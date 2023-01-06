親子好去處｜創科遊學館體驗STEAM樂趣　玩轉賽車捉棋模擬飛行

想近距離體驗創科的樂趣？當然要跳出校園！香港生產力促進局（生產力局）最近開設全新「TechEd Playground 創科遊學館」，展出超過20項嶄新互動的創科教育方案，涵蓋航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技六大主題，提高師生及家長對創科的認識和興趣。立即為大家介紹六大必玩展品喇！



1. F1 in Schools

一級方程式賽車（F1）不但緊張刺激，當中更包含豐富STEAM知識。「F1 in Schools」是一項面向年青人的跨學科國際賽事，透過課程及比賽讓參加者靈活運用物理、數學、科學和工程等多元知識。參加者可親自設計及塑造心儀的F1模型賽車與其他參加者對賽，體驗競速的樂趣，同時透過賽車掌握STEAM知識，激發學生對創科的興趣。

2. AI下棋機器人

要鍛鍊棋藝當然要找優秀的對手！既可愛又充滿科技感的AI下棋機器人包含AI學棋、殘局挑戰、棋力闖關等多種模式。它通過AI深度學習和自我訓練，棋力水平達到大師級，無論初學者或棋王級玩家，都能找到適合自己的對弈等級。不懂捉棋的年青人也可通過此機器人，由淺入深認識象棋的文化、規則及每枚棋子的使用技巧。

3.模擬飛行器

成為飛行員是不少年青人的夢想。此模擬飛行器複製航空界最流行的訓練機型號，可用作專業飛行員的飛行訓練，結合自主研發的STEM課程和學習活動，以提高年青人的飛行知識和學習興趣。

4. 人工智能垂直耕種

香港地少人多，要耕種可謂一地難求。此研發通過人工智能垂直耕種技術，啟發年青人對可持續發展及全球糧食供應短缺問題的關注。它集合了物聯網 (AIoT) 、雲端數據收集、區塊鏈、專家和農民的經驗，採用 100% 可再生綠色能源，減低二氧化碳排放量，並提供精準農業決策，有助紓緩世界糧食短缺問題和保護地球。

5. 從長者出發 「免提追蹤買餸車」及「舞樂無限」

本港學生創意多多，有年青人善用科技解決社區問題。早前舉辦的「大灣區聯校創新發明比賽」吸引超過80間中學及大學參與，作品題材涵蓋3D打印、機械人、大數據及5G技術，當中包括從長者及殘障人士角度出發的「舞樂無限」，是一款透過偵測用戶肢體運動來演奏音樂的產品，讓他們可將自己的身體變成樂器，發出不同音調旋律，從而加強伸展練習並享受演奏的歡樂。此外，亦有為便利長者而設計的免提追蹤買餸車，以及辨識身體健康狀況的「隨機認便」廁所系統等，盡顯科技在社區的應用和潛力。

6. 沉浸式互動體驗

喜歡元宇宙體驗的年青人一定不能錯過《樂遊尖沙咀》社區探索遊。在虛擬的遊戲平台上以1：1比例呈現尖沙咀社區地圖，透過結合互動遊戲和專業導賞方式，讓師生們探索和認識區內不同地標、文化和歷史。此外，TechEd Playground亦設有其他虛擬實景體驗，如學⽣創建的「元宇宙 NFT 畫廊」及「輸電塔攀爬訓練」等，讓學生寓學習於遊戲、多感體驗，了解最新的科技趨勢和技能。

提提大家，TechEd Playground會展出至本年4月，歡迎教育工作者、學生和家長團體預約參觀，親身探索和體驗！立即報名喇！

TechEd Playground創科遊學館

地址：九龍塘達之路78號生產力大樓LG1/F

預約參觀：按此

查詢：（電話）2788 6118、（WhatsApp）6759 6140