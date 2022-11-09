Apple Watch神救女孩一命　忽然響不停　入院檢查發現患罕見癌症

Apple Watch一般被當作暫代手機的漂亮配件，不曾想竟然救人一命。



Apple Watch近來狂打健康屬性，除了心率通知功能（適用於Watch SE、Watch 7以及新推出的Watch 8和Watch Ultra），日前新推出的Watch 8更首次搭載體溫感測功能，可預測排卵期，同時還有監測睡眠狀態、血氧濃度，甚至是通知吃藥時間等設計，實用度大大提升。

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12歲女童Apple Watch異常狂響

美國紐約一名12歲女童Imani Miles因為心率異常，身上的Apple Watch不斷發出警示聲，所幸母親Jessica Kitchen及時帶女兒就醫檢查，竟發現她罹患罕見癌症。

根據美媒《Hour Detroit》報道，女童平時都會戴着Apple Watch，某天晚上手錶卻莫名發出「嗶嗶聲」，母親覺得很奇怪，因為之前手錶不曾這樣響過，而手錶顯示女童心率異常，於是決定帶女童到醫院檢查。

女童竟罹患罕見闌尾癌

一開始，女童被診斷出闌尾炎，醫生立刻透過手術切除闌尾，但事後才發現該處其實有一個「闌尾腫瘤」。醫生表示，這是一種神經內分泌腫瘤，對於兒童來說相當少見，而且癌細胞已經擴散到女童身體的其他部位，需要再次進行切除手術。

這發展讓母親Jessica感慨的說，要不是因為女兒戴着Apple Watch，她可能根本不會發現她身體出狀況，而且將拖得更久，情況也會更無法挽回。而幸好，Imani接受治療後已出院回家休養，並逐漸恢復中。

初期症狀不明顯容易被忽略

根據台灣慈濟醫院大腸直腸科醫生方佳偉表示，「闌尾腫瘤」是一種神經內分泌腫瘤，早期幾乎沒症狀，要長大到一定程度，才會導致消化不良或食慾不振，引發類似腹脹、腹痛等急性闌尾炎症狀。一旦腫瘤越來越大阻塞闌尾，可能因闌尾發炎造成感染，出現敗血等症狀，而有致死可能。

而闌尾癌在大腸直腸癌症中，只有1至5%的發生機率，因初期症狀很不明顯，就算病人右下腹疼痛，也容易被當成便秘、吃壞肚子等一般問題處理，一般好發於40~60歲左右的族群。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：12歲女童Apple Watch突然嗶不停，醫檢查竟罹「罕見癌症」救一命！】