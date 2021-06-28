家居清潔｜小朋友貼紙膠漬掛鉤粘膠點清理？必學7招無痕清理膠漬

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-28 07:00

香港地寸金尺土，為了節省空間和方便自己，不少家長都會在房門、廁所滋磚甚至牆壁上安裝一些掛勾方便小朋友掛校服、浴巾。不過當掛勾損壞，留下惱人的膠漬，便十分礙眼！以下這些去膠漬方法不但適用於掛鉤的膠漬，一些小朋友黏貼紙後的膠紙漬也能派上用長。

風筒加熱

有網民求救，發帖指上手業主留下大量掛勾，尋求不傷門身的移除方法。

家長在移除掛鉤時，可邊用風筒的熱風吹着掛鉤，融化粘膠方便移除。這個方法更可進階應用，例如用風筒加熱釣魚絲，然後用加熱的釣魚絲，不停拉鋸粘膠移除。

白醋

把白醋裝在噴灑瓶內，對準掛鉤使用，要確保白醋滲透進掛鉤的粘膠部分。靜置約五分鐘左右，便可嘗試徒手移除。

WD-40

當家長移除掛鉤時不慎失手，遺留膠漬也不用擔心。只需用WD-40噴灑在膠漬處靜待數十秒，然後用抹布把膠漬擦走即可。

酒精

在黏上殘膠的地方均勻噴上酒精，靜置1至2分鐘，等膠漬軟化之後，再用紙巾擦拭。不過酒精容易刺激皮膚，建議使用75%濃度已足夠。

嬰兒油、護手霜

此方法較適用在玻璃、金屬及塑膠材質上，嬰兒油或護手霜含有油性成分，可軟化貼紙黏性，在需移除的貼紙上塗滿靜待2分鐘，再輕輕搓走膠漬。

松節水

五金舖有售的松節水屬油性，把松節水塗在貼紙痕上，靜待約5分鐘，便可用輕力將膠紙漬擦走。

澳洲神奇去漬液

澳洲神奇去漬液主要成分為天然橙皮因此俗稱「橙水」，是不少媽媽推介的去膠漬、油漬的好幫手。使用時直接噴灑在膠漬處，靜待片刻擦拭即可。

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