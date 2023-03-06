清潔茶杯｜陳年茶漬洗不掉？她用這神物　不用費力刷杯子立即翻新

年節將近，不少人開始大掃除。一名女網民分享，嫲嫲用來泡茶的不鏽鋼杯，卡了許多茶漬，但因為杯子沒壞，嫲嫲一直捨不得丟掉。



近日她聽朋友建議，使用一神物清潔杯子，沒想到成果讓她驚呆，直呼「杯子大復活」。文章一出，掀起討論，網民紛紛大讚其效用，更有人說連泛黃衣物都有用。

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一名女網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文，表示嫲嫲有個泡茶的杯子，從她小時候看到長大，裏面茶漬一直洗不掉，也因為杯子沒壞，嫲嫲捨不得丟掉。

這位女網民說，近日她聽從朋友建議，於杯中加入熱水及過碳酸鈉清潔，結果杯子裏狂冒泡泡，就像在煮「巫婆湯」，不過她倒掉髒污，並用水沖乾淨後，完全不用搓洗，杯子就跟新的一樣，讓她相當驚訝，「沒想到它原來還這麼新！可以再戰下一個20年、30年了！」

過碳酸鈉不只能洗杯子，也能清洗衣物、洗衣機

文章曝光後，網友紛紛回應：

．「那茶漬是韻味來源，嫲嫲哭了」、

．「水溫40度以上效果更好」、

．「我突然想到，您嫲嫲如果有使用鍋蓋的話，您一定也要幫它用一下過碳酸鈉」、

．「你把嫲嫲的回憶洗掉了」、

．「那個煙其實是它跟熱水作用後釋出的氧氣喔，就算那個溶液碰到手也是還好，只會把手上的油都洗乾淨、手會乾乾的需要擦護手霜而已」、

．「沒有認真看，還以為那杯是熱咖啡」。



也有人分享「過碳酸鈉」其他效用：

．「我也會拿去泡床單，可怕的油垢都會浮起來呢」、

．「我第一次泡保溫罐，被嚇到，以為碰到硫酸，結果不是啦！最後當然清潔溜溜」、

．「用碳酸鈉泡洗衣機內部，髒污撈到要瘋掉」、

．「過碳酸鈉很好用！衣服、陶瓷茶杯、不鏽鋼鍋、刨刀器都能變亮晶晶，但是要使用超過40度的熱水才能去污漬，可以再添加小蘇打會更容易溶解油污！唯一要注意的是鋁製品、鋁罐不適合盛裝過碳酸鈉喔」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：阿嬤杯子陳年茶垢洗不掉怎麼辦？她用1神物徹底清潔，不用搓洗，汙垢自動掉光光】