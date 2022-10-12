入境0+3｜老婆即帶外母旅行 人夫半個月「自由身」感開心

政府早前宣布的放寬入境檢疫措施「0+3」，令很多港人即時計劃外遊，到外地散心、放鬆。一名港爸在網上討論區指，妻子得悉消息後隨即決定與外母外遊半個月，期間女兒亦交祖母照顧。這個安排使他有半個月「自由身」，佢更形容為婚後難得的Ｍe Time，為此感到開心、快樂。



由 9月26日起，旅客入境抵港後只須進行「0＋3」隔離方案，即是入境後只須進行三天家居自我監察，毋須再到指定酒店檢疫。這政策令很多港人外遊，同時吸引外地旅客訪港。

港爸指老婆攜外母外遊 使他感到自由、快樂

港爸指妻子得悉「0+3」防疫措施後，即時買機票與外母外遊半個月，而他因為要上班而無法同行。同時因為上班關係，未能留在家湊小朋友，所以小朋友則由嫲嫲照顧。

雖然冇得去旅行，但唔知點解聽到呢個消息，諗到老婆會有半個月唔喺屋企，見唔到老婆，唔洗畀老婆煩，就覺得好開心。 港男

港男形容妻子不在家，能夠享受寧靜、沒有人管束，使他感到開心。他直言「覺得屋企真係靜左好多」，同時指可以好好享受Me Time，更形容為這是人夫的快樂。

「想飲酒就飲酒，想夜返就夜返，冇人管，好似感受到久違單身嘅快樂。唔知結咗婚嘅男人係唔係都同我一樣咁覺得呢？」 港男

很多人夫表示有共鳴、很羨慕

帖文引起網民討論，認為夫妻亦需要個人空間和獨立時間，「咪當放半個月假囉，叫做可以有啲私人時間」、「即使係再親密既兩個人都需要私人空間既，我自己都係偶爾會返娘家小住幾日陪下父母，小別勝新婚嘛，咁樣感情反而更好」。

同時有些過來人留言說時間久了亦會想念對方以及需要對方，「但耐左的話，都係有人在身邊會好啲，所以間唔中放佢出去」。