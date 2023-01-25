慈父｜兒子患血癌　法律系爸爸猛讀醫學　救子之餘更做出驚人創舉

孩子生病時，做為父母可以突破到甚麼境界？台大電機系教授葉丙成早前分享，一名本科系讀法律的父親，在得知兒子罹患血癌之後，為了找到治療的方法，開始鑽研國內外相關研究，最後甚至還跟醫學專家共同發表論文，讓眾人直呼：「母愛跟父愛都一樣狂，爸爸好偉大」。



葉丙成早前在Facebook分享，一名唸法律系的爸爸，因為兒子罹患血癌，為了要幫兒子找到治療的方法，努力研究國內外的相關研究、文獻，並且跟國外的醫學專家討論療法、參與相關研究，最後發表了一篇共同論文，這人就是財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋。

爸爸救子心切，竟研究起治療血癌的方法來，甚至還與專家一同撰寫醫學論文：（按圖弓解）

邵之雋兒子2年前被診斷出罹患極重症再生不良性貧血，他與太太楊慈雲便陪伴着一起對抗病魔，更四處問醫治的方法，和信治癌中心醫院的協助下，邵之雋兒子也慢慢康復。

邵之雋為了救兒子，親自研讀相關文獻與治療方式，邵之雋也在Facebook上寫下「我兒子骨髓移植案例登出來了，我是第三作者，透過基因研究解決癌症是可能的，最近回診情況不錯，平安長大就是我終極願望」。邵之雋這段時間，與和信治癌中心醫院陳榮隆醫師反覆討論兒子的病情，這些成果發表在國際期刊《international journal of molecular sciences》。

憑藉這份偉大的父愛，在眾人眼中是硬漢形象的邵之雋，如今成為愛兒好爸爸的最佳代表，邵之雋的太太楊慈雲，現在也是台灣重症兒童協會理事長，更曾提到，兒子生病時，是人生最大噩耗，如今兒子健康在她身邊，只有滿滿的感謝，醫療研究十分重要，除了可以解決病人絕望、更能創造出更多奇蹟。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣版地表最狂老爸！兒罹血癌「法律老爸斜槓猛讀醫學」 論文竟還登上國際期刊】