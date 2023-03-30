懷孕｜陪月員分享4種方法舒緩塞奶情況 停飲上奶湯按摩乳房可改善

媽媽產後出現奶塞問題的情況十分普遍，很多時是因為乳管阻塞所致，令乳房部分的乳汁未能有效地排出。專業陪月員Carly分享了4種舒緩塞奶的方法，有塞奶問題的媽媽要注意了！

資料授權：Carly嘉麗陪月



停止飲用上奶湯

Carly提醒各位媽媽有塞奶問題，必須要停止飲上奶湯，塞奶原因是乳房有奶水淤塞積聚，如果再上奶會加劇塞奶情況。

讓寶寶多角度含乳

Carly亦建議讓寶寶含乳，以多角度餵哺，例如欖球式、橫臥式、躺臥式，可以疏通媽媽不同的乳線。

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按摩乳房

另外媽媽可以按摩乳房，順時針按壓胸部尋找硬塊，用手在硬塊上打圈按鬆，然後嘗試用手擠奶。同時可以用水樽盛大約60至70度的溫水，敷在硬塊上，令奶水更容易泵出。

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6大方法改善乳管阻塞

舒緩塞奶食療

Carly分享了一個食療有助舒緩塞奶：

材料：



王不流行 2錢

蓮藕 1節

瘦肉 約$30

做法：



以五碗水煲成一碗湯，即可。

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《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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