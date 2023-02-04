為母辛酸｜讓我好好休息吧！親朋7個行為　盞令一眾媽媽更疲累

以下行為，除非你跟媽媽很熟、或是你也是主要照顧者之一，否則真的不要這樣做！



每到大型親戚團聚的現場，就是媽媽最擔心害怕的時候。像在過年期間，就常會有不熟悉、或是很久沒見的親戚，蹭過來要抱你的小孩、摸你的小孩，然後老爺奶奶也會以「小孩最親近的家人」自居，代替媽媽決定跟小孩有關的事情、回答跟小孩有關的問題。這些種種不尊重的行為，都讓媽媽怒不敢言。

所以啊～如果你家中的親戚有嬰兒，請記得下列的「媽媽地雷」清單，以免踩到媽媽的地雷而毫不自知，造成人家困擾。

媽媽們平日照顧小孩已不容易，難得有聚會，就讓她們輕鬆一下，別加重她們的負擔吧！（按圖了解）

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媽媽地雷1. 主動伸手碰、摸小孩

小小孩抵抗力差，尤其現在疫情嚴重，請大家不要無緣無故就主動伸手摸小孩、碰小孩，更不用說抱小孩了。畢竟有些小孩怕生，抵抗力弱，被人抱一下、摸一下，如果生病了、沒安全感哭了，最後要負責安撫的人都是媽媽。

不要給媽媽找麻煩，好嗎？

媽媽地雷2. 把小孩帶離開媽媽視線

妞編輯有看過網友分享：婆婆認為小孩黏媽媽、只要被陌生人抱就會找媽媽哭着求救，所以自作主張把小孩帶到房間，以為小孩沒看到媽媽就不會找人。結果媽媽心急如焚找不到小孩，事後才知道原來是被婆婆抱走。

拜託不要沒跟媽媽說、就把小孩偷偷帶走！這樣媽媽會很着急、小孩也會很沒安全感。

媽媽地雷3. 亂餵食物

不經過家長同意就餵食給孩子更是大忌中的大忌！不管是餐桌上的、碗裏的、還是被咬過一口的都千萬不要給小孩吃，尤其是1歲以下的嬰兒更不可以！

有的食物可能對嬰兒來講太鹹、太油、太硬、太甜，又可能添加太多人工化學物質，小孩根本不適合吃；大人咬過、碰過的可能又會傳染細菌、病毒。所以拜託，千萬不要未經過主要照顧者同意就餵食嬰兒。

媽媽地雷4. 開無聊的玩笑

不知道以前的交際文化是甚麼，大人、長輩都喜歡對着孩子開無聊的玩笑，非得讓小孩生氣、哭了才開心。「媽媽不愛你了」、「媽媽今天不帶你回家，你要跟我走」、「媽媽不見了啊！他不要你了吧！」這些話都會讓孩子很沒安全感，回家後有可能會特別黏人，媽媽也要花更多時間重新安撫、建立關係。

不要把無聊當有趣，身為成人應該要知道甚麼話該說、甚麼話不該說。

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媽媽地雷5. 評論孩子外表

很多人會用關心的口吻跟媽媽打聽：「孩子那麼小隻，營養夠嗎？」、「哇這小孩也太大隻了吧？是不是該減肥了？」、「頭髮怎麼那麼少？」、「他是不是有O型腿啊？」......等等，先不說評論人家外貌本來就是一件沒有禮貌的事情；這些對外表的評論聽在媽媽耳裏就好像是在對她指指點點一樣：「小孩是我生的、我照顧的，裏面都有我跟他爸爸的基因，所以你是說我讓他長得不好、照顧得不好囉？」

或許說者無心，但為了避免誤會大家還是盡量少對他人外表進行評論吧！

媽媽地雷6. 下教養指導棋

每個寶寶的個性都不同，媽媽也會依照孩子的天性給予最恰當的照顧方法。但旁人可能只看到片面的情況，就強硬地對媽媽下教養指導棋：「你就是太常抱了所以小孩才黏你！」、「他一定是太少出門所以才怕生！」、「你都讓他那麼早走路所以才O型腿！」

每個孩子的狀況都不一樣、育兒條件也不同！如果你不是主要照顧者、或是真的能幫上忙的親戚朋友，這些建議還是放在心裏就好。

媽媽地雷7. 干預寶寶作息

身為主要照顧者，一定對小孩的作息多少會有些瞭解：甚麼時候肚子餓、甚麼時候想睡覺？這時候最討厭的就是有人為了要逗弄嬰兒會干預寶寶作息：肚子餓的時候說寶寶想睡覺、抱着走來走去哄睡、寶寶想睡覺的時候說他肚子餓或是想玩。折騰來折騰去還是搞不懂小孩要甚麼，最後被小孩吵得受不了才把小孩還給媽媽。（走之前還丟一句：「你家小孩真的很難顧，都是你把他寵壞了。」）（媽媽拳頭很硬）

遇到別人家的寶寶，應該怎麼做呢？

把嬰兒當作「他人所有物」：不隨意碰觸、評論，保持安全距離

在小孩還小的時候，媽媽對孩子通常都會有強烈的佔有慾，覺得孩子是「自己的」；而且嬰兒在照顧上也要注意更多細節，所以也請大家尊重媽媽的心情跟小孩的意願：不亂觸摸、不亂餵食、不評論，跟小孩保持安全距離就好，除非媽媽主動開口求救，否則小孩的事都交由媽媽處理：吃甚麼、怎麼吃、幾點睡、給誰抱。

每到過年，媽媽的神經都會特別緊繃......不只一堆傳統習俗要遵守，還要招待那麼多不熟悉的親戚。希望大家都能對媽媽多一點的體諒跟空間，媽媽寶寶也才能比較自在一點啊～

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