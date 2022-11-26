全職媽媽每天「1打4」　丈夫竟卻回應一句話　讓她打從心底感心寒

有些女性結婚生子後，被迫辭去原本的工作機會，必須待在家全心照顧孩子，成為非常辛苦的全職媽媽。



早前，一名媽媽在Facebook上發文，透露結婚10年來，一家大小的餐點、逢年過節的拜拜、大小姑全家回來的招待，甚至是打掃整理，都是她一個人包辦，結果卻換來丈夫一句「妳不是一直都在放假？」，讓她感到非常心寒。

「全職媽媽」不是一份工作，但辛勞程度卻隨時比一份正職還要高：（按圖了解）

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這位媽媽早前在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，她提到日前晚上晾完衣服時，準備餵一個多月大的寶寶喝奶，這時丈夫說「這個寒假我會帶小孩出去玩，媽說我一個人帶三個出去她不放心，她跟爸也會一起去」。這時女事主便回答「這樣也好，難得帶爸媽出去玩，我帶寶寶在家，也當放個假」。

沒想到，丈夫居然說「妳不是一直都在放假？」女事主聽到這句話後，整個人瞬間愣住，好像有根針直接戳在心口上。她努力壓抑情緒說道，「我整天忙得像陀螺一樣，你沒感覺就算了，你竟然說我一直在放假，你好敢喔，你真的很敢說，你讓我覺得心寒」。

她半夜起來給寶寶餵奶時，心裏越想越難過，抱着寶寶忍不住掉下眼淚，「回想這10年來，我受盡奶奶欺凌，像是免費奴隸般使用。除了生孩子的時段，都是日復一日煮着一家大小的餐點，逢年過節煎炸炒煮的拜拜，大小姑全家回來的招待，各種打掃整理」。

她坦言從新手媽媽到現在第四個孩子，不論白天還夜晚都是自己一手帶大，就算孩子哭鬧整晚，隔天還是要照常工作，忍受奶奶的各種使喚挑剔，甚至是時不時的冷嘲熱諷。她感嘆「我以為先生都看在眼裏或放在心裏，他沒有任何表示只是因為他說他是個很含蓄的人，不會表達愛意」。

這位女事主提到︱丈夫會覺得父母幫忙他很辛苦、會覺得嫁出去的姐姐照顧兩個孩子，忙到沒時間看牙醫很可憐，「但是他竟然覺得我一直在放假」。在帖文的最後，她也失望寫道「這段感情我真是失敗透了，我曾不屑金錢和物質，一心奔赴的愛情到頭來竟是這般下場，這些年的鍾情與執着終究是錯付了」。

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「第四個孩子…我看到都替妳覺得心疼」

．「久了成習慣，習慣就自然了，自然就成了理所當然，變成妳應該要做的事」

．「好想叫妳離婚，但是又怕我在造業障」

．「一切都是自找，這種男人還敢生四個，難怪他會這樣對妳」

．「偶爾要把嬰兒給老公帶兩個小時，他就知道嬰兒多難帶」



也有網友分享類似經驗：

．「放生吧…我也生四個，我直接放生，先撇開有無經濟收入，而是這句話已深深在妳心中」

．「我也是，結婚多年都可以當奶奶了，還有一個奶奶80歲，老人照顧老人，老公嫌我做不夠多」

．「每次看到媳婦的委屈，我很慶幸並恭喜我自己離開了」

．「我最近的狀況跟妳很像，我們要自己看開」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】