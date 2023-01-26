日本親子遊｜帶住小朋友都可以快閃日本？京都4日3夜親子行程介紹

日本一向是深受港人歡迎的旅遊熱點，新冠疫情緩和下全球逐漸進入復常狀態，去年年末旅行熱潮重新席捲香港。帶同小朋友旅行必定麻煩多多？有Facebook專頁版主分享去年年末一家四口快閃日本4天3夜，行程主要遊覽京都，清水寺賞紅葉、嵐山竹林和伏見稻荷大社等著名景點盡收眼底，成爲親子間久違到外地旅遊的難忘回憶。

（資料及圖片授權：Suetleimama 雪梨媽媽）



Facebook專頁「Suetleimama 雪梨媽媽」版主雪梨媽媽去年11月中旬跟丈夫帶同兩名女兒快閃日本4日3夜，原來雪梨媽媽趁女兒學校周五教師發展日，在周四放學後上機，當晚抵達大阪，再於周一乘凌晨機回港。雪梨媽媽笑言是次算是歷年最瘋狂的日本親子遊，能夠順利完成行程，也有賴丈夫負責駕車載著一家人到處遊玩。

日本親子遊 第1日行程



晚上8時半到達日本，取車後由大阪機場直駒京都，入住酒店。

日本親子遊 第2日行程



真如堂真正極樂寺賞紅葉👉蟹道樂吃午餐👉清水寺賞紅葉睇日落👉賞夜楓👉Seria商店逛街👉買食材回酒店吃涮涮鍋

日本親子遊 第3日行程



遊嵐山👉入住溫泉酒店👉梅小路公園👉京都水族館👉朱雀之庭賞夜楓👉夜晚吃燒肉

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日本親子遊 第4日行程



伏見稻荷大社👉Aeon mall👉伏見稲荷御旅所👉上之太子觀光橘園摘蜜柑👉大阪萬博城坐摩天輪玩嘉年華👉機場買手信👉凌晨機返香港

伏見稻荷大社（圖片授權：Suetleimama 雪梨媽媽）

雪梨媽媽坦言跟家人旅行都有機會出現摩擦，小至女兒們在酒店爭床睡覺、大至拍照拍至過時導致未能趕及前往下一個景點。「到底當刻是責罵、吵架，抑或即時協調或一起找出解決方法，都是旅行美妙的地方。」

旅程其中一個行程為摘蜜柑，但雪梨媽媽一家當天才發現未能趕到原本計劃前往的果園，但雪梨媽媽的丈夫知道兩名寶貝女兒對此行程期待已久，於是即時找到另一個果園，「職員見我哋咁晏到，叫我哋坐truck兜我哋上山。」縱使旅程遇上意料之外的體驗，但最終一家人一同完成目標，也令他們感到很開心，亦是雪梨媽媽喜歡旅行的原因。

《 內容獲Suetleimama 雪梨媽媽授權轉載》

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