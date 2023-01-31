日本親子遊｜大阪草莓園入場費只需400円 同場可餵飼山羊和兔子

踏入2023年，不少家長的首要願望都是帶同孩子旅遊，日本絕對是旅遊熱點之一。現居日本的一對育有兩歲兒子的港人夫婦在Facebook開設專頁，最近於專頁分享帶同兒子在日本大阪到訪草莓園的行程。

（資料授權：「港爸港媽在日本」）



草莓園摘草莓每克4円

Facebook專頁「港爸港媽在日本」版主早前分享帶2歲兒子在大阪一個草莓園遊玩，版主表示草莓園行程適合一家大小，入場費為400円、摘草莓則每克4円。版主一行人三大一小，入場費共1200円，摘草莓共花了2800円。

園内可另購100円草莓葉小山羊和100円飼料餵小兔子，版主稱兒子玩得非常開心。

版主分享過往曾在其他草莓園嘗試摘草莓放題，但覺得份量太多，這次在草莓園計算重量的方式頗爲適合。另草莓園旁有一所咖啡廳，可以吃漢堡和喝咖啡。

草莓園資訊



名稱：いちご狩り いちご園 Strawberry Farm No.15 by the Farm UNIVERSAL OSAKA

（需預先在網站預約）

交通：從京都站駕車1.5小時、從難波站駕車45分鐘

《本文獲「港爸港媽在日本」授權轉載》