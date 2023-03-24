塞奶成因及6大方法改善乳管阻塞　用椰菜咁做竟然可以紓緩痛楚！

媽媽在產後會面對許多難題，塞奶就是其中一樣非常困擾的問題！衞生署家庭健康服務詳述了媽媽產後塞奶的原因，以及6大改善乳管阻塞的方法。如果時常有乳房疼痛問題，更要注意3件事，原來用椰菜做一件事竟然可以紓緩痛楚！



塞奶或發展成乳腺炎

很多時乳腺炎都是因為乳管阻塞而引起。當媽媽乳房的乳汁未能有效排出，會導致輸乳管被黏稠的乳汁塞著，造成「乳管阻塞」。媽媽會感覺到乳房有粒狀物或硬塊，不過不一定會感到痛楚。媽媽宜盡早處理乳管阻塞問題，避免發展為乳腺炎。

媽媽宜盡早處理乳管阻塞問題，避免發展為乳腺炎。（photoAC）

6大方法改善乳管阻塞

餵哺母乳能幫助乳汁流通，改善阻塞情況，媽媽可以嘗試以下6點：

1. 繼續讓寶寶吸吮乳房

2. 確保寶寶正確吸吮乳房，有需要時可向母嬰健康院或其他醫護人員尋求指導

3. 嘗試不同的餵哺姿勢，如欖球式或側卧式，但以媽媽和寶寶感到舒服的姿勢為最大原則

4. 減少奶瓶餵哺的次數和分量，以增加寶寶吮吸的意欲並增加直接餵哺的次數

5. 若寶寶是全以奶瓶餵哺，那麼媽媽每次泵奶的時間，相隔不要超過4小時

6. 餵哺或泵奶前，媽媽可用以下的方法來刺激噴奶反射，幫助乳汁流動：

．與寶寶肌膚接觸；把寶寶伏在媽媽胸前，中間沒有任何衣物阻隔

．輕柔按摩乳房，但千萬不要太大力，否則會增加腫脹

．暖敷乳房，緊記要少於3分鐘，太久和太熱反會增加腫脹

餵哺母乳能幫助乳汁流通，改善阻塞情況。（photoAC）

紓緩乳房疼痛注意事項

1. 不要穿上太緊或有鐵線的胸圍，因會阻礙乳汁流出

2. 餵哺後和下一次餵哺之間，可以冷敷乳房來幫助消腫

3. 可使用室溫或冰過的綠色生椰菜（高麗菜）敷在乳房上，但不要碰到乳暈。每次敷約20分鐘或是直至葉子變軟了便棄掉。使用前，先用瓶子把椰菜壓平，紓緩腫脹引起的疼痛。對那些乳汁分泌過多的媽媽來說，更可以紓緩乳房脹痛的問題

用綠色生椰菜冷敷原來可以紓緩脹痛！（photoAC）

如果媽媽用了以上的方法，仍未能24小時後改善乳管阻塞的情況，或症狀愈趨嚴重，有類似感冒病徵如發燒、感到異常疲倦、感到硬塊非常疼痛、紅腫等，可能已是乳腺發炎了。媽媽應盡快向醫護人員或母嬰健康院徵詢意見，期間仍應繼續餵哺母乳，以保持乳汁分泌和流通，避免阻塞情況惡化。

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