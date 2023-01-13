父母確診　3歲孩子獨在客廳生活仍行　3件事父母不管子女才能獨立

前幾天朋友發來一則新聞#父母陽性3歲半的寶寶獨自客廳生活#，説真的，在座的人都驚訝了。



（CC爸媽提供）

視頻中的小朋友，一個人在客廳玩耍、吃飯、睡覺，吃完飯還自己收拾桌子。

朋友説，看着人家3歲就能獨立的娃，再看看自己身邊已經6、7歲還整天媽媽媽喊個不停的好大兒，真的是娃比娃得扔啊。

（CC爸媽提供）

如果説，孩子的其他習慣、能力有先天因素存在，但獨立性，一定是主要是父母養育行為的一個結果。有的孩子化身貼心小天使，噓寒問暖，倒水添茶；有的孩子卻能在你本就受盡煎熬的肉體上再摧毀你的心靈。

在各家舉家全陽（全家確診）的大環境下，孩子的獨立性一下就被暴露出來。所以，為了應對未來更多的突發性狀況，孩子的獨立性一定要儘早培養。

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再愛孩子，至少這3件事，一定不要管。

1. 孩子能自己做到的事情

很多父母，在養育孩子時總會出現兩種極端。

第一個極端：家長手伸得太長。

巴不得孩子的一切事情交給自己來管，把前面所有的困難都替孩子解決。

之前《敞開心扉的少年》有一期節目中，在媽媽「事無鉅細」的照顧下，8歲的孩子還不會自己穿衣服、穿鞋，而且因為自理能力差，經常受到周圍同學的嘲笑。但這樣也會嚴重破壞孩子的獨立性，讓孩子養成事事依賴父母的習慣。

第二個極端：大撒手，直接把孩子推出去，完全當旁觀者。

有父母也意識到了讓孩子獨立的重要性，決定讓孩子自己解決問題。

「説好的自己走回家，我不會抱你的。」（2歲）



「你自己玩的玩具，就要你自己收，你收完我才會帶你下一個活動」（3歲）



「你自己説的會自己安排時間，功課在我下班之前寫完，你沒完成，就不能帶你去超市了！」（7歲）



如果不考慮孩子的能力，不分情況的堅決不幫忙，只會打擊孩子做事的積極性，甚至破壞孩子的安全感。

真正的獨立，是發自內心的一種成熟，是獨立完成後的滿足感，而不是被迫一個人面對。真正的獨立，其實離不開父母的幫助和支持。

發展心理學的一項研究表明，擁有父母充當「腳手架」（從旁輔助）的孩子，更能完成沒有父母就完成不了的任務。

所以，我們在培養孩子獨立性的時候，要綜合考慮孩子自身情況，判斷哪些事情是符合孩子現階段能力的，哪些是現階段有難度的。

這裏還有兩個誤區：

1. 並不是必須做成功了才叫獨立



人不能只做有把握的事，那就是變相的畫地為牢了，反而會固步自封。所以，哪怕會失敗，只要願意嘗試，就應該鼓勵孩子。‍

2. 並不是必須全程做完，才算獨立



超出孩子的能力範圍的事，我們可以讓孩子參與一部分。獨立不是一蹴而就的，是每次參與了一點點，直到有一天獨挑大樑！

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2. 孩子自己能做主的事

讓孩子有主觀獨立性，我想大概是家庭裏最容易忽視的教育。都説有一種餓，叫媽媽覺得你餓；有一種冷，叫媽媽認為你冷。看似是一句玩笑話，但背後折射出來的，是孩子從小到大，都缺少獨立自主的選擇權。

