產後｜母乳媽媽乳房脹痛感焦慮 物理治療師解釋塞奶成因、影響

根據衛生署家庭健康服務，寶寶出生三至四天後媽媽會開始「上奶」。若寶寶的吸吮情況不理想，乳汁會滯留在乳房，情況持續會造成腫脹。腫脹的乳房很疼痛，乳汁較難流通。而且乳頭被拉平，寶寶難於有效地吸吮乳房，令乳房更腫脹，形成惡性循環。註冊物理治療師吳倩儀Jadee分享產後乳房腫脹的三種成因和影響，希望母乳媽媽對塞奶有更多的了解。



新手媽媽受乳房脹痛問題困擾 或感焦慮和壓力

物理治療師JADEE指，近年來愈來愈多人鼓勵母乳餵哺。因為母乳裡含有嬰兒需要的營養及抗體，更可以減低媽媽患上乳癌的風險。但餵哺母乳的過程中，很多新手媽媽都可能受到乳房脹痛的問題困擾，甚至因此感到焦慮和壓力。

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乳房腫脹乳汁較少 嚴重或會覺乳房發熱

當乳房中的乳腺受到阻塞或發炎，媽媽可能會感覺乳房異常地腫脹，排出的乳汁會較平時少。當觸碰乳房周圍時，可以感覺到硬塊的存在，而且會有不適、疼痛的感覺。有些媽媽甚至會覺得乳房發熱，乳頭位置亦可能出現白點。

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乳房腫脹有三種主要成因 嚴重阻塞會導致乳腺炎

臨床上導致上述情況的主要成因有三種，分別是乳房腫脹（Breast Engorgement）、乳腺阻塞（Blocked Duct）和乳腺炎（Mastitis）。當媽媽的母乳量過多或哺乳時間不固定，乳汁無法及時排出，胸部便會因為積聚的母乳而膨脹，造成乳房腫脹。而乳腺阻塞通常只會發生在局部輸乳管，令乳汁無法順利經乳頭排出。如果阻塞情況嚴重，便會導致乳腺炎，令乳房疼痛和發熱。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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餵哺5大技巧

1.因空氣向上升的關係，盡量以75度角抱着寶寶飮奶，可以防止吐奶，而且稍高的角度可以防止寶寶嗆着。

2.以躺平的姿勢餵寶寶飮奶，可能會令寶寶感到不適或不願再飲，就像我們進食時坐姿是坐直一樣。

3.把手放在寶寶頸後，能有效固定及承托寶寶頸部。

4.用椅子踏高左腳，既能有效承托寶寶的臀部，又可以卸力。

5.餵哺時放鬆膊頭，坐直腰骨。

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