親子好去處｜Nike復活節跳繩劍擊籃球訓練班＋阿仙奴足球學校日營

復活節假期就快到，沒有計劃出國旅遊，但又未諗到去邊玩？各位爸爸媽媽不如帶小朋友參加運動訓練營，過一個精彩復活節假期啦！小編精選了一系列的星級導師課堂，由足球、籃球、排球、劍擊、花式跳繩應有盡有，總有一樣合你心水！



Nike Rope Skipping Camp 復活節NIKE 花式跳繩營 2023

由全港最強教練團隊、連續三屆跳繩世界冠軍教練團體Super Master教授，小朋友不但可以承傳最強的技術，更可以最短的時間達到運動員及表演級水平，被教練直接選拔加入Super Junior準香港代表隊進行特訓和參與公開表演。課堂適合4 - 10 歲小朋友，設多個上課地點及時段。3月24日前報名更有早鳥優惠，01空間會員最平以$450優惠價即可參加！【點擊立即報名】

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截止報名日期：

早鳥優惠：3月24日

正價優惠：開班前 1 星期【點擊立即報名】

Nike Fencing Fun Camp 復活節NIKE劍擊營2023

你想過一項運動，不只能鍛鍊體能，還能學會冷靜思考嗎？劍擊可以讓小朋友學習技能同時提升靈活度及集中力。NIKE 推出復活節NIKE劍擊營2023，在4天內小學員可以學會劍擊重點和體驗比賽流程，完成此課程者可涵接劍擊營常規或證書課程。

Nike Fencing Fun Camp 復活節NIKE劍擊營2023 (4-6歲)

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一)

課程時間：10.00 - 11.00 hrs (Course#FENSW51A2304) 或12.00 - 13.00 hrs (Course#FENSW51B2304)

場地：Apex Team Fencing (上環干諾道中200號4樓402B信德中心)

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,577 (原價: $1,660) 截止報名日期：3月20日 23:59

正價優惠：$1,710 (原價: $1,800) 截止報名日期：3月31日 23:59

參加復活節劍擊營，參加者均會獲得NIKE FENCING TEE及出席證書。

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Nike Fencing Skills Camp 復活節NIKE 劍擊營2023 (7 - 10歲)

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一)

課程時間：09.30 - 11.00 hrs (#FENSW52A2304) 或11.30 - 13.00 hrs (#FENSW52B2304)

場地：Apex Team Fencing (上環干諾道中200號4樓402B信德中心)

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,691 (原價: $1,780) 截止報名日期：3月20日 23:59

正價優惠：$1,853 (原價: $1,950) 截止報名日期：3月31日 23:59

參加復活節劍擊營，參加者均會獲得NIKE FENCING TEE及出席證書。

復活節NIKE籃球營

又到了一年一度小朋友最喜歡的復活節NIKE籃球營啦！此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。由NIKE 認證專業籃球教練授課，6 種主題訓練從內到外培養小朋友身心技能，5-7 歲皆可報名，全英上課。在港已超過1000＋名青少年參與，眾多家長好評！課程費用已包括NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營籃球及NIKE運動營出席証書。

Nike Basketball Fun Camp 復活節NIKE籃球啟蒙營 2023 (5 - 7 歲)

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一)

課程時間：10.00 - 13.00 hrs

場地：Nord Anglia International School (NAIS) (九龍藍田安田街11號 香港諾德安達國際學校) #BBNNA1A

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$2,850 (原價: $3,000) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$3,990 (原價: $4,200) 截止報名日期：3月31日 23:59

Nike Total Skills Camp 復活節NIKE籃球全方位營 2023 (5 - 7 歲)

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一)

課程時間：09.00 - 12.00 hrs

場地：銅鑼灣南華會11樓室內籃球場

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$2,850 (原價: $3,000) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$3,990 (原價: $4,200) 截止報名日期：3月31日 23:59

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Nike Total Skills Camp 復活節NIKE籃球全方位營 2023 (8 - 15 歲)

對籃球技巧已有基本認識的小朋友，可以考慮進階NIKE籃球營！此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。由NIKE 認證專業籃球教練授課，6 種主題訓練從內到外培養小朋友身心技能，8-15歲皆可報名，全英上課。在港已超過1000＋名青少年參與，眾多家長好評！課程費用已包括NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營籃球及NIKE運動營出席証書。

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一) (#BBNNA2A)

課程時間：14.00 - 17.00 hrs

場地：Nord Anglia International School (NAIS) (九龍藍田安田街11號 香港諾德安達國際學校)

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$2,850 (原價: $3,000) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$3,990 (原價: $4,200) 截止報名日期：3月31日 23:59

