親子好去處｜周末戶外體驗 露營、攀岩、親親小動物、手作工作坊

趁著天氣好、陽光普照，周末不妨到郊外親親大自然，享受陽光！這次為大家推介露營、攀岩、飛索、親親小動物、手作工作坊， 好讓大家周末好好放鬆，準備迎接下周的生活挑戰！



【01 空間獨家優惠】Jeep 露營體驗 (包來回接送)

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1) 汽車露營早鳥優惠(平日) :

出發日期: 1/8/22 - 31/12/22

原價: $3450

01空間獨家優惠價: $2760 (20% off)

2) 汽車露營早鳥優惠(星期五六日及假日)

出發日期: 1/8/22 - 31/12/22

原價: $3950

01空間獨家優惠價: $3358 (15% off)

包括：

來回接送

裝備包括：

露營枱一張；沙灘椅兩張；Gas 燒烤爐一個 (包1罐Gas)；調味包一套；餐具兩套 (不鏽鋼碗兩隻，筷子兩套，匙羹, 刀和叉兩套)；煎pan, 煮食煲和水煲,各一個；充電線一套；裝飾燈一套；迷你冰箱一個；LED燈兩支； 20L 水桶一個 連生水；枕頭床單被鋪

不包括：

食物及飲品

影音投射設備 $250 (訂金 $1000)；單車 $100/piece； 流動廁所 $250/piece；流動沖涼連花灑頭 $100/piece；藍牙喇叭 $150/piece；20000mAh 充電寶 $100/piece ；30L 智能電子雪櫃 $250/piece ；額外沙灘椅 $120/piece；移動空調 $500 (訂金$3000)

行程簡介：

下午2:30pm至3pm 接送

下一天中午12點接送回程

上車後供應商會接載去西貢，供應商會講解和預備所有露營設備，然之後自行離開。直至到第二日12點，供應商會自行折返回露營地點，收拾好所有露營裝備，之後會接載回去上車地點.

九龍接送地點：紅磡火車站/ 黃埔地鐵站

新界接送地點：西貢市中心

注意事項：

1. 地點附近設有公共廁所

2. 車頂營建議人數：兩成人或兩大一小

3. 此活動不提供自駕

【01空間獨家優惠】親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票

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門票原價：

一位：$310

兩位：$620

01空間優惠價：

一位：$170

兩位：$320

套票包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕兩個（需預約）

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 免費兒童遊樂設施

6. 農莊紀念品一份

門票有效期到：2022年12月31日（請注意購買適當時段票類及前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

【01空間獨家 8折 優惠】 成峯歷奇 長洲親子攀岩飛索團

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地區：長洲

活動內容包括親子攀岩+飛索環節

年滿 4 歲方可參與此活動

4 至 12 歲兒童必須由付費成人陪同參與

一位付費成人可以帶 2 位小朋友

活動由專業導師及相關經驗的歷奇教練主理

可選擇的活動日期及時間：

29/10/2022 (六) (10:00-14:00 / 14:00-18:00)

5/11/2022 (六) (10:00-14:00 / 14:00-18:00)

19/11/2022 (六) (10:00-14:00 / 14:00-18:00)

20/11/2022 (日) (10:00-14:00)

26/11/2022 (六) (10:00-14:00 / 14:00-18:00)

27/11/2022 (日) (10:00-14:00)

01空間獨家 8折 優惠：$480/每位 (大小同價) (原價: $600)

費用已包括認可專業導師、攀岩、游繩及飛索裝備

不包括保險、攀石鞋、手套及食物飲品

截止報名日期：活動前 4 天

活動行程

集合時間：10:00 (上午) / 14:00 (下午)

集合地點：長洲碼頭 Baleno 及 OK 門口 (地圖)

前往方法: 中環5號渡輪碼頭（往長洲），到達長洲碼頭下船，1分鐘內到達

時間表

10:00 / 14:00 長洲碼頭集合

10:05 / 14:05 出發活動地點

10:20 / 14:20 到達活動地點

10:25 / 14:25 頭盔安全帶穿著講解；攀岩、飛索講解及示範

10:45 / 14:45 開始活動 (攀岩、飛索)

13:30 / 17:30 影相打卡、解除裝備、收拾行李離開

14:00 / 18:00 活動完結

*活動最終路線會因應天氣情況及參加者能力而作出調整

【01空間獨家優惠】大棠有機生態園優惠套票｜元朗

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本園的設施包括:荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

假日活動套票(連4格)

充氣彈彈床(2格/位) Bouncy Castle (2 tickets/person)

大家庭單車(2格) Family Bicycle x 1 (2 tickets)

沙圈騎馬一圈(2格) Pony Ride x 1 (2 tickets)

巧手撈彈彈波(1格) Ball Catching(1 ticket)

DIY手工藝製作(1-3格) DIY Workshop x 1 (1-3 tickets)

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包 (1格) Fish Feeding Food, x 1 bag (1 ticket)

有機蔬菜一包 (1-3格) Organic Vegetable x 1 pack (1 ticket)

有機芽菜一包 (1-3格) Organic Beansprouts x 1 pack (1 ticket)

有機杏鮑菇一包 (1-3格) Organic King Oyster Mushroom x 1 pack (1 ticket)

有機鮮冬菇一包 (1-3格) Organic Shiitake Mushroom x 1 pack (1 ticket)

有機製成品一瓶 (1-3格) Organic Product x 1 pack (1 ticket)



**以上換購項目 1 - 4 格票不定，換完即止 While Stock Lasts**

01空間優惠價（生態園入場+活動套票）

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

*小童門票歲數限制為3-11歲；長者門票歲數限制為65歲以上

門票有效期到：2022年12月31日（前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

【01空間獨家優惠價】小白兔音樂農莊入場套票｜元朗

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小白兔農莊 手工藝+鳥結糖入場套票

1. 入場手帶一條

2. 寵物飼料一份

3. 小白兔🐰紀念品 乙份

4. 夾公仔機幣 2枚 (每人)

5. 花樣鳥結糖手工坊 (約10粒) (需提前1天預約，未有預約將不獲參與)

6. 手工藝工作坊 1份 (01空間獨家送)

7. 免費泊車

01空間優惠價

一人套票：$198 (原價: $208)

二人套票：$376 (原價: $430)

套票平日及紅日均可使用。

營業時間

逢星期一休息(公眾假期除外)

星期二至星期五 （11：00 - 18：00）

星期六，日及公眾假期 （10：30 - 18：00）