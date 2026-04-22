親子好去處有什麼推薦?香港也有很多不同類型的遊樂場及教育展覽館滿足小朋友的需求。這類型遊樂場及展館的好處就是玩後可以直接到商場逛街或用餐，如果突然下雨、太熱或太冷想休息一下時，也可以立即回到商場室內，而且廁所、育嬰設備都比較齊全。兒童放電，大人逛街，可以一次過滿足兩個願望！



親子好去處 1.新城市廣場恐龍公園Dino Park

佔地3.5萬平方呎、以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，共設有14項玩樂設施。總長26 米、高7米集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備的「暴龍大冒險」，可由恐龍嘴巴開始探索，挑戰4.5米高的網橋並暢玩3條不同長度及形狀的滑梯、繩網陣、吊床及平衡木等。

新城市廣場恐龍公園Dino Park

如何前往/交通：港鐵 沙田A3出口



親子好去處 2.慈雲山中心歷奇樂園

慈雲山中心5樓設有歷奇樂園，公園內備有橫跨兩層的巨型滑梯、大型波浪繩網陣、嬉水設備、戶外彈床、特色攀爬設置和鞦韆等設施。相信很多小朋友喜歡戶外彈床位置，因為這設計很難找到吧，而且周邊為平坦地方，不怕跌倒後會弄傷！

另外，場內更有幼兒專區可供2至5歲的幼兒玩樂，包括滑梯、攀爬繩、爬行隧道、森巴鼓以及有具高底起伏的小山丘裝置，讓幼兒在安全情況下玩樂。

慈雲山中心歷奇樂園

如何前往/交通：港鐵 黃大仙站E出口轉乘37M小巴



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親子好去處 3.葵芳新都會廣場 歷奇樂園

新都會歷奇公園是香港絕對是香港難得一見的大型戶外放電樂園，佔地逾萬平方呎，當中更有來自芬蘭6.5米高大型遊樂設施，集滑梯、繩網、攀爬架、平行橋於一身。遊樂場更備有5條不同長度滑梯，其中一款更是半透明設計的3.5米高滑梯筒，以及多款新式氹氹轉，只看場內簡介已知好玩度滿分！

樂園以蔬菜及都市農莊為主題，相信孩子們也能辨認到這些蔬菜，家長們不妨邊玩邊考考小朋友！遊樂園內以茄子、青椒、南瓜外型等打造，造型可愛又好玩！

另外，場內具備親子元素，包括親子鞦韆、家長專用健身運動等設施，旁邊更有寬敞休息地方，家長便可邊休息邊看著孩子玩樂。

葵芳新都會廣場 歷奇樂園

如何前往/交通：港鐵 葵芳站D、E出口



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親子好去處 4.元朗 YOHO MALL 棒棒糖公園+兩棲爬蟲生態館

以棒棒糖為主題的戶外遊樂場，色彩斑斕的設計讓小孩們盡享歡樂時光。兩棲爬蟲生態館」展出兩棲爬蟲種類橫跨蜥蜴、蟒蛇、蜘蛛、角蛙及水棲龜5大物種，必睇品種包括長達90厘米珍稀變異的白化鬣蜥、貴為世上第二大蛙類，最重可達2公斤的非洲牛蛙、以聰明溫馴見稱的埃及王者蜥、雙目如同黑珍珠般烏黑閃亮的魔眼角蛙、以及長達80厘米，偶爾盤成圓球狀以引起注意的球蟒，一同來感受非同凡響的爬蟲魅力！

YOHO MALL - 遊樂場及兒童天地

如何前往/交通：元朗站H出口



親子好去處 5.沙田新城市廣場 史努比開心世界

相信史努比開心世界都是無人不知，雖然有點兒殘舊，但勝在免費又有些玩樂設施，包括彈跳小山丘、免費兒童遊覽船等設施，而拍照打卡位也很多。史諾比開心世界內設有不同遊覽區，包括︰史諾比大屋、花生校園、獨木舟探趣、壘球遊樂場及花生大道等。樂園入口是4.5米高的史諾比大屋，屋內展示出《花生漫畫》的歷史及作者舒爾茨的生平。

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沙田新城市廣場 史努比開心世界

如何前往/交通：港鐵 沙田A3出口



親子好去處 6.山頂廣場 感官遊樂場

家長帶同孩子到山頂廣場遊覽後，別忘帶他們到這裡放電！雖然地方不大，看似設施簡單，但孩子仍然會被這裡吸引！

遊樂場以新式感官為主題，平日人流不多，而且設施多樣化，包括搖搖版、不同高度的滑梯、難度不同的攀爬架等。重點是這裡備有山海天然景色，不論日與夜都能欣賞香港景色。

山頂廣場 感官遊樂場

如何前往/交通：新巴15線



親子好去處 7.愉景新城 - 鯨魚花園

鯨魚花園是半戶外遊樂場，費用全免，遊樂場主題更有小朋友至愛的動物而打造，包括鯨魚、長頸鹿等等。遊樂場15米長的木製鯨魚最為矚目，集遊樂、音樂、攀爬、歴險等多項智慧發展於一身。小朋友可以到鯨魚身驅上遊玩，亦可以爬到鯨魚身上玩滑梯，現時藍鯨遊樂設施已經加入現代遊樂元素，例如需要徒手攀上鯨魚頂，鼓勵小朋友透過完成各項刺激的挑戰，同時訓練多種肢體技巧。

另外，旁邊更有適合幼兒的長頸鹿滑梯，亦有氹氹轉、打擊樂器區 、攀爬架等等。 相信不同歲數的孩子都能玩得盡興。

愉景新城 - 鯨魚花園

如何前往/交通：港鐵 荃灣站A3出口



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親子好去處 8.K11 MUSEA Bohemian Garden

