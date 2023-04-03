親子好去處｜復活節必去吃貨恐龍 奇幻美食の旅 遊遍3大童話場景

一年一度的復活節又來了！不少商埸都紛紛舉辦具復活節特色的活動和打卡位。若家長正計劃復活節假期帶孩子出外放電遊玩，可參考到以下親子好去處，讓孩子過上一個難忘的復活節，一起感受節日氣氛吧！



置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅

復活節到了，提到復活，科學界偶爾都會討論「恐龍復活」的可能性！科學界未能解開的謎思，在玩具世界實現了，並且穿越到日本體驗傳奇故事，上山下海，還驚動到美食界？置富Malls由即日起至6月18日，邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面！

啟動跨時空的【置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅】，作者「狗狗」筆下的吃貨恐龍角色都有圓鼓鼓的臉，腮紅之內仿佛藏着甚麼秘密，而日本童話系列的粉彩色調，完全呼應春天煥然一新的氣息，令人心情愉悅。走入置富Malls 的3大童話場景，都是耳熟能詳的經典故事，包括馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記、天水圍+WOO嘉湖的浦島太郎 深海龍宮吃貨派對、紅磡置富都會金太郎 勇闖森林美食團，以超級「食力」到處搜尋山珍海味，過一個吃貨復活節！

馬鞍山廣場－桃太郎 航海美食探險記



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日期：即日起至6月18日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖－浦島太郎 深海龍宮吃貨派對



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日期：即日起至6月18日

地點：WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會－金太郎 勇闖森林美食團



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日期：即日起至6月18日

地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

海陸覓食大冒險自然需要旅人裝備，置富 Malls 準備多項禮品換領，包括限定版「吃貨恐龍一秒變身便攜袋連行李帶」、「吃貨恐龍『胖』遊行李喼保護套連行李牌」及「吃貨恐龍旅行收納袋套裝」，讓你的旅程都給可愛跟夢幻填滿！

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JumptopiaTM 糖果世界 5米高巨型滑梯 挑戰小朋友膽量

今年兒童節適逢復活節假期，小朋友可以放一個長假期當然最開心啦！ 但家長們就要開始計劃「放電」活動。極具人氣的吹氣城堡嘉年華「JumptopiaTM Candy Paradise糖果世界」將於2023年4月7日至5月3日期間來到奧海城！場內除設深受小朋友歡迎的波波池外，更有高達5米巨型滑梯，具膽量的小朋友絕不能錯過！完成挑戰更可到繽紛糖果隧道打卡及Kiztopia TM 遊戲競技場，暢玩各個迷你遊戲，小朋友一定樂而忘返！

JumptopiaTM Candy Paradise糖果世界活動詳情：



日期︰2023年4月7日至5月3日

時間︰早上10時至晚上8時 （每日共20節)）（只限7-16/4、22-23/4、29/4-1/5）

下午1時至晚上8時 （每日共14節）（只限17-21/4、24-28/4、2-3/5）

地點︰奧海城2期地下活動大堂 （近英國馬莎）

麥田捕手復活節市集

麥田捕手將聯同本地著名插畫公仔「癲噹」合辦復活節嘉年華市集，在市集中除了各樣手作首飾、食品及產品外，還設「癲噹」期間限定店及打卡位，滿足各位「癲噹」粉絲購買同打卡的願望。

麥田捕手 x 癲噹 - 復活節嘉年華市集活動詳情：



日期︰2023年4月4日至4月17日 (星期二至星期一)

時間︰12nn – 9pm

地點︰奧海城2期地下主題中庭

荷里活廣場 x Kiztopia 復活節呈獻 Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華

為迎接小朋友盡情「放電」的復活節，荷里活廣場與新加坡屢獲殊榮的大型親子遊樂中心Kiztopia攜手，帶來全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」！當中首次面世的「Raby Easter Pool復活兔波波池」驚喜登場，讓活力十足的小朋友於任何天氣都能夠一邊跳彈，一邊歡度開心假期！

