兒童發展遲緩｜早期療育助跟上同齡腳步　一文看懂早療和職能治療

近期妞編輯在媽媽社團看到許多媽媽分享自家孩子可能需要「早療評估」的貼文，大部份的媽媽們一聽到孩子需要早療都會覺得非常緊張，害怕孩子是不是哪裡有問題？是不是生病了？是不是之後都會一直發展遲緩了？一進到諮詢階段，各種治療、評估的專有名詞更是看得一頭霧水！



早療到底是什麼？老師可以判斷孩子是遲緩兒？職能治療、語言治療都在玩遊戲？以上常見問題以及各種早療的專業名詞就讓妞編輯一次整理給大家！

「早療」其實就像補習，只是去上課加強訓練孩子不足的能力～家長們別太擔心！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「早期療育」是什麼？

早期療育是指在3歲以前針對孩子發展落後的能力進行加強訓練。目前普遍認為6歲前是孩子發展最重要的時期，而在3歲前做治療的效果又會比3歲後治療的效果還要好很多，所以「及早發現，及早治療」就是早期療育的精神！當經過醫生評估孩子需要接受早療以後，爸媽們就可以開始諮詢治療師，治療師們則會針對孩子的弱項去設計不同的課程讓孩子在遊戲、活動中學習進步。

「發展篩檢」是什麼？

發展篩檢通常是學校老師會有一張「兒童發展檢核表」，上面有幾項題目，老師會觀察或測驗孩子是否能通過這些題目，來檢視孩子的各項能力是否符合同齡兒童標準，如果不通過，老師就會建議爸爸媽媽帶孩子去醫院做評估，好進行後續的治療安排，但發展篩檢只是初步的觀察，不通過不代表孩子就是發展遲緩，一定要由醫師評估才行哦！

「聯合評估」是什麼？

聯合評估是由醫師與專業團隊人員針對孩子的認知、體能、情緒等全項能力評估後彙整出一個診斷報告，以供爸媽參考孩子是否需要接受早療、要選擇什麼課程。這份報告等同於孩子的檢查結果，孩子是否有發展遲緩就看這一份！

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「職能治療」在做什麼？

職能治療主要是訓練孩子的生活自理、認知、社交等生活中會用到的必要能力，幫助孩子提升生活和適應能力，職能治療師會以適合的玩具或精心設計的遊戲作為主要活動，在活動中，孩子能接收到各種正向的刺激與累積不同的經驗，例如針對觸覺敏感的孩子安排玩沙課程。

「物理治療」在做什麼？

物理治療在訓練孩子的肌肉、骨骼發展，增強孩子的身體動作能力，因應不同的需要，物理治療師有可能會搭配體育器材上課，也可能會教導孩子徒手運動。只是要有關肌肉或骨骼發展的問題，例如手部無力、下肢無力、脊椎側彎、走路姿勢不正等等，都會到物理治療這邊～

「心理治療」在做什麼？

心理治療由臨床心理師主持，會透過遊戲、陪伴、對話等方式了解孩子的心理問題並引導孩子找到解決方法，只要孩子有壓力過大、情緒控管或行為問題都會需要心理治療介入，課程主要在引導孩子理解、表達、抒發情緒，並促進孩子的人際互動能力。有時候我們會聽到音樂治療、藝術治療等大部分也都是心理治療的課程之一哦！

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「語言治療」在做什麼？

語言治療是訓練孩子的口腔功能、增強語言能力，孩子會學習聽、理解、表達，但是語言其實非常複雜，「聽話」需要專注力，「理解」需要認知能力，「表達」又關乎嘴部肌肉控制、語句組織能力、音量音調調節能力等等，是一個龐大的工程啊～過程中語言治療師會利用孩子感興趣的教玩具或遊戲進行重複訓練，不只使用的工具，大人的引導方式也非常重要！

以上就是早療常見的專有名詞代表的意思，最後妞編輯還要特別提醒爸爸媽媽們：需要早療不代表孩子生病！早療就像補習，針對孩子缺乏的能力加強訓練，並不需要覺得丟臉，也不需要太害怕，適合的早療能讓孩子更快跟上同齡兒童的進度，如果爸媽在家中也配合施行那就更如虎添翼啦～

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