Bohemian Garden 位置.K11 MUSEA７樓位置，屬於天台花園空間。這遊樂場適合各年齡層的訪客遊玩，低層設有由 Bohemian Hexagons 遮蔭的戶外用餐空間，高層則有小朋友最喜歡大草坪，還有以孔雀為主題的遊樂場中攀爬、跳耀，而6米高的孔雀滑梯是必玩項目！

孔雀滑梯設有兩種高度，一款適合幼兒遊樂，不過另一款是6米高，適合歲數較大的孩子。

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K11 MUSEA 孔雀遊樂場

如何前往/交通：港鐵 尖沙咀站E出口、港鐵尖東站J1及J2出口



親子好去處 9.旺角新世紀廣場 MOKO動樂園

全場佔地約18,000尺，玩樂場地跟一般遊樂場完全大不同。場內包含玩樂、探索、教育、休憩及打卡等元素，包括全港最長近50米攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米。

遊樂場另一賣點是設有幼兒專區，「童遊雀仔屋」、「親子互動小山丘」等適合幼兒爬行，地方寬敞讓他們能安全地玩樂。這專區與其他分齡設施有一段距離，不怕大家玩樂時互相擠擁！

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旺角新世紀廣場 MOKO動樂園

如何前往/交通：港鐵 旺角東站D出口、旺角站B3出口、太子站B2出口



親子好去處 10.荃灣廣場 PLAY GARDEN​

荃灣廣場的5樓平台花園，為大型戶外遊樂場，遊樂場主題及設施不定時翻新，玩樂設施應有盡有，例如有4.8米彩虹滑梯和3.3米高彩虹滑梯、搖搖板、鞦韆以及可轉動的繩網陣等，小朋友定能在這裡大放電！

遊樂設施中更設有幼兒專區，包括高低起伏的小山丘、音樂彩虹、彩虹觸感牆等等。小山丘有多艇款式，更配以攀爬彩球、滑梯、繩索、小小梅花樁、斜坡及綱管小隧道等設計，適合2至5歲小朋友手腳並行玩樂，訓練手腳協調和膽色。而音樂彩虹備有不同聲響配備，吸引幼兒注意；而彩虹觸感牆更有迷宮和過三關遊戲等觸感活動組件，有助刺激孩子視覺、觸覺等感官成長。

荃灣親子好去處:荃灣廣場 PLAY GARDEN

荃灣廣場 PLAY GARDEN

如何前往/交通：港鐵 荃灣西站A2出口



親子好去處 11.圓方 平台兒童遊樂場

這遊樂場位於不顯眼，有常見的玩樂設施，包括繩網、攀爬架＇搖搖車等，更有些特別玩意，例如站立式搖搖版和氹氹轉圓軌單車等。加上環境寬敞又舒適，到黃昏時間更可欣賞日落，都是頗不錯的一家大細好去處。

圓方 平台兒童遊樂場

如何前往/交通：港鐵 柯士甸站B5出口、九龍站C出口



親子好去處 12.秀茂坪商場「幾何動樂園」

佔地近12,000呎，備有超過十項大型遊樂設施；商場3樓完成翻新工程，是領展在香港進行的第100個資產提升項目。教育學習區讓小朋友通過遊戲學習有關動物的小知識，培養自主探索的學習態度。領展與VTC青年學院（國際課程）學生合作，設計造型可愛的幾何動物雕塑

秀茂坪商場「幾何動樂園」

如何前往/交通：九巴 11C 11X



親子好去處 13.啟德車站二期公園

啟德車站廣場一期及啟德大道公園連接港鐵啟德站，為市民提供休憩好去處！車站廣場建於前機場北停機坪地區，佔地約3.5公頃，提供寬敞的露天廣場及大草坪，可以帶同寵物一同前往，並有休憩涼亭供休息，園內亦有展板展示舊啟德機場的照片，讓人懷緬歷史。

啟德車站二期公園

如何前往/交通：港鐵啟德站D出口



親子好去處14. 奧海城「五環遊樂園」

位於奧海城2期地下戶外廣場的戶外空間「五環遊樂園」佔地約11萬平方呎，場內設有「動力潛能」、「感知啟發」及「動感爆發」3大主題區，區內一共13個遊樂設施，包括攀爬架、滑梯等。

奧海城2期

如何前往/交通：港鐵奧運站（D出口）



親子好去處15. One North 朗壹廣場

朗壹廣場以身心健康為本，配合可持續發展設計，休閒活動空間與單車徑隨時可及，讓你實踐工作與生活平衡，投入更環保的生活，同時盡享格外舒適的工作空間，廣場更設有廣闊的舒泰花園，讓訪客可以進行各式休閒活動。

位於2樓的舒泰花園佔地2萬平方呎，當中可以免費任玩滑梯、兒童攀爬雕塑、緩跑徑及戶外健身設備等。

朗壹廣場

如何前往/交通：港鐵朗屏站（F出口）／元朗站（G出口）



親子好去處 16. MegaBox Kids Play Zone

位於MegaBox 12樓設有免費的Kids Play Zone，遊戲設施包括由繩網、攀岩牆及遊戲板組成的滑梯、共融氹氹轉以及昆蟲搖搖板，適合1至9歲的小朋友遊玩。

MegaBox

如何前往/交通：港鐵九龍灣站（A出口乘坐免費穿梭巴士）



親子好去處 17. AIRSIDE 露天空間

AIRSIDE設有接近18,000平方呎舒適恬靜的露天空間，當中包括設有空中花園、露天劇場及都市農莊供公眾及租戶享用。訪客可於6樓的空中花園飽覽城市景色。

AIRSIDE

如何前往/交通：港鐵啟德站（C出口）

