教育｜怎為孩子選擇興趣班？2個原因　要學一定要找一流導師

編按：在怪獸家長當道下，當「學鋼琴」只是報學校的基礎門檻時，有想過為孩子報讀興趣班還真的是以他們的「興趣」為先嗎？以下為《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》一書的節錄內容，或能給予父母們一點這方面的建議。



育兒問題 怎麼選擇孩子的才藝課？選孩子「想做的事」，並幫他們找一流的老師

我認為幫孩子選才藝課的原則很單純，就是：「孩子說『想要學』的就讓他學，孩子說『我不想學了』就結束。」

我覺得各位爸爸媽媽們都太嚴格看待孩子「不想學」的情況了。

當孩子說「我不想去上課了」，常有父母會堅持：「都學到這裡了，再上一陣子看看嘛！」但是這樣只是在拖延時間，遺憾的是到最後往往也是一場空。孩子沒有動力的話，練習時不會投入，只會放空，大人也會很訝異，孩子怎麼完全都沒有進步。

還有，不時會有家長把自己想學的才藝寄託在孩子身上，我必須說，這是絕對不行的。我知道家長沒有這個意思，但是這樣做等於無視孩子自己的人格。

請尊重孩子想要學、想要做的事。

趁還小的時候盡量讓他們做喜歡的事。

才藝課是孩子會很興奮地去上課才有意義。

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另外，當孩子要開始學習一項新東西時，不要覺得「那不就是孩子玩的才藝課而已嗎？」，應該盡可能幫他們挑選一流的老師。理由有兩個。 第一個理由是，三流的老師只會教三流的內容。應該很好理解吧？

第二個理由是，一流的老師溫暖富有人性。一流的老師不止有厲害的技術，也願意貼近學不會的學生的心。

一流的老師不會罵孩子「你怎麼連這個都不會！」（這是二流、三流的人才會做的事），對孩子也很溫柔，教學細心，能讓孩子感受這件事的魅力之處。

一流的老師培育出的幼苗，以後會長成粗壯的大樹。

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這是我自己的親身感受，因為我也有與一流老師相遇而使人生更加豐富的經驗。

我自己有點不太記得了，不過我幼時好像曾在日比谷公會堂欣賞過舞台演出。據說那時候的我從觀眾席站起來，隨著音樂跳舞。旁邊的觀眾也看得很開心，還一起幫我打拍子。

當時家母看了我的反應後心想：「原來這孩子喜歡跳舞啊！」便讓我去日本舞蹈家的始祖，職業舞者石井漠老師的舞踏研究室上課。雖然我只從歲學到歲，但是能夠跟石井老師學習舞蹈，我真的十分幸運。

直到現在我都已經幾十歲了，還是沉迷於歲以後才開始接觸的體態律動，而且為了能夠更加精進，我還專程去東京與高崎練習，我認為這一定是因為我在石井老師那裡學習舞蹈的經驗，幫助我打下了基礎。

而且可能也是因為石井老師教會我「舞蹈的魅力」，且至今還留在心裡，我才會去嘗試體態律動。

後來在學習體態律動時，總覺得有一種懷念的感覺，我才知道原來石井老師也是將體態律動推廣到日本的其中一人！年幼的我只知道那是「跳舞」，原來課程中也有體態律動的要素在裡面。

我到現在還是很感謝母親幫我找到了石井漠老師。讓跳舞成為「陪伴我一生的才藝」。

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《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》（萬里機構授權使用）

書名：《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》

作者：大川繁子

在日本足利市小俣町的私立幼兒園「小俣幼兒生活團」擔任主任保育士。曾任足利市教育委員、宇都宮裁判所家事調停委員以及足利市女性問題懇話會座長等。

譯者：李秦



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】