懷孕｜媽媽產後進食高膠質食物可引致塞奶 花膠豬手應避免進食

很多時母乳餵哺的媽媽因乳房部分的乳汁未能有效地排出，以致一條或多條輸乳管被粘稠的乳汁塞着時，便會發生塞奶的情況，媽媽會感覺到乳房有粒狀物或硬塊，導致乳房未能順利手擠奶。原來媽媽產後的滋補食物有機會增加塞奶，專業陪月員Carly分享了3種媽媽產後盡量避免進食的食物。

資料授權：Carly嘉麗陪月



Carly表示很多時媽媽有塞奶情況，是因為奶水未有及時排出而造成，淤積於乳腺管內，亦有情況是媽媽進食了容易導致塞奶的食物。

膠質重的食物容易導致塞奶

花膠



從中醫角度，花膠極有滋補食療作用。《本草綱目》記載：花膠能補腎益精、滋養筋脈。花膠含豐富的高級膠原蛋白質，具滋陰養顏作用。如果不是正在餵母乳的媽媽，產後進食十分滋補。如果母乳餵哺的媽媽進食，容易堵塞乳線，造成奶塞。

豬手



豬手性平味甘咸，含有豐富的膠原蛋白質，而且水解的多種氨基酸以及游離的多種微量元素，對一些身體狀況正常的媽媽，食豬手可以令奶量增加。但因豬手較肥，媽媽不應常食。而對於一些已經有塞奶問題的媽媽，應避免進食膠質重的食物。

雪耳



雪耳有平民燕窩之稱，有滋補生津，以及養肺、養顏健脾的作用。對一些身體狀況正常的媽媽，進食對身體很有營養，對於一些已經有塞奶問題的媽媽，應暫時避免進食。雪耳同屬膠質重的食物。

《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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