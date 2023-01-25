報子女才藝班前必看！幼教老師發掘孩子興趣2方法　避免3分鐘熱度

近年來正向教養流行，許多爸媽都更尊重孩子，鼓勵孩子適性發展，而不要只有讀書這條路，所以在寶貝2歲左右，媽媽們就會開始觀察孩子的喜好、天生性格，希望幫孩子找到一個有興趣的活動去發展（也可以當作孩子紓壓的管道～），但問題就浮出來了～



孩子到底喜歡什麼？除了糖果餅乾、玩具以外，要怎麼看出孩子有什麼「興趣」呢？台灣籍美國幼教師艾瑪老師就在IG上分享幾個實用小技巧，接下來就讓妞編輯整理起來讓爸媽們參考參考吧～

幼教老師發掘孩子興趣的2個實用方法。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

個人興趣

有些人會想，小孩子的興趣不就是那些嗎？吃甜食、玩玩具打遊戲、各種天馬行空的想法行為，那到底怎樣算興趣呢？艾瑪老師就提到了2種可能，第一個是「個人興趣」，指孩子喜歡的人事物。不管處在怎樣的環境、有沒有引導，孩子都會被這些東西所吸引，例如孩子在賣場、路上、遊樂園都會主動去關注汽車，我們就會說這孩子喜歡車。

情境興趣

另外一種是「情境興趣」，指孩子喜歡那個當下的情境所以願意去參與活動，例如孩子可能不太喜歡畫畫，在家都不畫，但去學校後因為喜歡老師，以及喜歡老師的帶領方式（製造出的情境），所以願意畫，也畫得開心！但是相反的，如果孩子明明喜歡游泳，但是他不喜歡游泳課的同學，就會出現孩子明明愛游泳卻不願意去上游泳課的情況哦！

相關文章：還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

如何觀察孩子的喜好？

1. 什麼情況會讓孩子開懷大笑？

2. 什麼東西可以吸引並保持孩子的注意力？

3. 是什麼原因讓孩子願意嘗試新事物？

4. 孩子花最多時間做的事情是什麼？

5. 孩子自己說喜歡什麼？

家長可以參考以上5個問題去觀察孩子平常的樣子，而且除了喜歡的事物外，還要觀察是什麼方式、情境能提起孩子的興趣哦！因為孩子自己都會說不出來（XD），很常只是因為教學的老師、上課地點甚至玩具的顏色就喜歡，還要等到換了一個情境我們才發現原來孩子不是對活動本身有興趣啊！

相關文章：兒子無師自通 在家自學4種語言 5招為孩子製造語境｜失敗媽媽

+ 1

如何發覺孩子的興趣？

除了觀察以外，我們也可以主動出擊去引導孩子發展興趣！3個方法給爸媽們參考：

1. 積極傾聽、多聊天

找時間和孩子1對1對話，但多聽少說，記得不要用引導式問法哦！另外也可以觀察孩子的肢體語言，因為身體的表現是不會騙人的～

2. 藉由孩子的好奇發問延伸興趣

孩子常問一些看似天真單純的問題讓大人哭笑不得，但孩子會提問就代表被激起了好奇心，這可是發掘興趣的好時機！這時媽媽只要順著孩子的問題聊下去，鼓勵孩子跟自己討論，就會發現孩子對某些事情很有興趣囉！

3. 提供孩子接觸多元活動的機會

許多孩子的想像力沒有那麼豐富，如果沒有真的去做，孩子也不知道自己有沒有興趣，所以讓孩子去上一些體驗課、多上幾次，什麼都試試看，我們再去觀察孩子的反應，做了發現不喜歡也沒關係，至少有個方向就可以了～

延伸閱讀：

台北市12間「親子館」懶人包！除了各具特色的遊戲空間，還提供免費親子活動！

不知道怎麼跟寶寶玩？美國幼教師分享5個「與寶寶互動的重點」：玩具不需要太多！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】