Nike Lethal Weapon Camp 復活節NIKE籃球火營 2023 (8 - 15 歲)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。NIKE 認證專業籃球教練授課，6 種主題訓練從內到外培養小朋友身心技能，8-15歲皆可報名，全英上課。在港已超過1000＋名青少年參與，眾多家長好評！課程費用已包括NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營籃球及NIKE運動營出席証書。

課程日期：4月7-10日 (星期五至星期一)

課程時間：13.00 - 16.00 hrs

場地：銅鑼灣南華會11樓室內籃球場

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$2,850 (原價: $3,000) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$3,990 (原價: $4,200) 截止報名日期：3月31日 23:59

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復活節NIKE排球營

排球講求手腳協調、反應靈敏度，同時要求隊友間的合作及策略配合，可以多方面訓練小朋友「心」、「體」、「技」的發展！

復活節NIKE排球啟蒙營 2023 (5 - 7歲)

此訓練營適合初階人士，旨在讓學員感受到排球的樂趣，透過遊戲及⼤肌⾁鍛鍊，協助年幼學員在 輕鬆的環境下，提升球感及體適能，同時為學員建立排球基礎技巧。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

上課日期: 2023-04-07, 2023-04-08, 2023-04-09, 2023-04-10

上課時間: 10:00 - 11:30

適合年齡: 5-7歲

上課地點:觀塘 - Nord Anglia International School (NAIS-觀塘)觀塘月華街19號UG體育館

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,330 (原價: $1,400) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$1,710 (原價: $1,800) 截止報名日期：3月31日 23:59

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復活節NIKE排球啟蒙營 2023 (8 - 11歲)

此訓練營適合適合啟蒙及初中階人士，適合提升個⼈排球基礎技巧、鞏固技術，並培養團隊意識；透過多元化訓 練，從⽽令學員保持新鮮感，以達⾄更全⾯發展。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

上課日期: 2023-04-07, 2023-04-08, 2023-04-09, 2023-04-10

上課時間: 11:30 - 13:00

適合年齡: 8-11歲

上課地點:觀塘 - Nord Anglia International School (NAIS-觀塘)觀塘月華街19號UG體育館

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,330 (原價: $1,400) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$1,710 (原價: $1,800) 截止報名日期：3月31日 23:59

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復活節NIKE排球全方位 2023 (8 - 11歲)

此訓練營適合適合啟蒙及初中階人士，適合提升個⼈排球基礎技巧、鞏固技術，並培養團隊意識；透過多元化訓 練，從⽽令學員保持新鮮感，以達⾄更全⾯發展。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

上課日期: 2023-04-07, 2023-04-08, 2023-04-09, 2023-04-10

上課時間: 14:00 - 15:30

適合年齡: 8-11歲

上課地點:觀塘 - Nord Anglia International School (NAIS-觀塘)觀塘月華街19號UG體育館

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,330 (原價: $1,400) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$1,710 (原價: $1,800) 截止報名日期：3月31日 23:59

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復活節NIKE排球技術營 2023 (12-15歲)

此訓練營適合初中階人士，需要學員擁有個⼈排球基礎技巧，旨在提升各學員不同層⾯的排球⽔平; 此訓練營亦會根據學員的年齡及⽔平，來制定難易程度不⼀的訓練內容，為有需要 應付學界賽事的學員，提供適切的訓練。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

上課日期: 2023-04-07, 2023-04-08, 2023-04-09, 2023-04-10

上課時間: 15:30 - 17:00

適合年齡: 12-15歲

上課地點:觀塘 - Nord Anglia International School (NAIS-觀塘)觀塘月華街19號UG體育館

01空間優惠價：【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,330 (原價: $1,400) 截止報名日期：3月24日 23:59

正價優惠：$1,710 (原價: $1,800) 截止報名日期：3月31日 23:59

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阿仙奴(香港)足球學校復活節訓練日營

趁住復活節假期，快來阿仙奴(香港)足球學校舉辦的訓練日營，用PlayTheArsenalWay模式享受足球的樂趣吧！內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整，內容設計包含：TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。由2010年開校至今已超過4000+ 名學員，教學質素一致好評。課程包括AFDHK鞋袋一個、AFDHK訓練日營活動完成證書，AFDHK校服需另外付費購買。【按此立即報名】

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日期：4月5日至4月7日

時間：0900-1100及1300-1500

節數：共6節（每節2小時)

組別：3-4歲，5-6歲，7-8歲，9-12歲

課程：

Day 1 如何輕鬆盤帶突破對手？

Day 2 如何成為中場大師奧迪加特？

Day 3 如何成為控球大師？

01空間優惠價：【按此立即報名】

獨家9折：$2,160 (原價：$2,400)

如新生購買球衣優惠價＄400

截止報名日期: 4月1日