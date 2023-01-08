不孕｜懷孕機會高低　看「2件事」便知一二　3種體質女士或難受孕

從中醫學的角度來看，臟腑功能可以改善子宮狀態，當氣血達到平和、臟腑及經脈功能都正常時，受孕機率自然就會提高，而跟女性備孕最有關聯的三個臟腑，就是要顧好自身的心、肝、腎！



中醫擅長自然療法，從人的「整體」開始改善，進而達到體內健康的平衡，因此，想要備孕的女性，可以透過中醫調理的方式來告訴內在的身體，是否已準備好孕育新的生命。

要提升懷孕的機會，先要了解身體目前的狀況怎樣：（按圖了解）

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如何判斷好孕體質

中醫學看婦科，可以從女性的「經、帶、胎、產」開始談起，台灣恩主公醫院中醫內婦兒科主任醫生廖唯宇表示，「經」是指月經病症，包含：經期規律性、排卵期、以及行經的經色、經量、氣味等；「帶」意旨女性的帶下疾病，如：泌尿道感染、是否有異常分泌物、會經常性騷癢等；「胎」表示懷孕時的症狀，包括：胎動、胎位、懷孕時的身體反應及症狀等；「產」則是產後的症狀，像是產後惡露、乳汁分泌等情況。

在女性生理的過程中，產後的狀況就需觀察胎、產，而產前的備孕，則是看經與帶，要如何判斷是否為好受孕的體質，廖唯宇醫生表示，最重要的原則是看月經的規律性，再來，經量是否足以符合正常衛生棉的量。一般而言，一次月經至少排出約80c.c的經血量，但數值的多寡仍因人而異。

另外一項表徵「帶」，指女性的帶下疾病，像是陰道感染、異常分泌物等，若沒有控制得宜，很可能會較難受孕，廖唯宇醫生指出，若女性的分泌物多，很可能會堵住子宮頸口，而精子在體內射精之後，精蟲猶如陷入泥中，此時，就沒辦法衝到輸卵管與卵子做結合。

會造成女性分泌多的原因，主要受到飲食習慣的影響，比如：吃太多生冷食物，像是冰牛奶、冰乳酪、雪糕或生菜沙律等，都會影響分泌物的多寡。值得一提的是，天氣炎熱、衣褲悶熱不透氣、或常吃冰冷食物時，陰道分泌物往往容易轉變成黃綠色，廖唯宇醫生說明，分泌物的顏色呈現黃綠色，體內就有所謂的「熱」，若平時喜歡吃辛香料理，如：韓式、泰式料理的女性，也會加重狀況的發生。

3種體質．不易懷孕

當女性發現自己屬於以下3點不易懷孕的體質後，則可以藉由中醫的調理，來改善體內功能的情況，受孕機率自然就會提高。

腎虛

若經期不規則、經量少、排卵功能不佳等情況，則屬於腎虛體質。人體腎氣不足，就會使體內系統失衡，除了會產生不適外，甚至會影響內分泌、生殖等系統，更不利於懷孕。而經常失眠、思慮多的女性，容易心火過旺，也很可能導致月經週期不規律，就需補充能退心火的中藥材，如：黃蓮等。

血瘀

血液循環較差的女性，容易有手腳冰冷的問題，在月經期間腹部可能會發冷、頭暈、痛經，經血排得較不順暢、血塊較多等狀況，很可能會伴隨子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病，治療則以活化血瘀為主，平時可多吃山楂、大蒜、生薑或黑木耳等食物。

肝氣鬱結

現代人壓力大，不管是感情、工作或健康因素等，只要人有情緒就與中醫的「肝」有關，其症狀容易煩躁易怒、情緒不穩定、心悸、月經週期不規律等情況，而肝氣鬱結者，治療多以疏肝藥物來緩解壓力，常見的中藥方，如：香附、柴胡、枳殼、陳皮等。

人人都知道「治病要治本」，所以，要找出身體不適的源頭再對症下藥，而中醫的調理保健原則也是如此，廖唯宇醫師表示，想打造好孕仍要看每人的體質，「中醫五臟的肝、心、脾、肺、腎，與女性懷孕最有關係的則是心、肝、腎。因此，若從人的根本來看，就是先保腎、再顧肝，最後再安心，這就是中醫整體的治療過程。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：中醫看好孕，經期規律與帶下疾病是關鍵！這「3種」體質，小心不易懷孕】