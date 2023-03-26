親子好去處｜遊將軍澳單車館公園 踩單車/草地野餐/遊樂場

踏入三月，天氣逐漸回暖 ，又是親子到戶外遊玩的好時機。本地的親子好去處多不勝數 ，但希望享受多樣化遊樂設施的家長，可考慮位於將軍澳的香港單車館公園。香港單車館公園除了可踩單車，亦有兒童遊樂場、極限運動場、大型草坪，旁邊的香港單車館内設餐廳，配套完善。如家長尚未構思周末的親子好去處，不妨考慮香港單車館公園。

（資料授權：樂。悠。媽咪）



香港單車館公園面積達5.3 公頃，地方空曠，具備很多適合小朋友玩樂的設施，而且交通方便，鄰近將軍澳及坑口港鐵站。Facebook專頁「樂。悠。媽咪」版主媽媽在假期帶同一對子女到香港單車館公園，她指公園裏有中央草坪，適合親子野餐。香港單車館公園毗連香港單車館，單車館内頁設有餐廳，家長可自行選擇用餐方式。

公園内設單車場 地下貼有多條路線添趣味

香港單車館公園當然也設有踩單車設施，版主媽媽稱公園的單車場設計有趣，在地下貼滿了多條路線以及交通標誌，場内可租用單車。由於公園内的單車場是免費任玩，所以會比較多人。另外公園設有極限運動場，供小朋友玩滑板和滑板車，版主就提醒家長們必須注意看顧小朋友。

戶外遊樂場按年齡分兩個區域

除了踩單車，小朋友也可到戶外遊樂場玩耍。戶外遊樂場分兩個區域，分別適合2至5歲兒童及適合5至12歲兒童遊玩。戶外遊樂場設施包括繩網、滑梯和小型攀石牆等，版主指設施有趣好玩，非常推介給家長。

+ 3

《本文內容獲樂。悠。媽咪授權轉載》

《香港01》送你$30優惠券啊！快啲叫埋一家大細搶券即上「01網購」買定零食開復活節party！