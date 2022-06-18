避孕｜結紮7年　老婆竟卻懷孕　老公臉色大變　怎知結局大逆轉

台灣婦產科名醫蘇怡寧近日分享一名人妻的老公結紮7年，太太因月經沒來求診，結果驗孕為兩條線懷孕，夫妻關係當場降到冰點，後來醫生安排先生進行「精液檢查」，真相才大白，原來精液裏仍有精子，經親子鑑定後也確定小孩是他的。



蘇怡寧早前在Facebook「蘇怡寧醫師愛碎念」專頁分享，還記得很早以前老師教過，患者來門診看月經不規則，首先就是要想到懷孕，「不管她跟你說了甚麼，無論是甚麼，我月經不規則很久了，我之前不孕很久了，我有避孕、我很久沒有性行為了扒拉扒拉的，不管她說了甚麼，反正先驗孕就對了，若病人堅持不驗，病歷上一定要註明」。

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蘇怡寧透露，去年一對夫婦到門診求助，太太表示自己生理期延遲，他先請對方去驗孕，但太太卻說先生已結紮長達7年，因此懷孕率極低而拒絕，但蘇怡寧的態度非常堅持，她只好一臉不屑地去驗，結果竟是兩條線懷孕，讓在一旁的先生瞬間臉色大變。

這時太太不斷喊冤「我真的沒有」，現場空氣瞬間凝結「大概有北極這麼冷」。蘇怡寧見狀打破沉默，「科學上有很多不是百分之百，結紮也不代表就一定百分之百不會懷孕，也沒有任何避孕方式是百分之百，只有很高的機率能避免」，並建議夫妻倆做個精液檢查、親子鑑定。

過了幾個月後真相大白。蘇怡寧說，檢查結果發現裏面仍有精子，且親子鑑定也證實孩子是他的。最後蘇怡寧也叮囑各位年輕醫生，「關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了甚麼，驗就對了」。

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