由即日起至2023年4月16日，荷里活廣場中庭化身成近8,000呎的躍動派對基地，好動孩子們可以盡情「躍」動，與好友一齊走進全球獨家登場的「Raby Easter Pool復活兔波波池」忘我暢玩，跳入七彩復活蛋感受佳節氣氛；然後可於首次現身香港、以HARIBO為主題的6米高金熊生日蛋糕造型彈床城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey愉快的金熊生日派對」自由跳躍穿梭；再到「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」考驗身手，挑戰長達18米長的甜點障礙賽！

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荷里活廣場 x Kiztopia 「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」活動詳情：



活動日期：即日起至4月16日

活動地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

活動日期：3月22日至24日、3月27日至31日



開放時間：下午1時至晚上8時（每日14節； 每節25分鐘）

活動日期：3月25日至26日、4月1日至16日



開放時間：上午 10 時至晚上8 時（每日20節;；每節25分鐘）

【01空間優惠】LEGOLAND 香港樂高®探索中心

香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong）有「樂高®超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積達30,000平方呎，主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。

中心設有10個不同的樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高®好朋友、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗、樂高®城市歷奇及樂高®咖啡室。

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門票種類

1. 入場門票：優惠價$210 （原價:：Weekend $250 ，Weekday $240）

2. 入埸門票連VIP電子相片通行證 ：優惠價$230 （原價： Weekend $270 ，Weekday $250）

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【01空間優惠】Verm City - Clip N' Climb 樂園

由紐西蘭引進的Clip N’ Climb, 以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位，各個挑戰位均有不同的主題,讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣!

Clip N’ Climb 全部牆壁都是用比較有趣和色彩濱紛的方式設計, 是小朋友或攀石初學者入門的好去處!

除了攀石牆之外, 也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯, 或者挑戰我們的"天堂路", 徒步走上六米高的柱上再跳下來。

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01空間優惠價：

一人票：$250

親子套票（1小童及1成人）：$450（原價:：$500）

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荃灣廣場 【玩樂童「萌」】7大PLAYFUL 打卡場景

今個復活節，荃灣廣場將於即日起至5月7日期間呈獻「玩樂童「萌」」7大超級 Playful的打卡位，以春日的粉彩色調及圖案作基調，設計多個無限放電及瘋狂打卡的得意場景！

荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園向來變化萬千，3月底即迎來全新打卡裝置，以伸延 「PLAY」精神而設計的「玩樂童「萌」」7大玩味場景，場景色彩鮮明非常 IGable，比春日花卉更鮮豔，再配搭各種色彩的幾何圖案，非常可愛，當中又加入不少互動元素，包括攀架及吹氣裝置，快來展示你春日活力滿滿的一面吧！

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「玩樂童「萌」」詳情



活動日期：即日起至5月7日

活動地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

華懋集團商場呈獻【Bunny Eggexllent出色蛋彈兔】

春暖花開，為大地帶來滿滿色彩，同時為繽紛的復活節揭開序幕。由即日起至4月21日期間於華懋集團旗下如心廣場呈獻【Bunny Eggxellent出色蛋彈兔】：高達５米高的蛋彈兔在一期中庭歡迎大家前來打卡，還準備了「繽紛復活蛋池」，盡情感受被軟綿綿復活蛋包圍的療癒氛圍，等著大家發掘，及讓兔兔伙伴玩樂嬉戲的「春日兔樂園」，特別設了大型兔兔坐位，讓大家拍照留倩影。

【如心廣場 ‧ Bunny Eggxellent出色蛋彈兔】開放詳情：



日期：即日起至4月21日

時間：上午10時至晚上10時

地點：如心廣場一期1/F中庭

【01會員尊享期間限定】打開復活蛋即搶$30網購優惠券，買定零食開復活節party！