程急匆匆的，也沒有人會去細想。

直到現在，有時候半夜醒來，看見身邊孩子老婆熟睡的樣子，會分不清是現實還是夢境。

時不時驚起一身冷汗：「我竟然有老婆孩子了？有人喊我爸爸媽媽了？」。

似乎青春沒有過去，思想沒有成熟。

所以，你看，結婚不是衝動，就是年紀到了忙忙碌碌的一陣操作。

也許是談得久了給對方一份交代，也許是單身的日子過得疲憊，適應了兩個人的日子,也許只是父母親友催促暗示。

年紀到了，作為男人，就是時候成家立業了。二三十歲不結婚生孩子，能幹甚麼呢，有了家庭有了孩子，人這一輩子才算走到了正途上。

用社會學家安德魯 ·切爾林的話來說，結婚仍然是最具權威的生活方式。

在我們的文化氛圍裏，不管是因為「孝道」而自然選擇結婚，還是順從社會潮流走上大部分人認為的「正常的生活方式」，

結婚都是一件看起來順其自然又順理成章的事情。

而婚姻就像開盲盒，剛開始的時候誰也預想不到今後會怎樣。遇到好人就能幸福安康，遇見渣人只能抹眼淚，嚥下苦楚，甚至淨身出戶人財兩空。

畢竟不管因為甚麼撼天動地、理所應當、非ta不可的理由走進婚姻生活，過上十年雞零狗碎的生活，大部分普通中年人都只剩下「熬」的感覺。

所以那些能在婚姻裏幸福一輩子的人，都拯救過銀河系吧。

人到中年，回頭看看走進婚姻的初衷，真是感慨萬千恍若隔世。

然而中年人麻煩纏身，離婚要冷靜期；而年輕人結婚「冷靜過頭」，晚婚不婚保平安。

理解吧，這世道，都不容易。

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