小到每天吃甚麼、吃多少、穿甚麼、穿多少，大到將來上甚麼學校、選擇甚麼專業，父母總是喜歡替孩子去做決定。

神奇的是，小時候討厭孩子乖張有主意的父母，跟長大後嫌棄孩子軟弱沒主見的父母，是同一撥父母。‍‍‍

《今日心理學》一書中寫到：為孩子做的每一個決定，包括他們穿的衣服、做作業的確切時間，和他們可以和誰一起玩，都會消除他們做決定的慾望。

要麼不給孩子做決定的機會：

．你這麼小，懂甚麼？聽爸爸媽媽的！

．我是你媽，我還能害你不成？‍‍‍‍

．要麼就是在孩子做出選擇、決定時進行否定或打擊：

．你這選的甚麼呀！

．我就知道讓你來，你也選不好。



無論如何，一旦孩子的最終決定，偏離了你的預期，便會激發你的控制慾，會忍不住去説服、甚至強迫孩子聽你的。如此，孩子又如何有主見？

一個事事都由父母幫忙做決定的孩子，最容易缺乏主見。因為他已經習慣做一個順從者、執行者，在家聽父母的，在外聽朋友的，工作聽領導的，結婚了聽另一半的。有多少女孩，因為不會拒絕男朋友、上司等「不合理」要求而受盡傷害。因此，一定要儘早意識到對於孩子早放手，早獨立。越獨立，孩子就越安全。尤其是一些性格本身就乖巧順從的孩子，父母更應該警醒，減少對孩子的控制。

雖然孩子事事都聽自己的養起來省心又舒暢，但前期管得越多，後期放手就越難。我身邊就有一位媽媽做得非常好，只要關於孩子自己的事情，無論多麼小的一件事，她都會詢問孩子的意見：

「喝水還是喝牛奶？想用筷子還是勺子？今天的衣服想穿甚麼樣的，褲子還是小裙子？」



每一件這樣的小事，孩子都有做主的權利時，她才能擁有「有主見」、「自己決定的事情，不會輕易被他人干擾」的能力！就像武志紅説的：讓孩子不斷地自己選擇，他才會真正的長大。

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3. 大部分學習上的事

因為疫情，孩子今年大部分的時間都是在家上網課。網課對自律、自覺的學霸來説，是自我規劃學習的最好機會。但對於不那麼自覺地孩子來説，簡直就是一場災難。好些老母親在後台留言「啊啊啊，上哪能領一個自覺又自律的孩子？」

停！！！

其實，很多時候不是孩子不主動，是我們沒給他們獨立探索的機會。尤其是這大約一年的網課，CC已是完全「放養」狀態。每天的網課、作業、打卡等一系列關於學習的問題，都是CC自己來。

都説疫情對孩子的學習幾家歡喜幾家憂，有點拉仇恨地説，我們家屬於那喜的。我們家通過這一年，CC實現了徹底的學習獨立，我們實現了完全放心的放手。當然，這也是一路摸索的結果，這一路走來，我總結了父母在孩子學習這件事兒上，唯一需要扮演好的兩個角色：

放手者+問責者



最開始，也跟大部分的孩子一樣，CC完全放飛了自我。反正也沒老師盯，也沒父母盯，上完網課就開始跟DD瘋玩，等我和C爸晚上回家，她才開始補作業，再加上練琴、一些打卡等等，每天都直接幹到睡覺前。

這個時候，我們的關鍵動作，就是放手。不批評她、不責罵她，你的時間你自己決定，你的事情你自己安排。‍‍我們都配合你，你是主角～父母只是放手者。但與放手並行的是問責，放手不是躺平，放手的前提，是以「不降低要求和水準」為前提。‍

如果你自己做不到，那我是要問責的：

數學課你不好好聽，下課作業不會寫？那咱們重新看回放，重新聽老師講一遍！



語文課你不好好聽，這個字不認識、組詞不會？那你一個個去查字典，重新記一遍筆記吧。



昨天白天你都不寫，也可以，晚上不管熬到多晚，反正都得寫完。而且晚上的家庭活動，一個都參加不了……



只要你堅定的做好一個問責者，不放水，孩子很快會明白怎麼更省事兒！

他們是小，但又不傻～‍‍‍

同樣一節數學課，是選擇上課好好聽，還是上課摸魚晚上重聽一小時？反正就2次，CC就做出了自己的決定。所以，最終CC也明白，學習這些事早晚都是自己的。耍小聰明最後會付出成倍的代價，所以現在作業從來不用催，每天都能把自己的學習時間和玩耍時間安排的妥妥當當。‍‍‍‍

當然了，她也不是那種頂尖兒學霸，拋開成績，最起碼學習自律性、自覺性這塊，我是很滿意的。她也沒甚麼天賦異稟，所以我覺得這個養育思路，是適合大多數孩子的。我們要做的是平和地堅持，剩下的就是相信孩子會做好。

心理學上有個「100%理論」，説的是如果一件事，我們有20%不做，那麼孩子就會做20%，如果我們有80%不做，那麼孩子自己就會做80%。所以，對於孩子能做到的大部分事，只要家長不過度幫忙，孩子會變得更獨立。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院主治醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；

公益普及嬰幼兒養育、疾病、心理知識。公眾號：CC爸媽(cc-bama）



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