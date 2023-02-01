近藤麻理惠已放棄執拾家居？或為美麗誤會　她推崇的從不是斷捨棄

這幾天「近藤麻理惠」絕對是當紅關鍵字，一席真心話療癒了媽媽們的心。



日本收納女王「近藤麻理惠」，以《怦然心動的人生整理魔法》系列紅遍全球，日前在接受《華盛頓郵報》專訪時，表示自己生了三個孩子後有點放棄整理。

近藤麻理惠收納心得一直廣受各界關注，但其實在事業以外，她也努力地經營自己的家庭生活：（按圖了解）

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收納女王放棄整理？

就是這句話被許多媽媽們奉為「2023年最療癒的新聞！」因為多年心聲終於獲得出口，並且從「收納女王」的口中說出，着實更具意義。

會引起這麼大的迴響，也許是媽媽們真的壓抑太久了，「無論怎麼整理歸位，孩子只需要幾秒就能瞬間瓦解！」這樣的心情與怒氣，也只有實際做家事的媽媽們才懂。

令她怦然心動的順位變了

但其實「近藤麻理惠」受訪時的原話是：「2021年生下第三個孩子後，生活起了巨大的變化，比起整理家裏，陪伴小孩才是第一順位，有點放棄整理家裏。」

也就是對她來說，目前陪伴孩子的時光，才是最珍貴、最令她怦然心動的事！她也許暫時放下完美主義，但身為「收納女王」，即使暫時放棄，可能也比一般人整齊上許多。

「整理」≠「斷捨離」

JALO日本生活規劃師協會講師、主持人，也是知名收納師劉宇彤指出，大家要先有一個前提概念，那就是「斷捨離」與「怦然心動」都只是整理的一種方法；有些人以為「整理=斷捨離」，或誤解斷捨離與近藤麻理惠的關係。

根據日本現有35個整理收納流派/協會，共約69張相關證照。山下英子（Yamashita Hideko）的「斷捨離」，或是近藤麻理惠（Kondo Marie）的「怦然心動整理法」都是其中的一門。

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只是現在暫時退一步

對於近藤麻理惠的發言，劉宇彤認為，麻理惠是說在面臨工作與家人等蠟燭多頭燒時，她選擇暫時犧牲居家整齊狀態，以換取陪伴孩子的時間。

請注意她並沒有選擇「減少工作時間」，是選擇「家裏不需要那麼整齊。」以前我要做到100分，現在我只要做60分就好。只是現在，暫時的。

劉宇彤解釋，麻理惠的家，物品數量、動線與配置都是經過長期的規劃，並配合家中所有使用者的習慣，她現在一個轉身，應該就能短時間把家裏恢復為昔日狀態。

若真的以為「連近藤麻理惠都放棄了！那我還堅持甚麼」的話，就真的誤會大了！

令妳怦然心動的是甚麼？

小編看過另一個說法也很棒，針對近藤麻理惠事件，網友覺得：「誰說一定要家裏空曠才是最高聖人級別？整理只是在面對自己的心，面對怦然心動的瞬間。」

「無數次我摸着發現那些五顏六色、各式各樣、視覺絕不統一、收納超級苦惱的玩具，感到......怦然心動。如果有一天，我家再也沒有留下這些東西，那就是我的孩子已經羽翼成熟、向外飛去。」

「或許連孩子自己都不會懷念，但我會很珍惜這天，我手邊、我眼前是這麼凌亂、幼稚。」所以近藤麻理惠或許也是因為觸摸到這種怦然心動？

看完幾種不同說法，各位媽咪們覺得呢？其實，真的不要給自己太大壓力，照顧孩子、整理家務，盡力就好，如果累偶爾擺爛或讓老公幫忙又如何？天不會塌，全家都開心才是最重要的！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：收納女王近藤麻理惠「當三寶媽後有點放棄整理了」震撼媽媽圈，卻可能是個美麗的誤會！】