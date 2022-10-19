收納｜想執屋卻無從入手？細心觀察　雜物或多是「這兩種」東西

不少人做整理，都會有些通病：整理頻次高，每周都要做整理；每次整理都耗費許多精力，復亂特別快；覺得自己整理的不錯，但是一用就會亂。



重複性的整理，不僅耗費時間和精力，也會讓人心情變差。但是不整理，不僅使用不方便，看到亂糟糟的空間更是煩躁。可是循環往復的整理，總是讓人很泄氣，久而久之容易產生厭煩情緒，索性破罐子破摔不做整理，亂着算了。

不想家中每個角落都塞滿物品，也許大家先要清理以下2種東西呢！（按圖了解）

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其實，每一件整理不好、經常復亂的房間裏，都藏着常見的「某樣東西」。整理專家發現整理不好的家，最常見的東西就在我們身邊，而且許多人都沒意識到！

物品一：說不定哪天會用的東西

這個理由，聽起來就非常合理，而且是大家慣用的理由。畢竟有些東西雖然不常用，但是總覺得有一天會用到。如果扔掉，不僅浪費，未來的某一天要用更是需要再次購買。

其實，在大多數人眼裏，那些「有一天可能會用到的東西」並不是價格昂貴的東西，而是像空盒子、附送的贈品、化妝品小樣等這些免費的東西。因為這些東西都沒有花錢，扔掉太可惜。

在收納專家眼裏，不浪費、珍惜東西的精神沒錯，但是我們要明白，如果這些物品已經給生活帶來了不便，那它們的存在就本末倒置了。

想想每一次整理時，都需要整理現在基本用不到的它們，那一定會浪費不少時間，同時也在家裏佔據了一定的空間。

收納專家建議：

這些物品不用全部扔掉，留存一定的數量，把它們統一收納在一個盒子裏或是一個空間，不用放在特別方便拿取和經常打掃的位置，但是要定期檢查、清理，確定是否過期。

保持數量的平衡，就不會一味地囤積，也不會因為這些扔了浪費、留下未來某一天才會用到的物品過多而煩躁。

和空間、物品一樣，我們也要重視物品過多對心情的影響，學會給心情留白。

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物品二：收納工具

當你為收納發愁時，是不是第一時間就想去購買收納工具來幫助自己？都說「工欲善其事，必先利其器」，但是收納這事還真不是這樣。

其實，越是不收拾的房子，越是容易增加收納用品。收納用品多了，就會覺得自己很會收納，其實收納的數量越多，管理的東西也越多。時間和空間都是有限的，如果增加過多收納工具反而會造成不便。

收納專家建議：

首先整理一下那些超出空間、超出數量的東西，再看是否真的需要用收納工具來收納。

針對這兩個存在於家中不容易被發現卻又造成我們收納不好的物品，收納專家也給出了自己的意見。

建議：試着選擇「現在」使用的東西

有收納煩惱的人，往往擁有的物品數量，是自己無法管理的量。如果以「現在是否需要」為基準來考慮的話，你會發現很多東西並不需要。

當我們在為收納發愁時，先將目標設置為「擁有的物品數量是自己能夠管理的數量」，不要過多的囤積現在不需要的物品，我們的收納就會簡單很多。

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